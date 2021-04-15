«Выиграл полквартиры»: IT-дарование из Челябинска стал призером международного конкурса

Выпускник школы «IT.IS Upgrade» стал победителем международного IT-соревнования от компании Huawei. Александр Литвинов занял первое место в номинации «APP» и выиграл 10000$. Жюри конкурса оценила профессионализм молодого таланта (при создании приложения он использовал максимальное количество доступных разработчику инструментов) и особе умение мыслить вне устоявшихся рамок.

Челябинец начал увлекаться программированием и мобильной разработкой еще во время обучения в челябинском лицее №77. Поступил в университет. Однако, знаний получаемых от педагогов оказалось недостаточно. Тогда Александр стал учеником школы компании «Интерсвязь» — «IT.IS Upgrade». Прошел интенсивные курсы и продолжил развивать свои компетенции уже в качестве действующего специалиста отдела мобильной разработки компании «Интерсвязь».

— Занимая лидирующие позиции на IT-рынке мы уделяем особое внимание развитию профессионального сообщества в Челябинске и в регионе. Проект «IT.IS Upgrade» разработан специально для того, чтобы дать возможность молодым талантам улучшить собственные навыки, получить реальный практический опыт и в краткие сроки стать действующими специалистами в своей области. Это лишь одна из образовательных программ компании «Интерсвязь». С каждым годом мы все больше развиваем инструменты, которые помогают вырастить «будущее IT-сферы». Победа Александра на таком значимом конкурсе лишний раз подтверждает их эффективность. Для нас важно, чтобы над разработкой сервисов компании трудились лучшие из лучших, — рассказывает председатель совета директоров компании «Интерсвязь» Леонид Вахрамеев.

Образовательный проект по подготовке IT-кадров «IT.IS upgrade» существует уже несколько лет. Кандидаты с минимальным набором знаний в сфере могут пройти курсы по 7 специализациям. Обучение полностью бесплатно для прошедших отбор. Еще один крупный проект компании — организация хакатонов. Это городские соревнования уже состоявшихся разработчиков и тех, кто только планирует связать свою жизнь с IT-сферой.

— Я увлекся мобильной разработкой именно на курсах «IT.IS upgrade». Там в меня заложили базу, которая позволила быстро осваивать новые тонкости сферы. Для Huawei Cup я долго выбирал тематику проекта. Хотел совместить разные технологии, в итоге остановился на поддержке карт и геолокации. Зачастую подобные приложения делятся на две группы: «кто следит?» и «за кем следят?». Главной задачей было совместить обе ипостаси в одном проекте и у меня удалось сделать это, — рассказывает Александр Литвинов.

На суд жюри Александр Литвинов представил приложение «Companions». Основная его задача — GPS-трекинг пользователей. Чаще всего подобные программы используются для родительского контроля. Они помогают в режиме реального времени увидеть, где сейчас находится ребенок. При этом каждый человек может одновременно и следить, и быть отслеживаемым — связь работает в обе стороны. Кроме того разработчик дал пользователям возможность обозначать области на интерактивной карте и получать информацию о входе или выходе с территории.

Всего на финальные призы конкурса в семи номинациях претендовали 128 специалистов из России и 17 других стран Евразии: Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Польши, Сербии, Словакии Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины, Эстонии.