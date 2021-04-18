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Здоровье18 апреля 2021 23:00

Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 19 апреля 2021: голосование за вечный масочный режим и новые жертвы

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 19 апреля 2021 г.
Валентина ВАГАНОВАВалентина ВАГАНОВА
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Челябинцы больше других жителей страны поддержали идею ввести бессрочный масочный режим.

Челябинцы больше других жителей страны поддержали идею ввести бессрочный масочный режим.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области наметилась хорошая тенденция по коронавирусу. Выздоровевших ежедневно больше, чем заболевших. Так, накануне зарегистрировано 115 новых случаев. При этом медики выписали 116 пациентов.

Сейчас статистика по региону выглядит так: всего зарегистрировано 58 796 случаев заражения, случаев выздоровления — 53 089, смертельных случаев — 2 509. При этом, по данным регионального минздрава, от COVID-19 умерли 1 351 человек, от других заболеваний (ковид сопутствующий) — 1 158. Лечение продолжают 3 156 южноуральцев.

Скриншот: коронавирус74.рф

Рекордсменами по заболеваемости в Челябинской области остаются Челябинск и Магнитогорск — 43 и 15 заболевших за минувшие сутки соответственно. Далее следуют Миасс (+7 человек) и Копейск (+4 человека).

— Ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как благополучная, — сообщает в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Скриншот: yandex.ru/covid19/stat

Главной новостью по коронавирусу вчера было голосование за бессрочный масочный режим. За время пандемии маска стала неотъемлемой частью образа. И отменять масочный режим власти пока не собираются. Аналитики узнали, как россияне относятся к идее сделать масочный режим в общественных местах бессрочным. Выяснилось, что большинство, 64% жителей, против этого. Однако 15% россиян за эту идею. Причем активнее всех инициативу поддержали жители Челябинска (22%), Красноярска и Уфы (по 21%). Такие данные предоставил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

— Это замедлит распространение любых видов инфекций, распространяющихся воздушно-капельным путем, — считают участники опроса.

Интересно, что за бессрочный масочный режим выступает больше всего молодежь до 24 лет. Меньше всего хотят вечный масочный режим в Волгограде, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 19 апреля 2021 года.

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