За одного металлурга сражаются 5-6 работодателей: что готовы предложить челябинские предприятия молодым специалистам

Сегодня регион остро нуждается в молодых рабочих кадрах. Фото: из архива Комсомольской правды.

Пандемия повлияла на рост безработицы по всей стране, и Челябинск не стал исключением. Еще год назад на учете в Центре занятости населения состояло около 20 тысяч безработных. В 2021-ом эта цифра практически удвоилась — без стабильного дохода в регионе проживает 39,5 тысяч человек.

Выросло и количество обращений от выпускников средних и высших профессиональных заведений. Около 900 молодых неустроенных людей — это была внушительная цифра, рассказал за круглым столом «Комсомольской правде» первый заместитель начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Александр Шегуров:

— Они начали активно трудоустраиваться после того, как сняли ограничения. Сегодня на учете в Центре занятости 255 выпускников. Этот показатель ниже 2020 года. Губернатор региона выдал дополнительное субсидирование работодателей на трудоустройство и стажировку выпускников. 10 работодателей промышленных предприятий заявили 72 вакансии специально для выпускников. Программа эффективно сработала: на субсидированные места трудоустроили 296 выпускников. Около 70% из них удалось закрепиться на рабочих местах.

В 2019 году в Центр занятости населения Челябинской области обратились 1904 выпускника, в период пандемии – 2679 молодых специалиста. Фото: Кирилл САДЫКОВ

И на федеральном уровне сегодня действует программа стимулирования безработных челябинцев. Под нее также попадают и молодые специалисты. Компенсация происходит через фонд обязательного страхования.

На портале Работа в России размещено 1500 вакансий для выпускников и другие информационные сервисы. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Молодая смена

Предприятия ощутили особую нехватку сотрудников, когда Президент России подписал указ о том, что все специалисты старше 65 лет должны быть отправлены на самоизоляцию.

Заводы полного цикла не могут позволить себе незапланированный отдых, их главный ресурс — люди. За этот год Челябинский завод «Уралавтоприцеп» прилично обновился молодыми кадрами. Теперь их инженерный центр на 90% состоит из молодежи, поделилась директор по персоналу Анна Овсянникова:

На предприятии "Уралавтоприцеп" занимаются формированием молодой команды, чтобы выпускать еще более качественный продукт. Фото: Кирилл САДЫКОВ

— У нас старый состав (пенсионеры) больше выступают менторами на рабочих местах, которые учат молодое поколение работать качественно и, прежде всего, ценности профессии, которая была немного утрачена именно в рабочей специфике. Сегодня сварщиком-сборщиком на рынке труда быть также престижно, как юристу или менеджеру по продажам.

Какие только условия не пытаются предложить работодатели своим сотрудникам, чтобы их заинтересовать. Руководство «Уралавтоприцепа» посчитало, что в условиях пандемии работникам очень важна психологическая поддержка. А ведущий инженер по подготовке персонала завода «Урал» Ирина Ларенцева рассказала, что у них организовано 18 социальных программ:

— Это выплаты за детский сад, после службы в армии, по рождению детей, компенсация ипотечного кредитования, 50% затрат на отдых и оздоровление. Устраивают различные научно-технические конференции, конкурсы профессионального мастерства, льготное питание для всех сотрудников.

На заводе "Урал" положительно относятся к молодой замене. Соотношение молодых и пожилых специалистов 70 на 30%. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Влюбить. Мотивировать. Заинтересовать

Руководитель регионального центра технического творчества Челябинской области Владислав Халамов, считает, что традиционные способы привлечения отнюдь не действуют на молодых и амбициозных людей. Они знают себе цену и стремятся поскорее покинуть Челябинск сразу после школы.

— Детский сад, ипотеку, возможность отдыха — молодой специалист получит хоть где. Это не его мотивация. Мы сейчас решаем задачу, чтобы эти дети не уезжали, чтобы они поступали именно в челябинские вузы и здесь находили работу. Сегодня все отмечают, что для такой категории ребят важно то, что может создать свой продукт. Для него гордость, что эту систему разработал именно он.

Предприятия-партнеры знакомятся с потенциальным сотрудником еще в школе. У молодых специалистов есть право одного звонка/ обращения к первым людям завода. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Как безболезненно перешагнуть проходную

Чтобы привлечь молодых и трудолюбивых сотрудников, с ними стоит знакомиться чуть ли не в детском саду, считает Владислав Халамов. Именно в 5-7 лет закладывается такое важное базовое качество, как умение решать групповые задачи. Если этого не произошло в нужном возрасте, то вряд ли рабочий вырастет до руководителя среднего звена: технолога, мастера или начальника цеха.

В региональном центре технического творчества на любых олимпиадах и конкурсах всегда присутствуют представители предприятий разных отраслей: машиностроение, металлургия, пищевая промышленность, транспорт. С потенциальными работниками важно заранее наладить контакт, чтобы помочь им при адаптации к труду. Для большинства перешагнуть проходную — большой стресс:

— Он у нас победитель-олимпиадник в школе, он у нас обласкан вниманием, мы его все любим, он у нас прекрасный студент, везде ездит, достигает побед. А приходит на предприятие, на него одевают фуфайку, дают ему звание слесарь-монтажник 4-го разряда и метлой посвящают в профессию. Для него это шок! Как этого избежать? Единственный человек, который может помочь в этом случае это тот, кого он знает на предприятии.

Чтобы грамотный специалист захотел прийти работать на завод, он должен перешагнуть проходную еще школьником среднего возраста. Эта задача ясна крупным городским предприятиям. На большинстве из них существуют Дни открытых дверей и без турникета. Для школьников и детей заводчан устраивают экскурсии на производство. И очень распространена преемственность поколений.

Высококвалифицированный рабочий в Челябинске может получать 50-60 тысяч рублей в месяц. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Доход работяги вдвое выше, чем у специалиста?

И все-таки рабочих рук: токарей, сварщиков-сборщиков, маляров — по-прежнему не хватает. За высокопрофессионального специалиста предприятия готовы прилично заплатить. Работяга в Челябинске может получать до 50-60 тысяч рублей в месяц. Это совершенно иной уровень жизни, добавил Александр Шегуров:

— По нашему банку вакансий станочники и сварщики 25 тысяч — это нормальная заработная плата на начальном этапе. При этом у нас экономисты, юристы и бухгалтера на начальном этапе 17-18 тысяч рублей. А потом повышается пропорционально. На рабочей специальности через 5 лет можно выйти на хорошую зарплату, повышая квалификацию.

Только рабочая стезя молодым людям кажется далеко не перспективной. И многие из них идут учиться, исходя не из собственных предпочтений, а по велению родителей или в угоду моде. Александр Шегуров может привести множество примеров, когда дипломированные выпускники не смогли найти себя в профессии и пошли на курсы дополнительного образования. Даже без технического профиля молодому специалисту будут рады на заводе. Тому, кто по-настоящему этого хочет, обязательно помогут освоить новое ремесло.

Что я буду делать...

И где буду работать, когда получу профессию? Два вопроса, которые волнуют выпускников школ. По мнению участников круглого стола, подростки плохо представляют себе профессиональные обязанности.

Почему молодые люди ошибаются с выбором будущей профессии. Фото: Мария ЛЕНЦ

На самом деле, у школьников много возможностей изучить описание той или иной профессии, считают в Центре занятости. На их портале в свободном доступе размещены профессиограммы. А в Интернете есть различные тесты, по которым можно определить психологические и личностные характеристики, подходящие под ту или иную профессию.

И все равно, по мнению специалистов, подростки владеют лишь поверхностными знаниями о профессиональных компетенциях. Поэтому в ЮУрГУ делают упор на грамотную профориентацию, рассказал директор Центра по работе с абитуриентами Иван Сухих:

В ЮУрГУ стартует масштабное мероприятие «Ассамблея работодателей России». Фото: Кирилл САДЫКОВ

— У нас создан центр предпрофессиональной подготовки, где наши преподаватели рассказывают, чем занимается тот или иной специалист, чему учат на том или ином направлении, и где потом он будет работать. И очень много ребят кардинально меняют отношение к тем или иным направлениям. Одно дело, когда это на бумаге читаешь, слышишь на словах, а когда, допустим, ты что-то делаешь руками, ты уже лучше понимаешь.

Профориентация не заканчивается после того, как школьник выбрал вуз. Это длительный процесс. Он идет через всю жизнь: сначала ты выбираешь учебное заведение, потом предприятие и обучаешься чему-то новому в процессе работы. А еще все участники дискуссии убеждены, не малую роль в подготовке квалифицированных кадров играет именно наставничество.

В подготовке молодых работников важна система наставничества. Фото: Артем КИЛЬКИН

— Когда студенты приходят на практику или стажировку, они не просто что-то там делают, а делают это осознанно, с человеком, который уже отработал определенное время на предприятии, он знает всю структуру, все технологические процессы. Под его руководством они и постигают. И примеров такого взаимодействия и быстрого старта в карьеру у нас очень много. То есть когда даже студент с 3 курса, приходя на практику, его уже с предприятия не хотят отпускать. Они говорят: оставайся, пожалуйста, любыми способами мы тебя трудоустроим, — поделился Иван Сухих.

И все же дефицит кадров

Кадровая проблема рабочих специалистов неизменно остра. Не все предприятия имеют социальные программы, достойные заработные платы и стремятся обеспечить своих сотрудников комфортным рабочим местом. Проблема с трудоустройством существует еще и потому, что многие работодатели не хотят принимать человека без опыта работы, подытожил Александр Шегуров:

— Это приоритет, если посмотреть сайты по работе, во многих вакансиях. Потому что проще взять готового специалиста. Развитие системы наставничества на каждом предприятии, я считаю, то, что нужно развивать.

Сегодня на учете в Центре занятости населения Челябинской области состоит 88 выпускников с высшим образованием и 167 человек со средним. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В цепочке школьник — студент — предприятие еще одну важную ключевую роль играет государство. По мнению Владислава Халамова, предприятия Челябинской области не вписаны в мировую экономику. Если они начнут конкурировать с подобными заводами со всего мира, то челябинским светлым умам не захочется никуда переезжать.

В нашей стране действует национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Он предполагает закупку нового оборудования, кредитование и обучение сотрудников. Но для того, чтобы получить все эти блага, у предприятия должна быть высокая производительность. В прошлом году к проекту подключился «Уралавтоприцеп». Руководство очень надеется, что они справятся с высокими требованиями и создадут самые лучшие условия труда на своем заводе.

Хотите знать, где платят больше всего? Мы собрали для вас топ-10 вакансий в Челябинской области, где обещают зарплату в 200 тысяч рублей.

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