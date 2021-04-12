В лаборатории МГТУ им. Г.И. Носова будут исследовать и тестировать двигатели для космических комплексов

Научно-исследовательская лаборатория перспективных электроприводов робототехнических и индустриальных комплексов «AEDrives» МГТУ им. Г.И. Носова станет первой университетской площадкой, где будет проходить тестирование и исследование новых электродвигателей в России. Лабораторное оборудование позволит проводить все необходимые испытания, а специальное программное обеспечение — измерять, отображать и фиксировать все нужные значения в ходе тестирования.

— Результаты исследований, проводимых в новой лаборатории, будут использованы для улучшения линейки электродвигателей нового поколения. Лаборатория позволит вести научно-исследовательскую, образовательную деятельность в междисциплинарной инженерной области. Она, несомненно, будет способствовать реализации научно-образовательных проектов. Благодаря лаборатории мы сможем повысить качество подготовки наших студентов, — подчеркнул проректор по научной и инновационной работе МГТУ им. Г.И. Носова Олег Тулупов.

МГТУ им. Г.И. Носова открывает лабораторию совместно с партнером НПО «Андроидная техника». В 2019 году магнитогорское предприятие первым в России запустило собственное производство новой линейки электродвигателей, которые являются одной из основных частей любого робототехнического устройства.Без привода он не сможет выполнить ни одного движения.

Синхронный бесколлекторный электродвигатель с постоянными магнитами «AT Drive» представляет собой новое и перспективное направление в семействе компактных высокомоментных электродвигателей. Конструкция электродвигателя позволяет осуществить его установку в изделия различного назначения и эксплуатировать в воде и агрессивных средах. Надежность этих двигателей была доказана в ходе космического эксперимента, проведенного в августе 2019 года. Бесколлекторные двигатели были установлены в роботе FEDOR, который совершил экспериментальный полет на МКС.

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вигатели, разработанные НПО «Андроидная техника», уже прошли испытания на большой глубине и в радиоактивной среде. Сейчас специалисты завершают работы по созданию электропривода для применения в открытом космосе. По мнению разработчиков, для дальнейшего развития важен научный подход.

— Сейчас нам необходимо больше погружаться в теорию, в фундаментальные исследования по электродвигателям, чтобы качественно улучшить линейку существующих приводов. Совместно с учеными МГТУ им. Г.И. Носова будем работать с материалами, которые применяем, с электропроводкой, платами. Усовершенствуем систему управления электроприводов, технологию их изготовления, сборки и применения. Комплексное оборудование, компетенции и навыки ученых позволят потенциально увеличить на 10%, а то и на 30% технические характеристики наших двигателей, — отметил исполнительный директор АО «НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

Новая лаборатория МГТУ им. Г.И. Носова значительно расширит возможности ученых в проведении исследований и получении новых фундаментальных данных, способных стать основой для инновационных технологий.