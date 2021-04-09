В прошлые выходные 1130 человек прошли вакцинацию в торговых центрах Южного Урала Фото: Кирилл САДЫКОВ

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает снижаться. Власти региона уже сняли большинство ограничений. Активно идет и вакцинация. Привиться можно не только в медучреждениях, но и в торговых центрах. Также теперь можно бесплатно пройти ПЦР-тестирование. Делимся с вами последними новостями о коронавирусе в Челябинской области на 10 апреля 2021 г.

Инфографика: Коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки коронавирус подтвердился у 120 человек, школьников среди них нет. Всего в регионе зафиксировано 57 751 случай COVID-19.

Накануне выздоровели 124 человека. В больницах под наблюдением специалистов остаются 3273 пациента. С начала пандемии COVID-19 победили 52 005 южноуральцев.

За прошедшие сутки умерли 11 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Восемь из них скончались от самого вируса, а у троих он стал сопутствующим диагнозом.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Фронтовик Великой Отечественной Войны, ветеран труда и поэт Ахмет Махмутович Рафиков победил COVID-19 в свои 114 лет. В ситуации, когда даже молодые организмы тяжело переносят коронавирус, эта история вызывает восхищение.

— Лечение начали незамедлительно, назначили необходимые препараты, чтобы стабилизировать состояние, — рассказала заведующий инфекционным отделением ГКБ №1 Маргарита Сорокина.

После того, как диагноз подтвердился, Ахмета Рафикова положили в больницу. Возраст и сопутствующие заболевания могли дать серьезные осложнения. Кроме того, ветеран почти не слышит и очень плохо говорит. К счастью, дедушка перенес ковид легко, без пневмонии. На ИВЛ не лежал.

— Пациента выписали уже на шестой день. Лабораторные показатели пришли в норму, самочувствие улучшилось. Ахмет Махмутович выписан из стационара в стабильном состоянии и передан для наблюдения в поликлинику, — отметила Маргарита Сорокина. — Сейчас его состояние не вызывает беспокойства, он находится дома со своей семьей.

Ахмет Махмутович в свое время штурмовал Берлин. Фото: предоставлено семьей А.М. Рафикова

В больнице рассказали, что у самого возрастного пациента больницы была интересная жизнь. Ахмет Махмутович писал стихи, а во время Великой Отечественной войны он был участником освобождения от фашистских захватчиков Белоруссии и Польши, штурмовал Берлин.

В Челябинской области на этих выходных пройдет четвертая по счету бесплатная вакцинация в торговых центрах. Региональный Минздрав уже назвал список мест, где можно сделать прививку. Ознакомиться с ним можно в нашем материале.

Напомним, прививки в торговых центрах Челябинска начали делать 20 марта. Первой площадкой был торговый город «Алмаз». Правила не изменились. Для того чтобы бесплатно поставить вакцину, нужно всего 3 документа: паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

Перед прививкой люди проходят небольшое обследование Фото: Кирилл САДЫКОВ

На первый взгляд, ТЦ — не самые безопасные места. Но пункты оборудованы согласно всем санитарным нормам. На каждом работают волонтеры. Они могут ответить на любые вопросы о прививочной кампании. Кроме того, существуют некоторые правила вакцинации от коронавируса и других серьезных болезней.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 10 апреля 2021 года.

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