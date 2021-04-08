Степан Фирстов: Частная и государственная медицина в Челябинской области должны работать на равных

Здравоохранение не делится на формы собственности. Частные медицинские организации, как показала практика работы в острый период пандемии коронавируса, подставили крепкое плечо государственным структурам здравоохранения, активно и успешно сотрудничая с различными медицинскими учреждениями. Более того, не приостанавливали работу по профилактике и лечению всего спектра заболеваний. А некоторые частные клиники отдали свои площади под ковидные госпитали…

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ

О диалоге частной системы здравоохранения Челябинской области, профессиональных некоммерческих организаций, объединений частных медицинских организаций с руководителями и представителями федеральных и региональных властей, работающих в сфере здравоохранения, шла речь на Круглом столе в Законодательном собрании Челябинской области. Именно консолидация участников рынка медицинских услуг региона — и частных, государственных, муниципальных, поможет решить актуальные проблемы, которые выявила пандемия. Решить именно в интересах самих пациентов.

Для справки

В острый период пандемии коронавируса в 2020 году помощь населению оказывали 133 государственные медицинские организации, два государственных унитарных предприятия, 26 — муниципальных учреждений здравоохранения, 10 — федеральных структур и 1339 — частных медицинских организаций (все — зарегистрированы на территории Челябинской области)

Круглый стол «Частная медицина Челябинской области и ее роль в здравоохранении региона» прошел в областном парламенте по инициативе Российской Партии пенсионеров — За социальную справедливость совместно с Общероссийской общественной организацией «Общество врачей России» и Ассоциацией медицинских организаций «Новомед». На встрече все актуальные вопросы обсудили почти три десятка представителей и руководителей частных медицинских организаций региона.

Лидер партийной фракции в ЗСО Степан Фирстов на круглом столе отметил, что жители Челябинской области в период пандемии увидели эффективность работы частных медицинских организаций:

— Пик пандемии, который пришелся на 2020 год как раз вскрыл те проблемы, которые есть в системе государственного здравоохранения, и участие частной медицины стало очень весомой поддержкой. Было видно, что госучреждения не справлялись с нагрузкой. Это касается, в частности, проведения ПЦР-тестов, работы компьютерных томографов и других медицинских услуг. Все увидели насколько важна частная медицина для жителей Челябинской области.

КАЧЕСТВЕННО И ДОСТУПНО

Председатель правления Автономной медицинской организации «Новомед» Максим Смагин в рамках Круглого стола обратил внимание на то, что «Новомед» ежегодно проводит по несколько крупных мероприятий с участием руководителей и представителей частных медучреждений, регионального министерства здравоохранения, Федеральной служба по надзору в сфере здравоохранения, Фонда обязательного медицинского страхования, Роспотребнадзора, Федеральной антимонопольной службы, других надзорных ведомств.

— На таких встречах постоянно поднимаются вопросы, связанные с деятельностью частных медицинских организаций и их взаимодействия с государственными учреждениями здравоохранения, органами власти различного уровня, — сказал Максим Смагин. — Так, к примеру, многие частные организации отмечают снижение потока пациентов, в том числе, из-за отмены плановых медицинских осмотров. Кроме того, некоторые клиники столкнулись с отсутствием локальных актов маршрутизации пациентов, которые остро нуждаются в специализированной медицинской помощи в период пандемии, с преобладанием лечебно-диагностических форм медицинской помощи, а не профилактических мероприятий.

Председатель правления АМО «Новомед» также определил и общую тенденцию в частной медицине, которая касается кратного увеличения затрат на приобретение дополнительного медицинского оборудования, дезинфицирующих средств, различных средств индивидуальной защита, материалов для проведения противоэпидемиологических мероприятий. Кроме того, нагрузка на медицинский персонал частных клиник также серьезно увеличилась, при этом никаких дополнительных выплат за работу в режим пандемии врачи не получали.

— Врачи, медицинский персонал частных клиник нередко работали круглосуточно, оказывая полноценную помощь пациентам по всему спектру заболеваний. Тогда, как в период пандемии государственные клиники зачастую перестали оказывать эффективную медицинскую помощь больным по многим узкоспециализированным направлениям, сосредоточившись только на лечении коронавируса. Поэтому частные клиники Челябинской области приняли на себя увеличенный поток пациентов. В разы возросла нагрузка на медицинский персонал частных клиник — на терапевтов, травматологов, кардилогов, анастезиологов, рентгенологов, педиатров, старший и средний медперсонал. Частные медицинские центры в период пандемии продолжали вести постоянный прием граждан. Мы, как и госучреждения также нацелены максимально помочь восстановить здоровье человеку, пациенту. Главное — оказание качественной медицинской помощи населению, и, чтобы эта помощь была доступной, — отметил Максим Смагин.

ЛЮДИ ЖДУТ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Выступающие также подчеркивали, что, несмотря на в разы возросшие цены на расходные материалы, на медицинское оборудование, частные центры не стали спекулировать и повышать на ценах за свои услуги.

— В непростой период пандемии частная медицина показала, что она эффективно интегрирована в общую систему здравоохранения региона, всего государства, что она готова оказывать полноценную медицинскую помощь, не ставя в приоритет получение прибыли, — отметил Степан Фирстов.

Заместитель директора Независимой лаборатории «Прогрессивные медицинские технологии» Татьяна Веретенникова также обратила внимание на кратной увеличение цен на медицинские препараты и оборудование. Поставщики фактически спекулировали на пандемии.

Управляющая медицинским центром «Карамель» Наталья Орлова, как и большинство участков дискуссии, акцентировали внимание на крайне малой доле объемов работ в рамках финансирования Фонда обязательного медицинского страхования. И в таких условиях, к примеру, услуга компьютерной томографии по лучевой диагностике легочной ткани не может быть на уровне государственных расценок (возможно требуется пересмотр тарифов ОМС). Опять же учитывая спекулятивный рост цен на различные медицинские препараты.

— Государственная и частная медицина должны взаимодействовать именно для более эффективного оказания помощи населению. Нередко случается, что госучреждения просто не справляются с запросами граждан, — подчеркнула Наталья Орлова.

Депутат Законодательного собрания Ольга Мухаметьярова также поддержала инициативу о совместных действиях частных и государственных клиник, сказав, что средства фонда социального страхования вполне могут использоваться более эффективно и по накопительной схеме тратиться на лечение и профилактику населения в частных медицинских структурах:

— Люди ждут и хотят, чтобы им предоставлялся высокий уровень обслуживания, и эти вопросы нужно решать.

РЕЗОЛЮЦИЮ НАПРАВЯТ ГУБЕРНАТОРУ

По инициативе лидера фракции Партии пенсионеров — За социальную справедливость областного парламента Степана Фирстова по итогам работы круглого стола была принята резолюция, которая направлена на консолидацию участников рынка медицинских услуг Челябинской области для решения актуальных проблем частного здравоохранения в интересах пациентов и для успешного диалога с органами государственной власти регионального и федерального уровня.

— Частная система здравоохранения наравне с государственной и муниципальной системами здравоохранения законодательно имеет равное право на деятельность в сфере охраны здоровья граждан Челябинской области. Участники Круглого стола направят свои предложения, которые мы также внесем в резолюцию, и в ближайшее время направим ее в администрации губернатора и правительство Челябинской области, руководству Законодательного собрания, в региональное Министерство здравоохранения, — заявил Степан Фирстов. Одно из главных предложений и требований резолюции заключается в том, что в составе Коллегии Минздрава Челябинской области должны быть представители профессиональных некоммерческих организаций, объединений частных медицинских организаций, созданных в форме ассоциаций, союзов, являющихся некоммерческими организациями. Как правило, частная медицина элементарно недополучает ту информацию, которая позволяла бы более эффективно решать вопросы в сфере здравоохранения. Еще раз подчеркну — пандемия показала, что регион не справляется с объемом предоставления необходимых медицинских услуг. И федеральное законодательство, и положение о министерстве здравоохранения региона, коллегии Минздрава, — все это позволяет частным клиникам работать наравне с государственными и муниципальными учреждениями здравоохранения. А в коллегию Минздрава могут входить представители организаций независимо от форм собственности, общественных организаций, ассоциаций, профессиональных союзов (подробнее в разделе «Для справки»).

КСТАТИ

Подобные Круглые столы в Законодательном собрании Челябинской области, посвященные актуальным вопросам развития здравоохранения Партия пенсионеров — За социальную справедливость, будет проводить не реже, чем раз в месяц.

ДЛЯ СПРАВКИ

Участниками Круглого стола было принято решение обратиться в Минздрав Челябинской области с предложением о включении в состав Коллегии Минздрава Челябинской области представителей профессиональных некоммерческих организаций, объединений частных медицинских организаций, созданных в форме ассоциаций (союзов), являющихся некоммерческими организациями.

Данное предложение обусловлено:

— ст. 16 Федерального закона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъектов, в том числе относит полномочие по координации деятельности исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья, субъектов государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения на территории субъекта Российской Федерации;

— Положением о Министерстве здравоохранения Челябинской области, утвержденным постановлением Губернатора Челябинской области от 27.07.2004 года № 383 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства здравоохранения Челябинской области», в соответствии с которым одним из полномочий Минздрава Челябинской области является полномочие по координации деятельности исполнительных органов государственной власти Челябинской области в сфере охраны здоровья, субъектов государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения на территории Челябинской области;

— Положением о Коллегии Минздрава Челябинской области, утвержденным приказом Минздрава Челябинской области от 01.04.2016 года №530, в соответствии с которым в состав Коллегии могут входить,в том числе представители организаций независимо от форм собственности, общественных организаций, ассоциаций, профессиональных союзов.