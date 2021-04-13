Измени город к лучшему: дом с «доброй улыбкой» в центре Карабаша и летний кинотеатр на Аллее ветеранов

Граффити на центральной улице Карабаша. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Идем утром, а девушка тебе улыбается со стены дома, и мы в ответ улыбнемся. Все очень красиво получилось, — жительница Карабаша Екатерина Николаевна не скрывает эмоций от яркого граффити на стене дома по улице Металлургов.

Центральная магистраль Карабаша заиграла новыми красками. «Хороший день начинается с улыбки»: рисунок с изображением лица девушки и такой подписью теперь украшает боковой фасад дома по улице Металлургов.

«ОТ УЛЫБКИ СТАНЕТ ВСЕМ ТЕПЛЕЙ»

Саму идею рисунка придумали школьники Карабаша в рамках конкурса Русской медной компании «Измени свой город к лучшему». Проект стал победителем конкурса в 2020, а весной этого года известный челябинский художник-граффитист, чемпион мира по трехмерному граффити, автор подобных работ в столице Южного Урала, Москве, Санкт-Петербурге, Милане, в городах Бразилии Тимур Абдуллаев «оживил картинку» на фасаде пятиэтажки. Тимур предложил несколько вариантов изображения. Ребята и взрослые выбрали яркий образ молодой девушки.

Тимур Абдуллаев - один из самых известных художников-граффистов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Еще в прошлом году мы начали рассматривать разные варианты — природа, фотореализм… Ребята из карабашского детского дома остановились на изображении лица девушки и сами предложили подпись: «Хороший день начинается с улыбки». Я просто реализую прекрасную детскую идею и всегда стараюсь нести позитив, какие-то положительные эмоции. В первый день, как только мы начали работать, дети помогали нам готовить краски, расспрашивали, как будет происходить сам процесс, сколько краски уйдет, сколько баллончиков. Сказал, что не меньше 50 литров только фасадной краски и еще 100 — 150 балончиков. Что сначала мы замажем панельные швы, загрунтуем поверхность, нанесем белый цвет, а на него уже наложим изображение. Ночью направили проектор с рисунком на стену и обвели контуры будущей картины, — поделился секретами создания крупных граффити Тимур Абдуллаев.

Яркий рисунок девушки украсит улицу Металлургов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для справки:

Картина Тимура Абдуллаева создана в стиле поп-арт. Это направление получило свое развитие в 50 - 60-е годы прошлого века. Оно соединяет в себе изобразительное искусство и популярную культуру. Для поп-арта характерно заимствование образов из рекламы, комиксов, журналов, телевидения и кинематографа. Термин pop art появился в результате сокращения английского выражения popular art, что переводится как «популярное или общедоступное искусство».

ПРОЕКТЫ ВАЖНЫЕ И ЦЕННЫЕ

Кстати, «Измени свой город к лучшему» — проект, который на протяжении уже пяти лет реализуется в разных регионах России — территориях присутствия Русской медной компании. Школьники вместе с наставниками предлагают свои проекты благоустройства территорий, лучшие получают финансовую поддержку на реализацию таких идей. Так, к примеру, несколько лет назад в Карабаше школьники предложили благоустроить территорию рядом с детским отделением городской больницы — обустроить «Сквер здоровья» с детским игровым комплексом, беседкой, зоной отдыха. Позже родилась еще одна идея, которая также была воплощена в жизнь — в Карабаше была построена Аллея ветеранов (проект разработан администрацией Карабашского городского округа). На месте пустыря в центре города сейчас вырос целый культурно-исторический комплекс. Здесь места отдыха, игровые и спортивные площадки, пространство для уличных выставок и развлекательных мероприятий. Заметное место занимают ландшафтные скульптуры «Лента времени», где рассказывается о важнейших вехах в истории Карабаша.

Депутат Законодательного собрания Челябинской области по Кыштымскому избирательному округу Елена Тарасова отметила, что проект конкурсов «Измени свой город к лучшему» реализуется с 2017 года.

— Такие проекты очень важны и ценны. Школьники вместе со своими наставниками предлагают много интересного, рождается масса новых идей. Нам важно, чтобы лучшие, самые интересные, актуальные проекты оставались не только на бумаге, но и воплощались в жизнь. Это самореализация человека. Это те проекты, которые делают твой двор, двор твоей школы или, к примеру, городской сквер еще лучше. Меняют жизненное пространство к лучшему. Цель таких проектов — включить детей, школьников в общественную жизнь и чтобы они могли видеть результат своей работы. И даже те, кто не победил в конкурсе, видят, что их друзья, одноклассники выиграли в конкурсе проектов и он реализуется, — подчеркнула Елена Тарасова.

КИНО ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

В 2021 году победителями конкурса «Измени свой город к лучшему» стали воспитанники Дома детского творчества Карабаша, семиклассники Александр Сиротин и Артем Дмитрин. Ребята вместе с педагогом дополнительного образования, руководителем киноклуба Аленой Баловневой создали проект на основе так называемой синематехнологии, разработанной на базе рекомендаций Министерства просвещения России.

Семиклассники Александр Сиротин и Артем Дмитрин стали победителями конкурса РМК. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Проще говоря, речь идет о кинотеатре под открытым небом. Такой комплекс начнет работу уже этим летом на площадке амфитеатра Аллеи ветеранов. Будет закуплено все необходимое оборудование — съемный экран, колонки, специальная аппаратура, микрофоны. Последние нужны для того, чтобы после окончания сеансы зрители — и взрослые, и дети — могли обсудить фильм, высказать свое мнение. Это будет своего рода киноклуб для всех. Одна из задач такого объединения — воспитательная, — рассказала Алена Баловнева.

Возможности аппаратуры позволят проводить летнее киносеансы и в дневное и вечернее время. Что касается репертуара, то его ребята будут составлять вместе с педагогами. Это будут и классические советские фильмы, и картины современного кинематографа. На реализацию этого проекта Русская медная компания направила более 350 тысяч рублей.

"Аллея ветеранов" в центре Карабаша - любимое место отдыха горожан. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Раньше на месте «Аллеи ветеранов» был обычный полузаброшенный пустырь, но благодаря проектам «Измени свой город к лучшему» это пространство прекрасно благоустроено и получает все новое и новое развитие, — отметила директор Дома детского творчества Людмила Романова.

В амфитеатре киносеансы по открытым небом можно проводить и в дневное и в ночное время. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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