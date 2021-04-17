Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 18 апреля 2021: коллективный иммунитет к болезни и где пройти обследование

На Южном Урале проходит пятая по счету вакцинация в ТРК
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Коронавирус продолжает отступать. На Южном Урале количество выздоровевших за сутки начинает превышать число заболевших. Делимся с вами последними новостями о коронавирусе в Челябинской области на 18 апреля 2021 г.
Статистика: коронавирус74.рф
По данным Минздрава Челябинской области, за сутки зарегистрировали 114 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 58 681.
Скончались 9 жителей региона. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него умерло 8 человек. Причиной смерти девятого пациента стали сопутствующие заболевания.
Больничные палаты при этом покинули 119 человек, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 52 973 человека. Под присмотром врачей остаются 3 164 зараженных.
За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали 1,949 миллиона человек. За прошедшие сутки — 7 527 теста.
Статистика: yandex.ru/covid19/stat
В Челябинской области в эти выходные проходит пятая по счету вакцинация в ТРК. В сегодняшнее воскресенье пунктами, где можно сделать себе прививку, стали торговые центра Челябинска, Копейска, Магнитогорска и Миасса. Желающим пройти вакцинацию необходимо иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС.
Пункты вакцинации в Челябинской области на 17 апреля
Челябинск
ТК «Алмаз» (2 этаж), с 10:00 до 16:00;
ТРК «Космос», с 12:00 до 16:00;
ТРК «Родник», с 10:00 до 16:00;
ТК «КС», с 11:00 до 16:00.
Копейск
ТРК «Слава», с 10:00 до 15:00;
Миасс
ТРК «Слон», с 12:00 до 16:00;
Магнитогорск
ТРК «Jazz Mолл» (1 этаж), с 11:00 до 15:00;
ТРК «Континент» (3 этаж), с 11:00 до 15:00;
ТРК «Гостиный двор» (2 этаж), с 11:00 до 15:00;
ТГ «Гранд-4» (павильон 211), с 11:00 до 15:00;
ТЦ «Тетрис», с 11:00 до 15:00.
В прошлые выходные вакцинацию в ТРК прошли 1337 южноуральцев
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Роспотребнадзор начал рассылать результаты четвертого этапа исследования коллективного иммунитета к коронавирусу. Напомним, первый раз волонтеры сдали кровь на анализ весной прошлого года. В числе участников исследования оказалась также журналистка «Комсомольской правды-Челябинск».
Тестирование показало, что ее коэффициент позитивности составил 5,2. Этот показатель говорит о низком коллективном иммунитете. Подробнее о том, как проводится это исследование, и что оно значит для медицины — читайте в нашем материале.
У журналистки КП-Челябинск несколько раз брали кровь для исследования на коллективный иммунитет
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 18 апреля 2021 года.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru