Вечный спор: строить или купить готовое?

С 21 по 24 апреля во дворце спорта «Юность» пройдут две тематических выставки, которые будут полезны для тех, кто живет за городом или только планирует стройку и тех, кто задумывается о сделках с недвижимостью в Челябинске.

В этом году крупнейший выставочный оператор Южного Урала — компания «Первое выставочное объединение» — соединил на одной площадке два самых популярных проекта: выставку «IZBUSHKA. Коттеджное строительство» и «Ярмарку недвижимости».

— Экспозиции схожи по тематике и поэтому имеют полное право разделить площадку, и, на наш взгляд, сделают мероприятие более эффективным как для экспонентов, так и для посетителей, — говорит директор ПВО Светлана Мещерякова. — Свои товары и услуги в рамках мероприятия представят более 100 компаний.

В Челябинске покажут весь рынок недвижимости на двух тысячах квадратных метров

Для тех, кто живет за городом

На выставку «IZBUSHKA» нужно идти владельцам коттеджей и участков, которых волнуют вопросы облагораживания территории и улучшения качества жизни в частном доме. Впервые свою продукцию на экспозиции представят крупнеи шие участники рынка «зеленых» решении для загородных участков.

Всегда актуальным для владельцев частной собственности за пределами города остается вопрос электрификации объектов. Компания «ЭнергоТехнологии» познакомит с лучшими решениями проблем с отключениями электросети.

Хотите дом как с картинки? Компания ООО «Энергосберегающие технологии — Светодиодное освещение» — профессионал в области энергосберегающего светодиодного освещения поможет подобрать светодиодное оборудование разных направлении использования.

Все для строки и благоустройства территории — на одной выставке.

Для тех, кто строится или планирует

Загородное жилье — это бесконечная стройка. Это значит, что всем будут интересны предложения от строительных компаний и поставщиков отделочных материалов и специализированного оборудования. На стенде компании «Мansarda» можно будет узнать все о шлифовке, покраске, герметизации деревянных домов, срубов и бань. «Топол-Эко» представит индивидуальные, комплексные и специализированные очистные сооружения. «Уралглавкерамика» предложит строительный и другие виды кирпича по выгодным ценам; Первая буровая компания поможет организовать собственное водоснабжение на участке.

Те, кто уже перешел на стадию отделки, непременно должен познакомиться с предложениями завода «Уралокно» — портальными и раздвижными системами из пластика и алюминия для остекления домов, коттеджей, веранд, террас и беседок. А также с предложениями завода объединенных строительных изделий, поставляющего стеновой строительный, облицовочный декоративный камень с мраморной крошкой и почвоблоки.

Найдется все для строительства — от фундамента до отделки.

Для тех, кто планирует покупать или продавать недвижимость

Говорят, в Челябинске все новостройки проданы. Так ли это, расскажут и покажут участники «Ярмарки недвижимости». Что «осталось» на рынке первичной недвижимости, каковы перспективы развития рынка, а также какие выгодные предложения есть на «вторичке» — все ответы на вопросы найдутся на одной ярмарке. Также ее посетителям специалисты Россельхозбанка предложат льготную ипотеку с государственной поддержкой по сниженной ставке. Как приобрести квартиру без первоначального взноса в самых экологически чистых местах в пригороде Челябинска расскажут на стенде Флай Плэнинг. С уютными таунхаусами, расположенными посреди Челябинска как райский уголок в каменных джунглях мегаполиса познакомят представители компании «Артель С».

Новые контуры рынка

Надо отметить, что выставка «IZBUSHKA» и «Ярмарка недвижимости» пройдут впервые после пандемии. Это значит, что их посетители увидят новый рынок недвижимости. Что в нем изменилось и в каком ключе он будет развиваться дальше, участники выставки обсудят в ходе деловой программы.

В частности, запланирован брифинг с участием заместителя губернатора Челябинской области Сергея Шаля, заместителя председателя Законодательного собрания Челябинской области Олега Голикова, министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлия Элбакидзе.

Актуальным вопросам развития отрасли и нового для региона проекта комплексного развития территорий будет посвящена специальная отраслевая конференция. Для застройщиков и брокеров будет организован практикум «Финансовые инструменты развития малоэтажного строительства».

Официальная открытие состоится в 21 апреля 2021 года в 13:00.

Время работы выставки:

21-23 апреля с 10:00 до 18:00;

24 апреля с 10:00 до 16:00.

Подробная информация по телефону +7 (351) 755-55-10 и на сайтах izbushka.uralbuild.com и dom.pvo74.ru.

Партнерский материал.