Деньги есть, а асфальта нет: в Челябинске дорога к современной школе второй год утопает в грязи

Родители школьников добиваются благоустройства второй год. Фото: читатель КП-Челябинск

В Челябинске родители учеников новой школы №116 на улице Конструктора Духова, 8 бьют тревогу. Второй год их детям приходится в непогоду добираться до классов с современнейшим оборудованием по грязи — асфальтированной дороги и благоустроенных тротуаров там попросту нет. Как ситуацию намерены решить чиновники, и когда уже в Чурилово построят дорогу к современному образовательному учреждению — в материале КП-Челябинск.

— Проблема становится актуальной во время таяния снега и в сезон дождей: к новому корпусу школы в «Яблоневом» невозможно подойти с улицы Мехколонна-7 без болотных сапогов или вездехода, — рассказала КП-Челябинск Алена Шумакова. — Ходила забирать ребенка, еле проползла. Это кошмар! Администрация не может выделить деньги, чтобы хотя бы засыпать эту грязь? У меня нет слов. Не понятно, каким образом дети ходят в школу по такому бездорожью. Корпус находится в черте города, а такое впечатление, что в глухой Богом забытой деревне. Позорище! Чиновников самих бы заставить ходить по такому кошмару. Дети приходят в школу грязные до колен. Просто нет слов.

Родители школьников утверждают, что проблема не решается второй год. Люди уже не раз обращались к чиновникам с просьбой исправить ситуацию и привлекали СМИ.

— Но действий никаких, — добавляет Алена Шумакова. — Дети по-прежнему приходят на занятия и возвращаются с них грязные.

В подтверждение слов женщина прислала в редакцию КП-Челябинск несколько видеозаписей происходящего рядом со школой во время активного таяния снега. На кадрах, сделанных полторы недели назад, видно, что дорога напоминает грязное месиво.

В прошлом году дети ходили на уроки в резиновых сапогах. Фото: читатель КП-Челябинск

В октябре прошлого года родители учеников уже обращались в редакцию КП-Челябинск с жалобами на разруху вокруг здания школы №116. На просьбу внести ясность в ситуацию в комитете дорожного хозяйства городской администрации нас тогда заверили, что о проблеме людей знают. Но ее решения людям придется снова ждать, так как ориентировочные сроки начала строительства дороги по улице Конструктора Духова от улицы Сергея Герасимова до железнодорожного переезда в Челябинске — второй квартал 2021 года. В планах — заасфальтировать дорогу, сделать тротуары, благоустроить газон.

После повторных обращений читателей КП-Челябинск, мы вновь отправили в мэрию запрос, и вот что нам ответили:

— Проектная документация по строительству дороги по улице Конструктора Духова от улицы Сергея Герасимова до железнодорожного переезда разработана, получено положительное заключение Государственной экспертизы, — сообщил заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов. — Заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «Арсак» на выполнение строительно-монтажных работ на данном объекте. Срок выполнения строительства согласно контракту — до 20 августа 2022 года.

Кстати, фирма выиграла торги, сбив цену до 192,8 млн рублей. В конкурсной документации указывается, что улица будет длиной 1,2 км, шириной — 7,5 м. Предусмотрены два тротуара, семь остановок, новая ливневка. Деньги на дорогу выделил городской бюджет в рамках субсидий из областного бюджета.

Инфографика: Сергей Зверев

В настоящее время, по данным мэрии, по улице Конструктора Духова идут подготовительные работы. Там обустроили площадку со строительным городком, снимают природно-растительный слой, а также переустраивают инженерные сети. Также чиновники оформляют разрешительные документы на снос деревьев (их точное количество власти не уточняют. — Прим. автора).

— В прошлом году до школы №116 была обустроена дорога во временном варианте с покрытием из асфальтобетонного фрезерата, — добавил Максим Куляшов. — К 1 сентября 2021 года графиком производства работ предусмотрено строительство проезжей части автодороги от улицы Сергея Герасимова до образовательного учреждения с обустройством тротуаров и наружного освещения.

Напомним, жители Чурилово с нетерпением ждали открытия новой школы. Только красивое и современное здание оказалось в окружении разрухи. В 2019 году только после обращения к журналистам удалось решить вопрос с освещением дороги в школу. До этого детям приходилось ходить в кромешной темноте. В 2020-м — новая проблема: надежды на хорошие подходы к школе утонули в грязи. И пока она не решена.

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