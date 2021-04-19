Садоводам из Челябинска предложили собрать 2 млн рублей на документы для строительства дороги к домам

Садоводы не могут добраться до своих участков. Фото: Игорь Цибин

Бросать свои участки или месить грязь и идти пешком? У садоводов СНТ «Птицевод-2», который находится в Копейском городском округе, не так много вариантов. С 2014 года они не могут добиться, чтобы к товариществу сделали подъездную дорогу. В конце того года, казалось бы, власти дали добро. Вот только рекомендовали сначала собрать 2 млн рублей на документы. О многолетней дорожной истории КП-Челябинск рассказал председатель СНТ Игорь Цибин.

Грязи — по колено

Садовому товариществу «Птицевод-2» уже 30 лет. Его организовали на земле бывшей территории «Челябинской птицефабрики» по трассе Челябинск-Троицк в сторону Еткуля. Дома находятся по обе стороны от дороги: на 200 участков справа и 300 слева на площади 20 га. Если справа собственники легко могут добраться до своего хозяйства — там организована нормальная дорога, так как рядом находится еще один сад «Дзержинец». А вот тем, кто держит хозяйство на противоположной стороне, не повезло. Дойти до заветных грядок можно только пешком, а лучше в резиновых сапогах.

— 90% участков на этой стороне брошены из-за того, что нет нормального съезда. Точнее вообще никакого съезда нет, — рассказал КП-Челябинск Игорь Цибин. — Около 30-35 человек еще пытаются как-то продержаться. Но самое ужасное, что в СНТ есть люди, которые проживают тут круглогодично, имея законную прописку. У нас живет семья с малолетним ребенком. И даже скорая помощь, если что, не проедет.

А вот такая дорога есть у счастливых садоводов "Птицевод-2" на противоположной стороне. Фото: Игорь Цибин

Добиться строительства дороги СНТ пытается с 2014 года. Подъезд к садовым участкам возможен только с федеральной трассы. С остальных сторон — пахотные земли, лес и болото. По словам Игоря Цибина, многочисленные комиссии пытались найти другие варианты, но так ничего и не придумали. Предлагали сделать проезд через пахотные земли — но согласований и затрат на это требуется намного больше, да и крюк получится приличный.

— В 2014 году мы обратились к собственнику федеральной трассы Челябинск-Троицк ФКУ «Упрдор «Южный Урал», но они отказали в выдаче технических условий для создания примыкания к трассе, — рассказал Игорь Цибин. — Арбитражный суд поддержал это решение, ссылаясь на то, что не соблюдается минимальное расстояние между примыканиями — не чаще чем через 5 км (недалеко есть поворот п. Октябрьский, Коркино, — прим. автора).

«Мы делаем — они перекапывают дорогу»

Такое положение дел садоводов, конечно, не устроило. Они продолжили писать жалобы и обращения во все инстанции и общественные организации. И вот — чудо. Осенью 2019 года состоялось рабочее совещание с представителями администрации Копейского городского округа, Упрдора, Миндортранса, депутатов и бывшим тогда уполномоченным по правам человека в Челябинской области Маргаритой Павловой.

Было решено, что Упрдор «Южный Урал» обратится в Федеральное дорожное агентство с просьбой включить ремонт этой дороги в программу работ, а региональный Миндортранс — к министру транспорта РФ, чтобы этот участок включили в программу на 2020-2021 год. Тогда же Миндортранс разрешил организовать временный съезд за счет садоводов. Главное, чтобы аварий никаких не было.

Временной дороги хватило ровно на год.

— Там довольно высокий съезд, своими силами лопатами отсыпали, чтобы сделать его более плавным. Но в октябре 2020 года приехали сотрудники автодорожного надзора МВД по Челябинской области и нашу дорогу перекопали, указав в рапорте, что разрешения на нее нет. Мы снова отсыпали, они снова перекопали, — рассказывает Игорь Цибин.

Стихийный съезд перекрыли сотрудники автодорожного надзора МВД. Фото: Игорь Цибин

Почему так происходит, КП-Челябинск решил узнать в автодорожном надзоре и ГИБДД Челябинской области. Там пояснили, что по закону организовывать самовольные съезды с федеральных дорог запрещено, поскольку там нет знаков и это небезопасно.

Почти сразу председатель СНТ организовал новое совещание — в ноябре 2020 года на разбитую дорогу привезли всех. Когда власти на месте увидели, что дело плохо, то решили все-таки дать зеленый свет строительству нормального съезда. Председателю СНТ предложили поговорить с садоводами о том, чтобы скинуться двумя миллионами рублей на проект и заключение Госэкспертизы. И только после этого администрация Копейского городского округа обратится в Миндортранс Челябинской области за финансированием на строительство подъездных путей. А когда будут деньги, Упрдор подготовит технические условия и требования.

— Полностью дорога обойдется в 15-20 млн рублей. Нам предложили собрать 2 млн рублей с собственников, — возмущается Игорь Цибин. — Где мы возьмем такие деньги? Люди психуют. Мы некоммерческая организация, у нас весь годовой бюджет СНТ — 1,3 млн рублей, включая зарплаты и налоги.

За чей счет банкет

Юрист Александр Щербинин пояснил, что вопрос финансирования строительства подъездных дорог к садовым товариществам — непростой.

— По идее обеспечивать дорогой должен муниципалитет, на территории которого находится СНТ, так как дороги находятся в ведении местной власти, — поясняет юрист. — В тоже время, если трасса федеральная, то возможно требуется согласование и участие в утверждении Министерства дорожного строительства Челябинской области и Упрдора «Южный Урал».

В Миндортрансе Челябинской области КП-Челябинск объяснили, что о проблеме садоводов знают.

— Ежегодно из дорожного фонда Челябинской области муниципалитетам выделяют субсидии на строительство и ремонт дорог. Какую именно дорогу строить в своем муниципалитете, решает местная администрация, — уточнили в ведомстве. — На 2021 год субсидии уже распределены. И включить новый объект можно только в рамках экономии.

В администрации Копейского городского округа КП-Челябинск сообщили, что берут на себя обязательство обратиться в Министерство дорожного хозяйства и транспорта для выделения средств на обустройство подъездных путей, но после того, как товарищество предоставит проектно-сметную документацию и положительное заключение Госэкспертизы, как им уже было рекомендовано сделать.

Тем не менее, в Упрдор «Южный Урал» на вопросы КП-Челябинск ответили, что построить съезд именно на участке, где образовалась стихийная дорога, все равно нельзя. Ведомство — собственник дороги федерального назначения и все работы допускаются только с его согласия, оно само вправе принимать решения, если это не противоречит закону. Но расширить границу полосы отвода к СНТ все-таки невозможно. И дело здесь не в финансировании. По закону трасса относится к I-В технической категории и примыкания здесь возможны не чаще, чем через 5 км. На участке с садами дорога уже имеет примыкания на 20 и 25 км.

Проехать по такой дороге не возможно. Фото: Игорь Цибин

— Устройство нового примыкания к СНТ «Птицевод-2» не только нарушит требования действующего законодательства, но и будет являться потенциальной угрозой для жизни и здоровья неограниченного круга лиц — пользователей автомобильной дороги, — сообщили в Упрдр «Южный Урал». — Поэтому новое примыкание организовать здесь невозможно.

Но, уточнили в Упрдоре, речь идет только о дороге федерального назначения, местный проезд по территории СНТ «Птицевод-2» на балансе учреждения не стоит.

Юрист компании «Статера» Ирина Темченкова поясняет: СНТ рекомендовали разработать проектно-сметную документацию, но не обязали. Так периодически поступают, когда хотят убыстрить процесс или сэкономить деньги.

— В данном случае Упрдор не отказывает в организации съезда. Его можно сделать, но там, где это технически возможно и безопасно, — поясняет юрист. — Заметьте, можно встретить дороги, которые проходят параллельно федеральным трассам, а болота в случае необходимости можно осушить и отсыпать. Главное, чтобы собственник территории (в данном случае администрация Копейского городского округа) был в этом заинтересован. А мэрия обязана обеспечить дорогой СНТ. В случае отказа садоводы могут обратиться суд и обязать администрацию разработать проектно-сметную документацию. Или привлечь к решению проблемы местных депутатов.

В садах "Птицевод-2" живет семья с маленьким ребенком. Фото: Игорь Цибин

Стоит ли садоводам затягивать пояса и переходить на картошку, чтобы накопить два миллиона рублей на дорогу к садам? Хотя и это вряд ли возможно, ведь попасть на свои участки они все равно не могут. Или им стоит снова идти в суд? Самый печальный вариант — окончательно бросить землю. Но как будет жить семья Ишмаевых с ребенком 1,3 года — непонятно. Да и вообще в нынешнее время, когда челябинцы стремятся уехать за город на натуральное хозяйство, брошенный огромный кусок земли на 300 участков в относительной приближенности к Челябинску выглядят кощунством. Садоводы такому развитию событий не рады, поэтому 22 апреля снова встречаются с ведомствами, чтобы договориться полюбовно.

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