В Челябинске будут курсировать 13 дополнительных автобусов, а по области - 21.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Дачный сезон в Челябинской области вот-вот вступит в свои права. Многие садоводы уже начинают выбираться на участки, проводить субботники. Но пока везет тем, кто может ездить на личном автомобиле или общественном транспорте. Новые автобусы для садоводов Челябинской области в 2021 г. запустят в мае. И это хорошая новость, потому что в прошлом году из-за коронавируса дачникам пришлось сидеть дома.
В этом году и власти, и жители надеются, что на дачный сезон не повлияет пандемия коронавируса. Но соблюдать правила все равно придется. От пассажиров требуется надевать защитные маски при посадке в автобус и не снимать их на протяжении всего пути следования.
В общественном транспорте по-прежнему действует масочный режим.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Автобусы для садоводов Челябинской области в 2021 г. планируют запустить с 1 мая. Появится 13 городских маршрутов и 21 междугородный садовый автобус. 15 из них станут следовать из Челябинска, 5 — из Магнитогорска и 1 — из Златоуста.
Список междугородних автобусов в сады из Челябинска:
102-с — Дворец культуры «Строитель» — База отдыха «Автобусник»
103-с — Теплотехнический институт — Сад «Лесная поляна»
105-с — Дворец культуры «Строитель» — Сад «Узункуль»
106-с — Стадион «Мечел» — Сад «Тимер»
107-с — улица Чичерина — Сад «Кировский»
110-с — улица Чичерина — Сад «Электрометаллург»
112-с — Железнодорожный вокзал — Сад «Кузнец-3»
117-с — улица Чичерина — Сад «Тракторосад-5»
119-с — теплотехнический институт — Сад «Теплостроевец»
120-с — улица Чичерина — Сад «Курчатовец»
121-с — Областная больница — Сад «Заречный»
128-с — улица Чичерина — Сад «Кировский-2»
131-с — Областная больница — Сад «Курчатовец»
170-с — Комсомольский проспект — Сад «Электровозник»
198-с — улица Чистопольская — Сад «Любитель»
Садовые маршруты из городов Челябинской области:
437-с — Златоуст «Машиностроитель» — Садовое некоммерческое товарищество «Уралдача»
230-с — Магнитогорск, вокзал — Садовое некоммерческое товарищество «Березовая роща»
277-с — Магнитогорск, вокзал — Садовое некоммерческое товарищество «Газовик»
278-с — Магнитогорск, вокзал — Садовое некоммерческое товарищество «Энергетик»
284-с — Магнитогорск, вокзал — Садовое некоммерческое товарищество «Сабановка»
287-с — Магнитогорск, вокзал — Садовое некоммерческое товарищество «Металлург-3»
А как же льготы на проезд?
Пенсионерам положена льгота на пригородное сообщение.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Возделывание земли и посадки — то еще хлопотное и расточительное занятие. Особенно это ощутимо для пенсионеров. Для них в регионе действует льгота на пригородное сообщение. В размере 50% от стоимости проезда. Цена за билет рассчитывается от протяженности маршрута.
Чтобы получить скидку, при себе необходимо иметь:
*пенсионное удостоверение (или справку о назначении пенсии);
*документ, удостоверяющий личность;
*справку, подтверждающую членство в СНТ (выдается правлением товарищества).
Садовые маршруты будут курсировать в Челябинской области до 15 октября.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Дополнительные автобусы в сады Челябинской области будут курсировать до 15 октября. Чтобы все успели собрать урожай и сделать заготовки.
КСТАТИ
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