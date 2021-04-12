Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 13 апреля 2021: вакцинация в поездах и как пройдет акция «Бессмертный полк»

В регионе готовятся сразу к двум форматам акции «Бессмертный полк» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Эксперты не раз заявляли, что весной число заражений коронавирусом в России увеличится. Однако пока что этого сейчас не произошло. Эпидемологическая ситуация продолжает меняться в лучшую сторону. Делимся с вами последними новостями о коронавирусе в Челябинской области на 10 апреля 2021 г.

Инфографика: Коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки коронавирус подтвердился у 117 человек, школьников среди них нет. Всего в регионе зафиксировано 58 105 случаев COVID-19.

Накануне выздоровели 121 человек. В больницах под наблюдением специалистов остаются 3226 пациентов. С начала пандемии COVID-19 победили 52 378 южноуральцев.

За прошедшие сутки умерли 9 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. Один из них скончался от самого вируса, а у остальных он стал сопутствующим диагнозом, смерть наступила по другим причинам.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

На Южном Урале запустили поезд, в одном из вагонов которого можно пройти вакцинацию от коронавируса. Эта процедура бесплатная и доступна для всех желающих.

— Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Челябинской области остается стабильной: ежедневно мы фиксируем более 100 заболевших. Мы понимаем, что защитить себя от COVID-19 можно с помощью вакцинации. Именно поэтому сейчас проходит массовое вакцинирование всех желающих. Записаться можно на портале Госуслуг. Есть пункты в торговых центрах. Посмотрим на итоги работы «Поезда здоровья». Если акция будет пользоваться спросом, с РЖД продолжим прививать южноуральцев в передвижном пункте, — сказала первый замгубернатора Ирина Гехт.

Если вы решили привиться в таком поезде, то захватите паспорт гражданина, СНИЛС и медицинский полис.

Где остановится «Поезд здоровья»:

13 апреля — станция Еманжелинск (7.30 - 8.50); Троицк (10.05 - 12.00); Карталы (13.45 - 15.40), Джабык (17.45 - 19.40).

14 апреля — станция Магнитогорск-Пассажирский (7.30 - 10.25).

Как пояснил главный врач «Дорожной клинической больницы» Алексей Царев, вакцинация вторым компонентом препарата в поезде пройдет в том же формате. Врачи пригласят каждого, кто получил первый компонент.

Специальный поезд будет курсировать от станции к станции. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

До праздника Дня Победы в Челябинской области остался почти месяц. Какой будет ситуация по заболеваемости коронавирусом в регионе, пока что сложно предположить. Власти уже подготовили праздничную программу на 9 мая. Откладывать подготовку к большим массовым мероприятиям нельзя. В прошлом году была лишь интернет-трансляция акции. Организаторы вот-вот начнут формировать Бессмертный полк в Челябинске 2021. Первые подробности акции рассказала руководитель регионального штаба общероссийского движения «Бессмертный полк России» Елена Скорнякова.

— Решения по живому шествию пока не принято, но радикального запрета нет. Готовимся к двум форматам шествия. Мы беспокоимся по поводу здоровья граждан. Если ситуация будет ухудшаться, то на уровне региона установят запрет. Но сегодня мы надеемся, что живое шествие состоится. Поэтому в традиционном формате мы к шествию готовы.

Кстати, регистрация на участие в Бессмертном онлайн-шествии уже начнется 15 апреля. О том, как подать заявку и что ждет участников, читайте в нашем материале.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 13 апреля 2021 года.

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