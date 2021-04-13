Почему тошнит космических туристов: Герой России Евгений Тарелкин в Карабаше представил уникальный фильм о жизни на станции «Мир»

Космонавт Евгений Тарелкин ответил на вопросы южноуральских школьников. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«А на каких планетах вы бывали?», «Какая связь ловит в космосе?», «Что нужно сделать, чтобы стать космонавтом?», «Что люди делают в космосе?», «Чем люди питаются на орбите?», «Видели ли вы летающие тарелки и инопланетян»… Это лишь часть вопросов, которыми школьники «атаковали» Героя России, подполковника ВВС России, летчика-космонавта, нынешнего руководителя проекта по подготовке экспедиции на Луну («Луна 2026») и участника проекта «Марс» Евгения Тарелкина.

С космонавтом многие хотели сделать фото на память. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

115-Й КОСМОНАВТ

Недавно открытый Торгово-развлекательный комплекс «Медь», что в центре Карабаша оказался местом «космического притяжения». Евгений Тарелкин стал почетным гостем детского праздника, посвященного Дню космонавтики и 60-летию первого полета человека в космос.

Школьников из городов Челябинской области пригласили на праздник в ТРК "Медь". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Синий комбинезон летчика-космонавта. Евгений Игоревич в свои 46 выглядит бодро и подтянуто. Ни грамма лишнего веса. Как и положено космонавту. Сам говорит, хоть сейчас готов снова лететь на орбиту земли и работать на Международной станции «Мир».

— Дети сегодня не так много, на мой взгляд, знают о космосе. От меня, как от человека, который почти 150 суток работал в космосе, они могут услышать много нового, интересного и полезного. Это очень важно. Нас космонавтов, на самом деле, не так уж и много. Из России я, например, был 115 человеком, который побывал на орбите и 530 из всех астронавтов мира. После 2013 года на орбиту летали еще не больше десятка новых космонавтов. Я, можно сказать, из молодой когорты, и постараюсь рассказать обо всем на доступном для детей языке. Детишки будут задавать свои вопросы, и это будет живое общение, — рассказал журналистам Евгений Тарелкин.

Каждый хотел почувствовать себя космонавтом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КОНФЛИКТЫ НА «ОРБИТЕ»

— Какой самый традиционный вопрос задают дети?

— Видели ли вы летающие тарелки? Я так отвечаю — у меня и фамилия «Тарелкин», и в том момент, когда я был в космосе там была только одна «тарелка» — это я (улыбается).

Евгений Тарелкин рассказал и о проекте «Луна 2026», заметив, что на самом деле он именуется, как «Сириус» и направлен на реализацию российской лунной программы. О проекте «Марс-500», когда участники жили изолированно на протяжении 500 суток… Все это связано, в том числе, и с совместной работой Государственного научного центра – института медико-биологических проблем Российской академии наук. Речь идет о доработке тренажеров для полетов на Луну и Марс.

В ТРК "Медь" открылась и выставка детских работ, посвященных Дню космонавтики. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Такие проекты сталкивались с проблемами, когда в длительной изоляции находились вместе мужчины и женщины. Сильная половина человечества пыталась поближе познакомиться со слабой. Из-за этого возникали серьезные конфликтные ситуации. Но сейчас этого удается избегать. Экипажи подбираются более тщательно и на основе научных разработок, — рассказал Евгений Игоревич.

НА «МИРЕ» НЕ ДО СНА

Евгений Тарелкин приехал в Карабаш не с пустыми руками. В кинозале ТРК «Медь», который, к слову, оснащен единственной на Урале уникальной киноустановкой с лазерным источником света (обеспечивает более четкое изображение) юным школьникам показали 30-минутный документальный, отснятый космонавтом от первого лица на Международной станции «Мир». Стыковочный аппарат, жилые отсеки, зоны отдыха, занятий спортом, космическая кухня… Евгений Тарелкин в фильме подробно рассказал о многих нюансах жизни на орбитальной станции.

Перед показом Евгений Викторович рассказал, что первые месяц-полтора в космосе ему удавалось поспать не более двух-трех часов.

Евгению Тарелкину пришлись по душе детские работы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Размеры станции «Мир» сейчас довольно внушительные. Длина только жилых отсеков порядка 90 метров. И мне, как инженеру, уже с первых дней работы нужно было досконально изучить все оборудование. И как освоится изучить все технические детали, как можно быстрее. Облетал и изучал все постепенно — российские, американский, европейский модули. Поверьте, спать было некогда. Каждый вечер тебе приходит расписание заданий и работ по ремонту, обслуживанию станции на следующий день. И нужно подготовиться к этой работе. Ночью шла подготовка, днем — работа. Я, да и все космонавты, люди военные, ответственные. Ни о какой халатности, тем более в космосе, не может быть и речи.

НА ЗЕМЛЕ КОМФОРТНО

— А почему выбрали позывной «Казбек»?

— Просто все остальные уже разобрали (смеется). На самом деле, очень звучное слово. Поэтому его и выбрал.

— Космонавты — необычные люди?

— Я могу так сказать, что у человека, который побывал в космосе, меняется мировоззрение. Когда ты возвращаешься на землю, то понимаешь, что комфортнее, чем здесь, тебе нигде не будет. Все остальное для нас чуждое. Космос — очень тяжелая вещь… Земля — это наша «мама», это наша «колыбель». Но осваивать другие планеты — это очень интересно, и одной стране, уверен, это не под силу. Нужно объединяться.

КАК ПОЗВОНИТЬ ИЗ КОСМОСА?

На сеансы в ТК «Медь» и встречу с космонавтом собрались не только школьники начальных классов из Карабаша, но и их сверстники из Кыштыма, Челябинска, Миасса. Перед началом и после показа документально фильма мальчишки и девчонки задали Евгению Тарелкину свои вопросы.

Юные школьники засыпали летчика-космонавта вопросами. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Вы с детства мечтали полететь в космос?

— Нет, я мечтал стать военным летчиком, хоть и учился в школе, которая носила имя Юрия Гагарина. Но со временем понял, что освоив профессию летчика, борт-инженера, вполне можно задуматься и о космонавтике. Но от мечты до полета в космос — долгая дорога. Лично я тренировался и готовился к полету не меньше семи лет.

— На каких планетах вы бывали?

— Только на Земле, и я этому очень рад.

— Как вы тренировались перед полетом?

— Начиналось все с хорошей учебы и успеваемости — в школе, институте. С хорошей физической подготовки. А еще помню свои первые прыжки с парашютом. У меня тогда вес был 47 килограммов. А к прыжкам допускали тех, кто не меньше 50 кг. Так приходилось насыпать в карманы песок, чтобы добрать нужные три кило… Космос это тяжелое испытание. Оно сравнимо с самыми экстремальными видами деятельности, и к этому надо готовиться. Борт-инженер на орбите он и строитель, и конструктор,и электрик, и сантехник в одном лице. Должен знать и уметь практически все.

— Как попасть в отряд космонавтов?

— На самом деле, все довольно просто. Вы отправляете свою заявку в Центр подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина. Нужно указать все необходимые данные о себе — образование, уровень физической подготовки, опыт работы с летной техникой. Потом вас могут пригласить на очный отбор. Если вы прошли такой отбор, то потом должны выдержать несколько лет общекосмической подготовки и изучить транспортный космический корабль.

На встрече с Евгением Тарелкиным аншлаг. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— А если здоровье слабое?

— Есть ограничения по набору в отряд космонавтов, в том числе, и по здоровью. Но его можно поправить: спорт, физкультура, например.

— С какого телефона вы звоните из космоса?

— У нас там специальная связь. Мобильных телефонов у нас в космосе нет.

— Что космонавты едят в космосе?

— Раньше весь рацион «прятали» в специальные тюбики. Сейчас космонавтам доставляют сублимированные продукты. Они высушиваются по специальной технологии и занимают немного места. Зато очень питательные. Их можно просто залить горячей водой или разогреть, и получается почти такой же обед, как и на земле.

"Комсомольская правда" 60 лет назад одной из первых написала о полете Юрия Гагарина в космос. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— А можно полететь в космос без подготовки?

— Это сейчас практикуется. Таких людей называют космическими туристами. Они платят большие деньги за космическое путешествие. У них подготовка длится не больше полугода. На орбите они проводят максимум дней десять. Толку там от них никакого. Они ничего не знают и ничего не умеют, и их постоянно тошнит от перегрузок (улыбается).

— Говорят, космические ракеты прожигают атмосферу земли? Так ли это?

— Хороший вопрос. Нет не прожигают. Все дело в том, что земля вращается вокруг своей оси, и все старты ракет с космодромов — дата, время, подгадывают так, чтобы они входили в атмосферу всегда в одной и той же точке.

НАШЕ ДОСЬЕ

Евгений Тарелкин, 46 лет, летчик-космонавт, Герой России. Родился в посёлке Первомайском Читинской области. В 1996 году закончил Ейское высшее военное авиационное училище лётчиков им. В. М. Комарова и Военно-воздушную академию им. Ю. А. Гагарина. Служил старшим бортовым инженером-испытателем в Российском государственном научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов. На самолетах различных классов налетал 207 часов. Имеет звание инструктора парашютно-десантной подготовки (более 400 прыжков с парашютом), а также квалификацию водолаза (провёл под водой около 250 часов). Подполковник запаса ВВС России.

Евгений Тарелкин работал на станции "Мир" в 2012-2013 годах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2003 году, после прохождения медицинского обследования в Институте медико-биологических проблем был зачислен на должность кандидата в отряд космонавтов. Сдал экзамены по общекосмической подготовки на «отлично».

23 октября 2012 года в составе экипажа космического корабля (Олег Новицкий, Евгений Тарелкин и Кевин Форд) стартовал на Международную космическую станцию «Мир». Вернулся на землю 16 марта 2013 года (в космосе провел 143 суток).

Отец Евгения Тарелкина – Игорь Евгеньевич Тарелкин - лётчик, парашютист-испытатель, полковник, участник афганской войны, начальник отдела Главного лётно-испытательного центра имени В. П. Чкалова, Герой России.

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