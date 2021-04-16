Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 17 апреля 2021: вакцинация в МФЦ и куда поехать вместо Турции

В регионе увеличилось количество мест, где можно сделать бесплатно прививку Фото: Кирилл САДЫКОВ

Эпидемиологическая ситуация на Южном Урале продолжает стабильно улучшаться. В этом помогает бесплатная вакцинация, которую власти региона проводят не только в медучреждениях, но и в торговых центрах и поездах. Делимся с вами последними новостями о коронавирусе в Челябинской области на 17 апреля 2021 г.

Инфографика: коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки зарегистрировали 115 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 58 567.

Скончались 9 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались 6 пациентов.

Больничные палаты при этом покинули 118 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 52 854 человека. Под присмотром врачей остаются 3 178 зараженных.

За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали 1,941 миллиона человек. За прошедшие сутки — 8 742 теста.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Жители Челябинской области, которые планировали поезду в Турцию этой весной, вынуждены искать новое место для отдыха. Всему виной ограничение авиасообщения с этой страной из-за ситуации с коронавирусом.

Но есть альтернативный вариант для тех, кто не определился с местом проведения своего будущего отпуска. «Аэрофлот» объявил о запуске рейсов из Челябинска в Анапу, Сочи и Симферополь. Перелеты будут осуществляться на Airbus A320.

— Программа будет способствовать росту межрегиональных перевозок в обход Москвы, а также послужит мощным стимулом для развития внутреннего туризма, — сообщили в «Аэрофлоте».

Как сообщается на сайте авиакомпании, полеты будут осуществляться с 24 мая. Сейчас по этим направлениям летают «Победа», «Уральские авиалинии», Nordwind Airlines, Red Wings.

Инфографика: Сергей Зверев

В Челябинске будут делать теперь прививки от коронавируса не только в ТРК, но и в МФЦ. Так, в эти выходные можно привиться «Спутником V» в многофункциональном центре на Труда, 164.

— МФЦ готово принимать жителей и место подходящее, — прокомментировала пресс-секретарь регионального минздрава Марина Сергеева.

В ведомстве не исключают, что и в других МФЦ будут делать прививки, если все пройдет успешно.

Кстати, минздрав уже опубликовал список мест, где можно пройти бесплатную вакцинацию от коронавируса в эти выходные. С ним можно ознакомиться в материале на нашем сайте.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 17 апреля 2021 года.

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