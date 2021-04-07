Власти Кургана планируют строительство новой ледовой арены в 2023 году

Губернатор Вадим Шумков встретился с замминистром спорта РФ Азатом Кадыровым Фото: instagram.com/shumkov_vm

Строительство новой ледовой арены в Кургане может начаться уже в 2023 году. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков в своем Instagram. На днях он встретился с первым замминистра спорта РФ Азатом Кадыровым и поговорил о вероятности начать строительство пораньше.

— Обсуждаем вопрос строительства новой ледовой арены в Кургане в 2023 году. А также иные вопросы развития спорта в Курганской области, — написал в своем Instagram губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Согласно изначальному плану, начать строительство ледовой арены должны в 2024 году, но губернатор предлагает стартовать на год раньше. Поддержат ли его инициативу в министерстве спорта, пока непонятно — этот вопрос нужно рассматривать дополнительно, готовить проект и участок земли под возведение арены.

На сегодняшний день в регионе есть лишь три крытые ледовые арены, две из которых находятся в Кургане, а еще одна — в Шадринске. Когда появится новая, дети смогут там активно заниматься керлингом — этот вид спорта успешно развивается в Зауралье.

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