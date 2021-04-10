На лыжах в купальниках: на горнолыжке в Челябинской области устроили эпатажные катания

Костюмы были совершенно разными. Фото: "Солнечная долина"/vk.com

В Миассе на горнолыжном курорте «Солнечная долина» прошел спуск с горы в купальниках и карнавальных костюмах. А что, погодка сегодня располагает. Всего в мероприятии участвовало около 500 человек, рассказали КП-Челябинск организаторы.

— В этом году впервые мы сделали бассейн, по которому все желающие могли проехать на лыжах или борде, — рассказали в «Солнечной долине». — Катание в купальниках — это только часть мероприятия. Также прошла гонка «King of the hill»,«параллельный заезд в гору на снегоходах».

Кого только не было на склоне: и Баба Яга, и красотки в бикини. Миасские моржи тоже в этом году отличились. Парни проехали через бассейн в своей «экипировке» — с банными вениками. Несмотря на то, что не у всех спуск прошел удачно, зрители были в восторге… и воде.

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