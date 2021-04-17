Антитела есть, а иммунитет? Челябинка в течение года сдавала тесты на ковид и каждый раз получала разные результаты

Исследование проходило в четыре этапа Фото: Валентина ВАГАНОВА

Роспотребнадзор начал рассылать результаты четвертого этапа исследования коллективного иммунитета к коронавирусу. Напомним, первый раз волонтеры сдали кровь на анализ весной прошлого года. В числе участников исследования — журналист «Комсомольской правды-Челябинск».

Изначально исследование планировалось в три этапа, но, видимо, для полноты картины, решили провести еще один. Тем более, полным ходом идет вакцинация. Оповестили по телефону.

— Вы делали прививку?

— Нет.

— Ковидом болели?

— Нет.

С легким разочарованием в голосе мой собеседник пригласил меня в поликлинику.

Если на первом и втором этапах еще спрашивали, были ли вы за границей и в других регионах России, то теперь этот факт биографии для науки не интересен. Только наличие прививки и перенесенный ковид. Причем, диагноз должен быть официально подтвержден.

Как и в прошлые разы, я сдавала в ГКБ №11 на Дзержинского — изначально всех волонтеров распределили по поликлиникам. Не сказать, что рядом, но в моем Ленинском районе. Также приняли без очередей — для волонтеров организовывали отдельный кабинет.

И вот, наконец, результаты:

— Сообщаем результаты четвертого этапа исследования популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции. Коэффициент позитивности: 5,2 (больше 1,0 антитела обнаружены).

ИММУНИТЕТ: ЕСТЬ ИЛИ НЕТ?

В первый раз антител не нашли, во второй раз коэффициент позитивности составил 2,3 и в прошлый раз он был 2. Коллеги еще посмеялись, что мне поставили двойку. Исправилась, точнее мой организм исправился. Отмечу, что между третьим и четвертым взятием анализов ухудшения самочувствия у меня не было.

Как отмечают специалисты, более-менее стойкий иммунитет вырабатывается, когда показатели 10-30.

— Это говорит, что человек встречался с коронавирусной инфекцией. Такая встреча могла закончиться коротким бессимптомным носительством. Защищен человек от коронавируса или нет — вопрос дискуссионный, — отметил главный внештатный эпидемиолог минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов. — Кроме самих антител у человека остаются клетки памяти. Может быть, в следующий раз, встретившись с этим вирусом, клетки памяти наработают дополнительные антитела и человек будет защищен. Если инфицирующая доза будет высокая, болезнь может развиться.

ЗАЧЕМ СДАВАТЬ КРОВЬ НАТОЩАК?

Самое неудобное в подобных исследованиях — необходимость сдавать кровь натощак. Возможности сдать рано по утру не было, а днем то и дело устраиваешь перекус.

Неужели антитела за еду спрячутся? На мой наивный вопрос в поликлинике ответили так: «Кровь из вены всегда натощак сдают». Мы обратились за комментарием в частную лабораторию.

— Требование натощак общее для большинства исследований. Минимальный желательный интервал голодания — четыре часа. Связано это с тем, что липиды, которые всасываются в кровь при приеме пищи препятствуют большинству химических реакций. Конечно, чай с печеньем в этом случае мало повлияет на результат анализа на антитела, но если пациент захочет выполнить другие исследования, например оценить уровень глюкозы, это может оказаться важным, — рассказал заведующий лабораторией ООО «ИНВИТРО-Урал» Павел Городечный.

Получается, что анализ не покажет отклонений, но качество крови может быть уже не то. Поэтому, чтобы результат не смазался, особенно, когда сдаете платно, лучше воздержаться от перекусов и хорошо покупать за четыре часа до.

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