Выборы в Челябинской области: выдвижение кандидатов-двойников и кто самый богатый депутат

Вице-спикеру ЗСО Владимиру Павлову придется следить за деятельностью своих однофамильцев, участвующих в праймериз. Фото: личная страница героя публикации в соцсетях

Регистрация на участие в праймериз в самом разгаре. Уже большая часть партий объявила о своих намерениях продвинуть своих кандидатов на выборы в Госдуму. Редакция КП-Челябинск подготовила для вас самые интересные и громкие политические новости.

Челябинское «Яблоко» начало поиск кандидатов на выборы в Госдуму

На прошлой неделе региональное отделение партии «Яблоко» объявило о начале регистрации на праймериз. Кандидатов станут отбирать не только на выборы в Госдуму, но и в органы местного самоуправления.

—Участвовать в качестве претендентов и голосовать на праймериз смогут члены и сторонники партии «Яблоко» обладающие пассивным избирательным правом. Регистрация в сторонники открыта до 14 мая для всех дееспособных граждан РФ, достигших 18 летнего возраста, — сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Отбор претендентов на участие в праймериз состоится 15 мая. Кандидатов станут оценивать по репутации, профессиональной компетентности, опыту, а также электоральным, организационным и финансовым возможностям. Дебаты и голосование по кандидатурам пройдут до 1 июня.

У главного фаворита «Единой России» на выборы в Госдуму появились двойники

У вице-спикера Законодательного собрания региона Владимира Павлова появились «двойники», которые могут помешать ему выиграть в праймериз «Единой России». Он выдвинул свою кандидатуру по Челябинскому округу, а там вслед за ним подали документы на участие еще два человека с одинаковыми именами и фамилиями.

У кандидатов отличаются только отчества. Скриншот: сайт праймериз «Единой России»

Скриншот: сайт праймериз «Единой России»

Является ли это происками конкурентов или же так все совпало необычным образом, остается лишь только догадываться. Голосование за кандидатов, участвующих в праймериз, пройдет электронным способом.

Стало известно, кто самый богатый депутат в Челябинской области

Депутаты Госдумы от Челябинской области отчитались о своих доходах и имуществе в 2020 году. Так, самым состоятельным среди народных избранников стал Валерий Гартунг, заработок которого в пошлом году составил 39 млн рублей. Из имущества депутат владеет автомобилем Mercedes CL, земельным участком и частным домом. А вот у жены депутата доход за год составил 118 млн рублей. В России у нее есть несколько домов, а также по 1 квартире в Швейцарии и на Кипре.

Валерий Гартунг обошел всех челябинских депутатов Госдумы по доходам в 2020 году. Фото: личная страница героя публикации в соцсетях

Самый скромный доход среди челябинских депутатов показал Андрей Барышев. В прошлом году он заработал 4,4 млн рублей. В его собственности находятся два земельных участка, квартира, гараж и нежилое здание в России. Кроме того, у народного избранника также есть в Испании квартира площадью в 55 квадратных метров.

Также о своих доходах и имуществе за 2020 год отчитались Виталий Пашин, Владимир Бурматов, Олег Колесников, Василий Шишкоедов и другие челябинские депутаты Госдумы. Ознакомиться с данными об их квартирах, автомобилях, земельных участках и заработке можно в материале на нашем сайте.

Таковы последние новости о политике за прошедшую неделю.

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