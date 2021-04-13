Льготная ипотека для молодых специалистов: депутат Государственной Думы Олег Колесников выступил с предложением по улучшению жилищных условий для врачей и педагогов

Проблема нехватки кадров в районных центрах, небольших городах и сельских поселениях — одна из самых острых. Для выпускников медицинских, педагогических вузов и молодых работников бюджетной сферы должны быть созданы особые условия — уверен депутат Государственной Думы Олег Колесников. Прежде всего, это касается возможности приобретения жилья.

Олег Колесников обратился в Госдуму с предложением о введении особых льготных условий ипотеки для молодых врачей и педагогов. Речь идет о возможности приобретения квартиры без первоначального взноса и с невысоким процентом по кредиту. Банки, в свою очередь, будет субсидировать государство.

— Таким образом мы не только дадим возможность молодым людям приобрести собственное жилье, но и привлечем врачей, педагогов, сотрудников социальной сферы в районные центры, малые города и сельские поселения. Проблема стоит очень остро, от этого зависит будущее малых городов и сел. И это лишь одна из тех мер, которые необходимо предпринять в кратчайшие сроки, — прокомментировал свое предложение Олег Колесников.