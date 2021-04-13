Наградили гаджетами и антисептиками: челябинский лицей собрал рекордное количество медалей Всероссийской олимпиады школьников

Для 31 лицея такое количество дипломов - рекорд. Фото: 31 физико-математический лицей

Из Москвы в Челябинск вернулись участники Всероссийской олимпиады по информатике для школьников. В этом году число победителей и призеров для физико-математического лицея №31 рекордное — 11 человек. Причем из общей челябинской сборной из 22 человек, 21 — из одной школы. Как ребята готовились к состязанию и чем им помогли прогулки по столице — КП-Челябинск рассказал преподаватель по информатике Алексей Егоров.

Четыре победителя. И среди них - кандидаты в российскую сборную. Фото: Фото: 31 физико-математический лицей

— Раньше мы привозили по 8-10 дипломов. 11 для нашего лицея это рекорд, — рассказал Алексей Егоров. — Всего у нас четыре победителя и семь призеров.

Победители — все одиннадцатиклассники: Михаил Будников, Евгений Карпович, Александр Шефер, Екатерина Шиляева.

Самый юный призер — Владимир Герасиков — учится в 8 классе. Остальные старше: 10 класс — Данил Клищ, Владимир Аверенков, Иван Добрынин, Данил Лебедев Павел Ральников, 11 класс — Марк Канафеев.

Челябинск в этот раз удивил организаторов - почти вся команда состоит из учеников лицея. Фото: мэрия Челябинска

— Надо отметить, что на олимпиаде нет разделения по параллелям. Все участники решают один набор задач, независимо от возраста, — рассказал Алексей Егоров. — Наши ученики — ни много, ни мало бойцы, потому что на подготовку уходит очень много времени. Занимаемся и после школы, и в каникулы. Им приходится очень тяжело.

По его словам, все ребята — «матерые» олимпиадники. Большинство их них — постоянные участники соревнований.

— Один из учеников — точно кандидат в сборную России на международную олимпиаду. А возможно по решению тренерского штаба сборной даже двое, — добавил учитель.

Всероссийская олимпиада по информатике проходила в Москве 7-11 апреля. Понятно, что ребята очень волновались. Ведь участие в ней второе по значимости после Международной олимпиады по информатике. Но преподавателям удалось вернуть им боевое расположение духа.

Вот так проходила Олимпиада. Фото: мэрия Челябинска

— Мы прогулялись по Москве, посмотрели на достопримечательности, развеялись. И в итоге написали олимпиаду очень успешно, — говорит Алексей Егоров.

Победителей уже поздравила глава Челябинска Наталья Котова. В своем Instagram она написала, что один из призеров так расстроился, что не стал победителем, что даже не захотел фотографироваться. Алексей Егоров подтвердил — все так и есть.

— Он хотел победить, да и мы тоже хотели. Но ничего, у него будет такая возможность в следующем году, — добавил Алексей Егоров.

Все ребята решали задачи на равных условиях, несмотря на разницу в возрасте. Фото: мэрия Челябинска

Участие во Всероссийской олимпиаде дает для школьников многое. Победители и призеры могут поступать в любой вуз по профилю фактически без ЕГЭ. А пока им дали дипломы и подарки: рюкзаки с разными электронными гаджетами, футболки с символикой олимпиады и даже брендированные маски и антисептики.

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