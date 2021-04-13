Когда почва проснется: Челябинская область готова к посевной

Губернатор Алексей Текслер работал на большом агрономическом совещании. Фото: gubernator74.ru

Возле входа в здание Южно-Уральского аграрного госуниверситета застыли комбайны и тракторы, больше похожие на космические корабли. Прохожие роняли шапки, задирая головы, пытаясь окинуть взглядом машины. Дети с восторгом снимали селфи на фоне «монстров полей».

В профильном вузе региона состоялось агрономическое совещание под руководством губернатора.

Из-за засухи в прошлом году в 19 районах Челябинской области объявили режим ЧС. Плюс добавили сложностей ковидные ограничения. Крестьяне — народ особой породы, но руководители больших и малых предприятий все как один говорят: нелегко было. Власти в беде не бросили: общий объем поддержки сельхозотрасли в 2020 году составил около трех млрд руб.

В конце апреля начнутся полевые работы.

— Наше предприятие образовалось в 1957 году, и с той поры мы специализируемся на производстве овощей и картофеля и молочном животноводстве, — говорит генеральный директор предприятия «Красноармейское» Василий Васечкин. — Мы расположены всего в 30 км от Челябинска и всегда обеспечивали большой город качественными продуктами питания. К посевной готовы. Конечно, сказывается совсем нехороший 2020 год, который нас засушил. Нет сомнений, что, как только подойдет почва, мы выйдем в поле и проведем весь цикл работ. В прошлом году мы взяли 15 единиц техники по льготному агролизингу, без первоначального взноса. Схема отличная: платежи нам на год отсрочили — выгодно. У нас теперь есть супертрактор, отличный зерноуборочный комбайн, сеялки — машин мы купили на 60 млн руб.

Руководитель СПК «Коелгинское» Анатолий Шундеев надеется, что засуха прошлого года не повторится, и намерен расширить молочное направление и клин масличных культур. Для чего вооружается новой техникой:

— Мы увеличиваем посевы масличных культур, потому что сейчас это самое прибыльное направление. В нашем хозяйстве масличных — около 10 тыс. га. Обновляем парк техники. Сейчас в тренде отечественная техника, она выигрывает в плане экономики. И нужно отдать должное машиностроителям — подтягивают качество. Это касается всех ведущих заводов.

Новая сельхозтехника больше напоминает космические корабли. Фото: gubernator74.ru

О ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЛЯХ

Челябинская область — регион не только промышленный, но и аграрный. В УрФО у нас самая большая площадь посевов — 2 млн гектаров, и в этом году вырастет клин масличных культур — подсолнечника, льна и т.д.

Выступая перед участниками областного агрономического совещания, губернатор Алексей Текслер подчеркнул: за четыре последних года в регионе возвращено в оборот 130 тыс. га залежных земель, и дело продолжится.

Новым акцентом станет восполнение почвенного плодородия. На приобретение минеральных удобрений в этом году, как и в прошлом, по распоряжению губернатора направлено 100 млн руб. Сейчас на федеральном уровне решается вопрос о заключении прямых договоров между селянами и производителями удобрений для сдерживания цен.

Евгений Фомин, директор хозяйства «Хлебинка» из Верхнеуральского района, отметил, что Алексей Текслер лично участвует в агросовещаниях. Значит, заинтересован в развитии села, погружен в проблематику.

— До этого только Петр Иванович Сумин к нам на большой разговор всегда приезжал. Потом губернаторы своих замов присылали в основном. Наше хозяйство живо и многопрофильностью: выращивание разных культур позволяет держаться на плаву. Выращиваем пшеницу, овощи, развиваем молочное направление, — говорит Фомин.

О ПОДДЕРЖКЕ СЕЛА

Во время Дней Челябинской области в Совете Федерации губернатор Челябинской области озвучил инициативу о пролонгации еще на год краткосрочных кредитов, взятых аграриями области в 2020 году.

— Более того, мы решили вернуться к возможности установить льготу на единый сельхозналог. По нашей оценке, сумма выпадающих доходов областного бюджета в этом случае составит около 170 млн рублей, но прирост объемов производства за пять лет в сельском хозяйстве может достичь порядка 20 млрд рублей, — подчеркнул Алексей Текслер.

Эта льгота станет серьезным подспорьем для малых предприятий и фермеров.

В Челябинской области сохранен основной объем поддержки растениеводства: стимулирующие и компенсирующие погектарные субсидии, субсидии на работу с пашней. В этом году — 693 млн руб.

Более чем в два раза получат больше производители молока. По линии бюджета развития 214 млн руб. выделено на компенсацию затрат на капитальное строительство в АПК. В прошлом году — 96 млн руб.

О СТРАХОВАНИИ

С этого года страховка посевов станет единственным механизмом компенсации рисков аграриев. Застраховавшие посевы в 2020 г. (в основном это предприятия южных регионов страны) получили выплаты от страховых компаний.

— Нашим аграриям нужно преодолевать стереотипы мышления и более уверенно использовать положительный опыт, который есть у других регионов. По некоторым направлениям мы очень неплохо в этом плане действуем, и сегодня наша область занимает вторую строчку российского рейтинга по страхованию в животноводстве, — сказал губернатор.

О МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТАХ

Южно-Уральский государственный аграрный университет — единственный в регионе вуз, где готовят кадры для АПК. Ректор ЮУрГАУ Светлана Черепухина на областном агросовещании подняла важный вопрос нехватки специалистов на селе. По ее мнению, одна из причин дефицита — нехватка информации. Многие школьники не знают о важности аграрных специальностей.

Знакомить школьников с большим миром сельского хозяйства вуз решил, открыв в школах и колледжах региона шесть агроклассов. Скоро к ним прибавится еще три.

ЮУрГАУ намерен пойти в пилотный проект «Стартап — как диплом» нацпроекта «Цифровая экономика в РФ». Выпускники вуза в глазах работодателя не будут выглядеть зелеными юнцами: в их портфолио будут готовые бизнес-проекты.

Губернатор и будущие аграрии, студенты Южно-Уральского аграрного госуниверситета. Фото: gubernator74.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Алексей Текслер:

— Непростой из-за засухи прошлый год сказался и в 2021 году. Необходимо было заниматься подготовкой семян, и с этой задачей мы справились. Планы на этот год серьезные — и по урожаю зерновых, и по введению в оборот залежных земель, и по наращиванию клина высокомаржинальных масличных. Мы активно закупаем технику, и темпы уже превышают прошлогодние, что радует. Новая техника, новые технологии — это возможность повышения эффективности сельского хозяйства.

ЦИФРА

1,8 млн тонн зерна

рассчитывают собрать в Челябинской области в 2021 г.

Кроме того, планируется вырастить 100 тыс. тонн картофеля, 35 тыс. тонн овощей. Пшеницей засеют 906 тыс. га, картофелем — 265 тыс. га, овощами — 6 тыс.

Несмотря на ковидные ограничения в прошлом году, область нарастила закупки сельхозтехники. На покупку новых машин из регионального бюджета выделено 264,2 млн руб. Всего же куплено 1 209 ед. техники на 2,7 млрд руб.

Посевную встречают 9 000 тракторов, 4 680 сеялок, 4 100 плугов и др.

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