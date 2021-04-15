Стали известны имена лауреатов XII Премии «Андрюша-2021» для юных талантов в сфере искусства Челябинской области

Жюри Премии «Андрюша-2021», куда входят деятели искусства и культуры федерального масштаба, под председательством народного артиста России Андриса Лиепы выбрало в этом году следующих победителей:

• Маринина Анастасия 14 лет, с. Агаповка (живопись)

• Журавский Александр, 12 лет, Копейск (академический вокал)

• Бурцев Максим, 10 лет, Магнитогорск (актерское мастерство)

• Образцовый коллектив Челябинской области театр «Маска», 13-15 лет, Магнитогорск (актерское мастерство)

• Народный коллектив Ансамбль «Уральская рябинушка», 14-15 лет, Челябинск (народный танец)

• Образцовая хореографическая студия «Дети Магнитки», 12-13 лет, Магнитогорск (эстрадный танец)

• Вайнтроб Вероника, 14 лет, Челябинск (эстрадный вокал).

В «Золотой фонд талантов Южного Урала» вошли также более 300 человек. 21 и 22 апреля победители двух лет Премии «Андрюша» будут награждены памятными статуэтками «Мальчик, зажигающий звезды», дипломами и призами — поездками в международные творческие школы и лагеря, на фестивали и конкурсы.

— В этом году, по отзывам жюри, выбрать лауреатов было особенно сложно — отмечен высокий уровень мастерства участников, борьба шла за каждый балл. Зрителей ждет замечательный концерт, который, я уверена, понравится как детям, так взрослым!- рассказала организатор Премии директор Детского фонда «Андрюша» Юлия Жаботинская.

Игорь Монаширов и Анна Музафарова

На Гала-концерте XII Премии «Андрюша-2021» 22 апреля в Челябинском Театре оперы и балета им. М.И.Глинки юные звездочки выступят в дуэтах и ансамблях с выпускниками фонда и с известными артистами — народным артистом России пианистом-виртуозом Юрием Розумом, лауреатом международных конкурсов певцом Игорем Монашировым, победителем шоу «Победитель» и полуфиналисткой шоу «Голос 8» на Первом канале Рагдой Ханиевой. А проведет концерт по сложившейся традиции заслуженный артист России актер театра и кино Александр Олешко.

Юрий Розум

На этом грандиозном концерте с участием более тысячи одаренных детей и звезд из Москвы будет определен обладатель Приза зрительских симпатий среди лауреатов двух лет по итогам благотворительного СМС-голосования. Прямая трансляция концерта пройдет на канале генерального телевизионного партнера «ОТВ» и в интернете по всему миру.

Билеты на Премию «Андрюша-2021» можно приобрести в кассах города, заказать у организатора — Детского фонда «Андрюша» по телефонам: 8 (351) 235 75 55, 775 45 40 и на сайте.

Вырученные от концерта и от СМС-голосования средства будут направлены на поддержку талантливых детей Южного Урала.

Проект осуществляется с использованием средств гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, гранта Губернатора Челябинской области для СО НКО.

Детский Благотворительный фонд «Андрюша» благодарит партнеров XII Премии «Андрюша-2021», это: Генеральный партнер компания «Уралэнергосбыт», ПАО «Фортум», ПАО «Трубная металлургическая компания», Группа Компаний «Уралкран», ПАО «Челябинский цинковый завод», Федеральная юридическая компания «Витакон», компания «Южно-Уральский Специализированный Центр Утилизации», Акционерное общество «Южноуральская управляющая компания», «БКС Мир инвестиций», Банк «Открытие», Группа компаний «Планета Авто», Обувная фирма «Юничел», Федеральная сеть «Фианит ломбард» Группы компаний Микар, Клиника «Швейцарская стоматология», Фабрика мебели «Майя», Медицинский центр «Лотос», Ресторан Portofino, сеть салонов ювелирных украшений «Самоцветы», Жилой комплекс «Город L-Town», Первая частная английская школа KidsUniverse, Управляющая компания «Русский дом», Первая частная английская школа KidsUniverse; а также Генеральный телевизионный партнер — телекомпания «ОТВ», Медиахолдинг «Радио Континенталь», Медиахолдинг «31 канал», Медиахолдинг «Гранада — пресс», Медиагруппа «Комсомольская правда», журнал «Деловой квартал- Челябинск», Медиагруппа «Наш Челябинск», сайт для мам Челябинской области ЧелМамы.рф.