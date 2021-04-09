В Челябинской области опека отдала ребенка отцу, избивавшему беременную жену

Ярослав год бьется за право опекунства над сестрой. Фото: ОНФ в Челябинской области

Семилетняя Кира из Магнитогорска год назад потеряла маму. Из близких родственников у нее остался 21-летний брат Ярослав, который и решил взять опеку над сестрой. Но несмотря на то, что он долгое время был единственным, кто о ней заботился, из соцзащиты пришел отказ. Оказалось, что объявился отец девочки и теперь он, спустя много лет, может получать пособие на ребенка и жить в квартире, где прописана его дочка. Ярославу пришлось обратиться в суд, потому что он сомневается в том, что сестра будет в безопасности.

«С ОТЦОМ КИРА БУДЕТ В ОПАСНОСТИ»

Отца зовут Евгений. По словам Ярослава, он не участвовал в воспитании девочки с ее рождения. Мама Киры выдворила его, буквально вернувшись из роддома. Ярослав рассказывает, когда мама была на седьмом месяце беременности, Евгений ударил ее в живот. Это вызвало преждевременные роды.

Алименты отец не платил, воспитывать ребенка не помогал. Ярослав говорит, он даже на похоронах заявил, что Кира ему не нужна. Но почему-то опека готова отдать ему ребенка на воспитание, а родному брату — нет.

— Я полагаю, что опека заняла принципиальную позицию после того, как я отказался отдать Киру в интернат, — говорит Ярослав. — Мне предлагали оформить пособие, а ребенка определить в специализированное учреждение. Я отказался и написал жалобу в Генеральную прокуратуру РФ. С того момента опека, видимо, решила любой ценой передать Киру отцу Евгению, несмотря на то что его единственное преимущество — это их биологическое родство.

По словам Ярослава, своей квартиры у отца Киры нет — живет у сожительницы, не раз привлекался за нарушения закона, свой доход подтвердить не может. И главное — Кира его даже не знает и не хочет с ним жить. Ярослав уверен — с отцом сестра будет в опасности. В биографии Евгения, согласно документам, имеется попытка суицида. Также Ярослав рассказал, что в различных документах он фигурирует под разными фамилиями. Женившись на Татьяне, Евгений взял фамилию супруги.

— А дальше он продолжил жизнь под двумя именами. Когда ситуация касалась его правонарушений, он предоставлял в полиции один паспорт. Когда речь шла о бытовых вопросах, пользовался вторым именем. Получается, что мы говорим о двух разных персонажах в одном лице — один кристально чист перед законом, другому светит уголовное дело, и он, возможно, пытается избежать его, установив опеку, чтобы списать долг по алиментам, — предполагает крестный отец Киры Владимир.

Владимир полагает, что эти факты и доля Киры в недвижимости — единственные причины, по которым отец, избегавший ребенка семь лет, вдруг захотел забрать ее к себе. Евгений уже получает пособие по утрате кормильца на ребенка. Хотя содержит Киру Ярослав. Сам парень работает в МЧС, и в ведомстве на хорошем счету.

Общественники попросили Киру нарисовать семью. И она нарисовала себя, Ярослава и Машу - его девушку.

МНОЖЕСТВО НАРУШЕНИЙ, КОТОРЫЕ ПЫТАЮТСЯ ЗАМЯТЬ

Помочь семье решили активисты ОНФ в Челябинской области. Они обратились в Генеральную прокуратуру РФ и к уполномоченному по правам ребенка с просьбой разобраться в ситуации. Изучая вопрос, общественники нашли возможные нарушения со стороны органов исполнительной власти и правоохранительных структур.

Юрист Юлия Тростненко, которая отстаивает права Ярослава на установление опеки, считает, что маленькая семейная драма вскрыла огромный клубок нарушений со стороны властей и ведомств Магнитогорска, который, по ее мнению, теперь пытаются всеми силами скрыть от общественности и федеральных структур.

— Опека нарушила закон, не оформив временное опекунство в трехдневный срок после смерти матери Киры и не начав своевременно поиски отца. Запрошенные документы Ярославу предоставили задним числом. Дознаватель, занимавшийся административным делом отца девочки — Евгения, не сделал запрос в паспортный стол и приобщил к делу копию недействительного паспорта. Администрация Магнитогорска, по моему мнению, пытается прикрыть свое управление образования и, соответственно, службу опеки. Полагаю, что может иметь место определенный сговор. Поэтому все поручения о проверке, которые спускаются на муниципальный или региональный уровень, как я предполагаю, глушатся здесь, на месте, — говорит Тростненко.

Ярослав и крестный Киры Владимир стучатся во все инстанции. Чтобы узнать мнение самой девочки, эксперты ОНФ попросили Киру нарисовать семью, в которой она хочет жить.

— Ребенок, не задумываясь, нарисовал сначала брата с его девушкой, которую она хорошо знает, рядом — себя. За время, которое мы провели у них дома, Кира не отлипала от Ярослава. Она обнимает брата, просится на руки, говорит, что очень сильно его любит, — рассказал эксперт ОНФ в Челябинской области Вячеслав Курилин. — Органы опеки же сейчас оперируют экспертизой, в которой сказано, что ребенок якобы желает проживать с отцом, почти незнакомым ей человеком. При этом есть и другая экспертиза, противоречащая первой. Мы считаем, что эта ситуация требует тщательного независимого разбирательства. Причем всестороннего и без участия в качестве проверяющих тех органов власти, которые должны являться предметом проверки.

КОММЕНТАРИЙ

— Это обращение у нас в работе. Мы работаем с Ярославом и с его адвокатом, консультируем, осуществляем юридическое сопровождение. Дело в том, что сейчас само дело находится в суде. А раз оно находится в суде, то мы не можем ничего сделать. Мы посмотрим, какой будет результат и дальше уже будем понимать, что делать, — сообщила КП-Челябинск уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

Как уточнил начальник отдела по обеспечению деятельности уполномоченного по правам ребенка Игорь Майоров, ребенок действительно хочет проживать с братом и не хочет идти к отцу, которого не знает.

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