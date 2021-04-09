IT-технологии спасут при повышении цен

1 апреля челябинские перевозчики официально объявили о завершении акции по снижению цены на проезд в общественном транспорте и теперь она опять составляет 23 рубля (а не 20, как было во время акции). Резкое «повышение» стоимости билета возмутило бы горожан, если бы не возможность экономии с помощью транспортной карты компании «Интерсвязь». «Транспортная карта» — это один из сервисов, который является частью проекта «Ключ от умного города». Электронный брелок — синяя «таблетка» позволяет пользователю не только открывать дверь подъезда, но и расплачиваться за проезд в общественном транспорте. Продолжить передвигаться на троллейбусах, трамваях и автобусах практически по «акционной» цене позволяют интеграция приложения «Интерсвязь.Умный город» с информационной системой МУП «Система организации движения» и гибкая система предоставляемых перевозчиками скидок на проезд.

Скидка зависит от суммы пополнения счета. При внесении на счет 300 рублей, проезд будет стоить на 3% дешевле, при 500 — на 5%, максимальная выгода достигается при пополнении на 700 рублей — 10%. В последнем случае стоимость одной поездки будет составлять 20 рублей 70 копеек. При этом пополнить баланс карты можно без комиссии через «Сбербанк-онлайн» или через «Систему город».

Примечательно, что сэкономить можно будет и передвигаясь по городу на «маршрутных такси». С недавнего времени частные перевозчики начали включаться в льготные программы. Уже сейчас Транспортной картой можно расплатиться в маршрутах № 66, 13, 40 и 36. В ближайшие месяцы, по заверению администрации Челябинска, этот список должен расшириться. Для горожан нововведение стало крайне полезным, стоимость проезда в маршрутках недавно повысилась с 25 до 28 рублей.

— Каждую неделю с помощью Транспортной карты горожанами совершается уже более 15 000 поездок. И это цифра продолжает расти. Мы верим, что этот проект решает актуальную для нашего города миссию — улучшает общий имидж общественного транспорта в Челябинске. Поэтому важно организовать комфортные условия для пользования этим сервисом. Система скидок, позволяющая сохранить низкую плату за проезд, история поездок, удобные способы пополнения баланса — инструменты, которые эту задачу решают, — рассказывает руководитель проекта «Транспортная карта» компании «Интерсвязь» Юлия Сметанина.

Отметим, активировать услугу «Транспортная карта» на ключе от домофона можно всего несколько кликов. Достаточно зайти в соответствующий раздел в приложении компании «Интерсвязь». Жители Челябинска, не имеющие ключа, могут заказать его доставку до порога квартиры.

Новости компаний.