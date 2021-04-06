Начала терять сознание в воде: стали известны подробности ЧП в бассейне, где умерла челябинка

Трагедия произошла во время сеанса плавания. Фото: бассейн «Строитель»

Руководство бассейна «Строитель» исключает версию о том, что 67-летняя женщина могла утонуть. Ей стало плохо на поверхности воды. По предварительным данным, у нее случился инсульт. Об этом рассказал КП-Челябинск директор спорткомплекса Сергей Филиппов

— Наши сотрудники, врачи, представители правоохранительных органов просмотрели видео с камер наблюдения. Там отчетливо видно, что женщине стало плохо на поверхности воды. Заметно, что у нее начали закатываться глаза, онемела левая рука и правая нога. Она плыла по одной дорожке, но потом сменила направление. Очевидно, женщина стала терять сознание. Инструктор тут же вытащил ее из воды. Наш медперсонал стал оказывать первую помощь. Вызвали скорую. Машина приехала через восемь минут. Врачи еще на протяжении получаса пытали реанимировать женщину, но эти попытки ни к чему не привели. По предварительным данным у нее случился инсульт. Но окончательный диагноз будет известен позже. Однозначно – утопления не было. Изо рта шла не вода, а кровь, — прокомментировал случай корреспонденту КП-Челябинск Сергей Филиппов.

Напомним, ЧП произошло накануне днем. Как рассказали в Горздраве, до приезда скорой медработники бассейна делали ей сердечно-легочную реанимацию.

— Прибывшие медики 30 минут пытались реанимировать женщину, также проводя сердечно-легочную реанимацию. Спасти пациентку не удалось, — прокомментировали в управлении здравоохранения города.

Следственный комитет начал проверку.

— При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено, — пояснил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

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