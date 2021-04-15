Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 16 апреля 2021: необычное совпадение в статистике и новые правила для въезда в страну

Теперь на коронавирус будут проверять не только тех, кто прибыл в страну на самолете Фото: Валентина ВАГАНОВА

Эпидемиологическая ситуация на Южном Урале продолжает стабильно улучшаться. В этом помогает бесплатная вакцинация, которую власти региона проводят не только в медучреждениях, но и в торговых центрах и поездах. Делимся с вами последними новостями о коронавирусе в Челябинской области на 16 апреля 2021 г.

Инфографика: коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки коронавирус подтвердился еще у 116 человек, школьников среди них нет. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 58 452 случая COVID-19. Такие данные дает региональный минздрав на 15 апреля 2021 года.

Накануне врачи выписали 116 пациентов. Под наблюдением остаются 3190 южноуральцев. Всего болезнь перебороли 52 736 жителей области.

За прошедшие сутки умерли 7 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. 5 из них скончались от самого вируса, а у двоих он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам.

В статистике за прошедшие сутки выявилось также необычное совпадение: число заболевших сравнялось с количеством выздоровевших.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

С 15 апреля вступают в силу новые правила для граждан, которые возвращаются в Россию любым транспортом. Они обязаны сдавать тест на наличие COVID-19 в течение трех дней после приезда в страну. Напомним, ранее эти правила касались только тех, кто путешествовал самолетом.

Роспотребнадзор уточнил, что разместить информацию о результате ПЦР-тестирования на коронавирус необходимо на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). По приезду в Россию и до получения результатов теста следует находиться на самоизоляции по месту жительства или пребывания.

Кроме того, до прибытия в Россию нужно будет заполнить анкету прибывающего в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 16 апреля 2021 года.

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