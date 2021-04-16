Алексей Текслер дал старт генеральной весенней уборке в Челябинской области

Все на субботник 24 апреля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На областном аппаратном совещании с главами городов и районов губернатор Алексей Текслер распорядился начать большую весеннюю уборку. Единый день субботника назначен на 24 апреля.

ОБЩАЯ ЗАДАЧА

— Завершилась зима, нужно привести в порядок наши города, села, населенные пункты. В этом году традиционно организуем весенние субботники, основную часть которых надо завершить до майских праздников. Необходимо мобилизовать предприятия, организации, которые работают на территории муниципалитетов, прошу также создать все условия для привлечения помощи жителей городов и поселков, обеспечить добровольцев инвентарем, заранее согласовать места уборки и для складирования мусора, — сказал губернатор.

До майских праздников основной объем работ по уборке должен завершиться. Губернатор даже перечислил объекты для приложения сил. Отмыть от грязи нужно места общественного пользования, входные группы домов, подъезды, детские площадки, малые архитектурные формы, остановки общественного транспорта. От пыли и грязи очистить дороги, дворы, тротуары, внутридворовые проезды, парки, скверы. Где надо — покрасить и обновить.

Распоряжение губернатора: провести работу с бизнесом, с собственниками магазинов, ТРЦ, других коммерческих объектов. Наведение чистоты — это общая задача.

Кстати, на весеннюю уборку уже мобилизованы студенты челябинских вузов.

— В ЧелГУ начались субботники, которые продлятся до конца мая. В университете большая территория, включающая несколько корпусов, поэтому обычно мы закладываем на уборку не меньше месяца. Студенты выходят работать в свободное время. В городских субботниках мы также участвуем, на эти площадки выходят наши трудовые отряды, — говорит начальник управления по связям с общественностью ЧелГУ Анастасия Гусенкова. — Собрать молодежь легко: студенты очень отзывчивые к социальным инициативам.

РАССЛАБЛЯТЬСЯ РАНО, СИТУАЦИЯ СЛОЖНАЯ

Большая весенняя уборка должна пройти с соблюдением ограничительных мер: важен масочный режим, социальное дистанцирование. Ситуация с распространением коронавируса в регионе продолжает стабилизироваться. Например, накануне, 15 апреля, число заболевших и выздоровевших сравнялось — 116 человек. Однако повышенная бдительность сохраняется. По поручению губернатора главы возобновят проверки соблюдения масочного режима в муниципалитетах. Нарушителей противоэпидемических требований ждет наказание.

В области продолжается кампания по вакцинации против коронавируса. Первым компонентом вакцины привито почти 175 тыс. человек, вторым — 110 тыс. человек. Регион ожидает поставку 25 тыс. доз препарата.

Вместе с РЖД в Челябинской области запущен проект мобильного пункта вакцинации «Поезд здоровья». Состав по особому расписанию прибывает на станции. Привиться бесплатно всем желающим можно в вагоне, переоборудованном под процедурный кабинет. Постановка второго компонента вакцины будет там же: поезд прибудет в нужные дни, всех привитых оповестят.

Поезд особого расписания: мобильный пункт вакцинации. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

На аппаратном совещании глава региона сказал: «Посмотрим на результаты. Если акция будет пользоваться спросом, с РЖД продолжим прививать южноуральцев в передвижном пункте».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Расслабляться рано, и я об этом говорю открыто и ответственно. Эпидситуация неоднозначна даже в разрезе регионов России, не говоря уже об обстановке в зарубежных странах. Мы не можем рисковать здоровьем наших людей, и я прошу в полном объеме обеспечить в территориях все действующие ограничительные меры. В последнее время часть торговых, досуговых и транспортных организаций ослабили требования к соблюдению посетителями масочного режима и социальной дистанции. Это недопустимо. Возобновите проверки в ваших муниципалитетах и, если потребуется, наказывайте нарушителей. Впереди праздники, Первое мая и День Победы, и мы не можем допустить в регионе рецидивной вспышки заболеваемости коронавирусом.

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