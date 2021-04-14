В Челябинске будут курсировать 13 дополнительных автобусов, а по области - 21. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дачный сезон в Челябинской области вот-вот вступит в свои права. Многие садоводы уже начинают выбираться на участки, проводить субботники. Но пока везет тем, кто может ездить на личном автомобиле или общественном транспорте. Новые автобусы для садоводов Челябинской области в 2021 г. запустят в мае. И это хорошая новость, потому что в прошлом году из-за коронавируса дачникам пришлось сидеть дома.

В этом году и власти, и жители надеются, что на дачный сезон не повлияет пандемия коронавируса. Но соблюдать правила все равно придется. От пассажиров требуется надевать защитные маски при посадке в автобус и не снимать их на протяжении всего пути следования.

В общественном транспорте по-прежнему действует масочный режим. Фото: Мария ЛЕНЦ

Автобусы для садоводов Челябинской области в 2021 г. планируют запустить с 1 мая. Появится 13 городских маршрутов и 21 междугородный садовый автобус. 15 из них станут следовать из Челябинска, 5 — из Магнитогорска и 1 — из Златоуста.

Список междугородних автобусов в сады из Челябинска:

102-с — Дворец культуры «Строитель» — База отдыха «Автобусник»

103-с — Теплотехнический институт — Сад «Лесная поляна»

105-с — Дворец культуры «Строитель» — Сад «Узункуль»

106-с — Стадион «Мечел» — Сад «Тимер»

107-с — улица Чичерина — Сад «Кировский»

110-с — улица Чичерина — Сад «Электрометаллург»

112-с — Железнодорожный вокзал — Сад «Кузнец-3»

117-с — улица Чичерина — Сад «Тракторосад-5»

119-с — теплотехнический институт — Сад «Теплостроевец»

120-с — улица Чичерина — Сад «Курчатовец»

121-с — Областная больница — Сад «Заречный»

128-с — улица Чичерина — Сад «Кировский-2»

131-с — Областная больница — Сад «Курчатовец»

170-с — Комсомольский проспект — Сад «Электровозник»

198-с — улица Чистопольская — Сад «Любитель»

Садовые маршруты из городов Челябинской области:

437-с — Златоуст «Машиностроитель» — Садовое некоммерческое товарищество «Уралдача»

230-с — Магнитогорск, вокзал — Садовое некоммерческое товарищество «Березовая роща»

277-с — Магнитогорск, вокзал — Садовое некоммерческое товарищество «Газовик»

278-с — Магнитогорск, вокзал — Садовое некоммерческое товарищество «Энергетик»

284-с — Магнитогорск, вокзал — Садовое некоммерческое товарищество «Сабановка»

287-с — Магнитогорск, вокзал — Садовое некоммерческое товарищество «Металлург-3»

А как же льготы на проезд?

Пенсионерам положена льгота на пригородное сообщение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возделывание земли и посадки — то еще хлопотное и расточительное занятие. Особенно это ощутимо для пенсионеров. Для них в регионе действует льгота на пригородное сообщение. В размере 50% от стоимости проезда. Цена за билет рассчитывается от протяженности маршрута.

Чтобы получить скидку, при себе необходимо иметь:

*пенсионное удостоверение (или справку о назначении пенсии);

*документ, удостоверяющий личность;

*справку, подтверждающую членство в СНТ (выдается правлением товарищества).

Садовые маршруты будут курсировать в Челябинской области до 15 октября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дополнительные автобусы в сады Челябинской области будут курсировать до 15 октября. Чтобы все успели собрать урожай и сделать заготовки.

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