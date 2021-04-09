Водитель, насмерть сбивший челябинку на переходе, попросил прощения, но без эмоций

Виновник аварии не связывался с потерпевшей стороной после ДТП Фото: Сергей СОТНИКОВ

Сегодня, 9 апреля, в Челябинском областном суде мужчина, насмерть сбивший женщину на пешеходном переходе, попросил прощения у родственников погибшей. На протяжении всего заседания Евгений Стюрин не задавал дополнительных вопросов, отвечал кратко, мотивируя это тем, что во время прений произнесет свою речь. Момент настал, однако многие присутствующие в зале усомнились в искренности его слов

— Я хотел бы попросить прощения у родственников потерпевшей стороны, я очень сильно сожалею. Простите меня, насколько это возможно. Готов начать компенсировать ущерб и внести 100 тыс. рублей. Простите меня, если можете, — сказал Евгений.

Все это он говорил монотонно и с запинками. Речь звучала как плохо заученный кусочек того, что надо произнести. Чего не скажешь о сестре погибшей женщины, которая подала иск на возмещение морального вреда и присутствовала на сегодняшнем заседании. На прениях она еле сдерживала эмоции, дрожащим голосом требуя закрыть виновника в СИЗО.

— Он говорит, что тут же вернулся на место ДТП, но когда я приехала, еще в течение 30 минут его не было. Я требую, чтобы его заключили под стражу до суда, — высказалась Зуния Зиннурова.

Заседание было назначено после того, как суд Центрального района отправил Стюрина не в СИЗО, а под домашний арест. Это вызвало возмущения у общественности, ведь женщину сбили на пешеходном переходе возле парка. Скорость у машины была огромная, пострадавшую отбросило на несколько метров. А сам водитель был пьян.

На заседание сестра погибшей пришла с адвокатом Фото: Сергей СОТНИКОВ

Стюрин и его адвокат просили не менять меру пресечения с домашнего ареста, однако судья решил иначе и отправил мужчину под стражу. Прямо в зале суда его сковали наручниками и увели. Вероятно, такого расклада сам Стюрин не ожидал, поскольку пришел в суд налегке, да и адвокат был явно недоволен — после заседания он наотрез отказался общаться с журналистами.

Адвокат просил оставить своего подзащитного под домашним арестом Фото: Сергей СОТНИКОВ

Напомним, 29 марта Евгений Стюрин на своем Nissan Terrano сбил 55-летнюю женщину на пешеходном переходе. Он уехал с места ДТП, а когда вернулся, выяснилось, что ко всему прочему был еще и пьяным. Женщина скончалась от полученных травм, а Центральный районный суд решил отправить виновника под домашний арест. Такое решение не устроило прокуратуру, поэтому ведомство подало апелляцию в облсуд. Сегодня было озвучено множество доводов, выслушав которые, судья принял сторону обвинения и отправил Стюрина в СИЗО до 7 июня.

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