Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 15 апреля 2021: вакцинация бездомных и разбирательства из-за закрытия Турции

На Южный Урал прибыло уже больше 100 тыс. доз вакцины от COVID-19 Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области эпидемиологическая ситуация по COVID-19 продолжает улучшаться. Многие жители Южного Урала расслабились и перестали носить средства индивидуальной защиты. В связи с этим губернатор региона Алексей Текслер принял решение 14 апреля о начале новых проверок на соблюдение масочного режима. Так что нарушителей в ближайшем времени ждут штрафы. Делимся с вами последними новостями о коронавирусе в Челябинской области на 15 апреля 2021 г.

У регионального сервиса со статистической информацией о ситуации с коронавирусом сменился дизайн. Раньше можно было посмотреть данные по каждому району Челябинской области, теперь приводятся только общие цифры.

Напомним, что до этого Минздрав региона убрал из сводки по коронавирусу возраст умерших.

Инфографика: Коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки COVID-19 подтвердился еще у 115 человек, среди которых нет школьников. При этом болезнь перебороли 119 человек, а всего с начала пандемии выздоровели 52 620 южноуральцев. Под наблюдением врачей все еще остаются 3 197 пациентов.

За прошедшие сутки умерли еще 8 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. 6 из них скончались от самого вируса, а у двоих он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 58 336 случаев COVID-19.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

В Челябинске начали прививать бездомных от коронавируса. О том, что у этой группы людей самый высокий риск подхватить это заболевание, авторы проекта «Другая медицина» заявляли еще в начале пандемии. Региональный Минздрав прислушался к волонтерам. Пока что прививку сделали только 15 бездомным. Но вакцинация для таких людей в будущем продолжится.

— Мы первые в России, кто это сделал. Мы договорились с одной из поликлиник города, это были хорошие, долгие, большие переговоры. Мы рады, что нас понимают, мы рады, что нас слышат, что понимают, что бездомные — тоже люди, и что им тоже необходима помощь, — рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» — Челябинск» сотрудник проекта «Другая медицина» Никита Васильев.

Бездомных прививали по желанию, медики сами приезжали к ним. Одни подопечные просились на вакцинацию, другие боялись, поскольку слышали о побочных эффектах. Но когда увидели, что с их друзьями все в порядке, тоже решили сделать прививку. Поэтому сейчас волонтеры готовятся к следующей вакцинации.

Вакцинация для бездомных в дальнейшем продолжится. Фото: Другая медицина

Пандемия вновь испортила планы челябинских туристов. Многие решили поехать в Турцию в мае: во-первых, большие выходные, во-вторых, сейчас там приятная теплая погода. Но накануне российские власти объявили об ограничении перелетов в Турцию с 15 апреля до 1 июня. А заодно и Танзанию закрыли — оттуда везут не только ковид, но и малярию.

Но туроператоры деньги возвращать не планируют. Они предлагают купившим путевки южноуральцам отложить поездку на более поздний период или рассмотреть другие варианты. В разбирательства вмешалась даже транспортная прокуратура.

— Вопросы соблюдения законности при организации урегулирования претензий пассажиров, безденежной компенсации и переноса времени вылета, а также возврата стоимости авиабилетов и туристических продуктов Уральским транспортным прокурором Владимиром Дроздецким взяты на контроль, — сообщили в надзорном ведомстве.

Жителям Челябинской области, скорее всего, этой весной не удастся поехать в Турцию Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 15 апреля 2021 года.

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