Макияж и платья на миллион: как в Челябинске прошел Кубок губернатора по танцевальному спорту-2021

Лев Мальгин и Полина Слинькова стали лучшими среди молодежных дуэтов

Тренер победителей директор Кубка губернатора Челябинской области, чемпионка России по спортивным танцам и финалист чемпионата мира по европейскому секвею, руководитель споршколы «Вероника» Вероника Болтвина-Бутузова еще перед началом турнира заметила, что челябинские танцоры подтвердят свой высокий класс и не останутся без медалей. Так и вышло. Воспитанники спортшколы «Вероника» Лев Мальгин и Полина Слинькова стали лучшими среди танцевальных пар в возрастной категории 16-18 лет.

— Лев и Полина вышли в финал, опередив сильные дуэты из Москвы, Ижевска, Санкт-Петербурга, Красноярска. Ребята чисто исполнили и латиноамериканскую и европейскую программы. Судьи единогласно отдали им первое место. Они давно тренируются вместе. Становились призерами, финалистами первенств страны, других крупных российский турниров, — рассказала Вероника Болтвина-Бутузова.— Мы целенаправленно готовились к этому турниру. Даже на самоизоляции дома не забывали о тренировках. Просто вышли и выступили уверенно. Конечно, было волнение, ведь выступали в родных стенах, но мой партнер меня всегда поддерживает, успокаивает. Я за ним, как за стеной. Поэтому и получилось выступить удачно, — улыбалась после выступления Полина Слинькова.

Лев Мальгин и Полина Слинькова показали класс на Кубке губернатора по танцевальному спорту-2021. Фото Кирилл Садыков.

Отметим, что на счету челябинцев также серебряные награды и в юниорском разряде.Лучшими в категории «Взрослые. Европейская программа» стала еще одна челябинская пара - Владислав Огурцов и Ксения Белоусова.

После гала-концерта, на награждении победителей во второй день турнира учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер отметила, что если бы границы целого ряда стран не были бы закрыты, то Кубок имел бы статус международного. Однако, и без этого состязания стали проверкой сил для лучших танцевальных пар России. Накануне старта турнира организаторы рассказали, что даже были вынуждены ограничить квоты по числу участников. В этом году в Челябинск приехали почти тысяча спортсменов из 36 регионов России.

На Кубок губернатора приехали почти 1000 участников из 36 регионов России. Фото Кирилл Садыков.

СОСКУЧИЛИСЬ ПО ТУРНИРАМ

Кубок губернатора проводился в Челябинске уже в 20-й раз. В этом году турнир получил статус всероссийских соревнований в юношеской, юниорской и взрослой возрастных категориях. Кроме того, в рамках турнира проходили состязания в дисциплинах акробатический рок-н-ролл, буги-вуги, хип-хоп и брейк-данс. Кстати, последний включен в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже. Основные же состязания на паркете челябинского дворца спорта "Юность" проходили по программе латиноамериканских и европейских танцев.

На паркете свои умения показали представители брейк-данса, акробатического рок-н-ролла, хип-хопа. Фото Кирилл Садыков.

— В каждом возрасте и в каждой дисциплине число заявок почти в два раза превышало установленные лимиты, и это говорит о большом желании спортсменов со всех уголков России участвовать в соревнованиях. Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, не позволяли проводить турнире в офлайн-режиме, и все соскучились по соревнованиям. А они нужны для повышения рейтинга спортсменов, судей, для выполнения разрядов, получения званий, тренерам — для результативных показателей, которые сказываются на уровне зарплаты. Образно говоря, турнир в Челябинске, это, как глоток воздуха для участников. Это первые всероссийские соревнования по танцевальному спорту, которые проходят у нас в стране в этом году, — сказала Вероника Болтвина-Бутузова.

Вероника Болтвина-Бутузова рассказала о турнире в эфире радио "Комсомольская правда" (95,3 FM). Фото Кирилл Садыков.

В Челябинске соревновались дуэты в возрасте от 11 лет и старше. Фото Кирилл Садыков.

К слову, Челябинск по решению Минспорта России с этого года включен в список тех территорий, где в рамках Кубка губернатора будут проходить и всероссийские турниры. Что касается проведений турниров международного уровня, то здесь у столицы Южного Урала опыт богатый. В 2018 году в Челябинске проходил чемпионат мира по танцевальному спорту, до этого - различные соревнования, входящие в мировой и европейский календарь.

Все дни на арене был аншлаг. Фото Кирилл Садыков.

ПЛАТЬЯ ОТ СПОНСОРОВ

Бронзовые призеры чемпионата мира по латиноамериканской программе среди профессионалов, двукратные чемпионы Европы, шестикратные чемпионы России среди профессионалов Сергей Сурков и Агнешка Мельницка (псевдоним — Мелия) приехали в Челябинск в качестве почетных гостей, а также провели несколько мастер-классов для участников турнира.

Площадка во ДС "Юность" была разбита на три танцевальные зоны. Фото Кирилл Садыков.

Мелия перед началом соревнования дала танцорам несколько полезных советов.

— Секрет успеха еще и в моральной подготовке, в психологии. Пара может просто "перегореть" перед выходом на паркет. И все месяцы и годы тренировок "коту под хвост". Поэтому советую не волноваться. Можно настроиться, как на обычную тренировку, и тогда у вас все может получиться, — подчеркнула Мелия.

Кстати, Мелия родом из Польши. Познакомилась с танцором из России Сергеем Сурковым. Вместе выступали. Сыграли свадьбу. Добились больших успехов, входят в тройку лучших танцоров мира. Сейчас живут в России. В соревнованиях уже не участвуют, но проводят мастер-классы. В ноябре прошлого года в Челябинске такие уроки проводили в столице Южного Урала.

Сергей Сурков, говоря о психологии в спорте, заметил, что большое значение, особенно, для прекрасной половины, имеет танцевальный костюм.

Сергей Сурков, Вероника Болтвина-Бутузова, Мелия и вице-губернатор Вадим Евдокимов перед открытием турнира. Фото: Алексей МИКУШИН

— Если платье чем-то не нравится партнерше, то это может повлиять на ее настроение и на результат выступления. Поэтому подбор костюма это очень ответственное дело. А еще и затратное. Профессиональные костюмы для выступлений на профессиональном уровне могут стоить от тысячи евро и больше. Благодаря спонсорам нам удавалось шить прекрасные костюмы. От этого тоже зависит успех. Скажем, на один турнир профессиональные пары привозят по пять-шесть костюмов, — рассказал Сергей Сурков.

Свои умения показывали и юные участники. Фото Кирилл Садыков.

МАКИЯЖ СЦЕНИЧЕСКИЙ

Еще один секретик танцевального спорта — макияж и прическа. На турнирах всероссийского уровня работают профессиональные визажисты. Организаторы Кубка губернатора Челябинской области рассказали, что на состязаниях во дворце спорта "Юность" работали шесть студий.

Танцы - красота, эмоции, грация. Фото Кирилл Садыков.

Одна из визажистов-стилистов рассказала, что кто-то из спортсменов сам делает макияж и прическу, другие пользуются нашими услугами, делая свой образ еще более заметным. Речь идет о так называемом сценическом макияже. Он более яркий и стойкий. Для латиноамериканской программы обычно используется темно матовая пудра, румяны бежевого оттенка. Софиты поглощают краски, поэтому естественный дневной макияж не подходит для конкурсного выступления. Его попросту не будет видно. Насыщенные краски, четкие и смелые линии, объемность, креативный подход — вот отличительные признаки для латиноамериканской программы. Для европейской программы макияж должен быть заметным но не таким "кричащим", как для латиноамериканской. И там и там нередко используем автозагар. Для выступлений стараются подчеркивать выразительные глаза, делать их сияющими и необычные. Сценический макияж — это игра тени и света. Его "подстраиваем" под костюмы танцоров. Общая цветовая гамма должна быть колоритной.

Правильный сценический макияж помогает спортсменам добиваться успеха. Фото Кирилл Садыков.

Стоимость такого макияжа вместе с прической примерно четыре-пять тысяч рублей. Партнеры также делают небольшой макияж и укладку. Сильная половина человечества расходов поменьше. Такая услуга обойдется в тысячи полторы, не больше.

Судьи оценивают не только танцевальные элементы, но и сценический образ.

Вице-губернатор Вадим Евдокимов один из главных кураторов Кубка главы региона по танцевальному спорту. Фото Кирилл Садыков.

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