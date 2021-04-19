Как фрезерный станок стал инструментом искусства: рассказываем на примере работ центра «Фреза»

Резные ширмы, статуи из пенопласта, деревянные галстуки-бабочки, большие буквы со стабилизированным мхом, а еще огромная карта мира с завораживающей подсветкой. Нет, это не дом безумца-коллекционера, а мастерская творческих идей — центр фрезеровки «Фреза» в Челябинске. Здесь работает, пожалуй, одна из самый креативных групп на Южном Урале.

Фрезеровка — это что?

Фрезерование или фрезеровка — длинное и для многих непонятное слово. А в сочетании с аббревиатурой ЧПУ становится чем-то совсем непостижимым.

На самом деле, каждый из нас ежедневно сталкивается с изделиями и вещами, сделанными с помощью фрезеровки. Мебель на кухне, вывески магазинов, фасады бизнес-центров и даже двигатель авто — все это результат фрезерования.

Другими словами, фрезеровка — это высокоточная резка любой спроектированной формы. А современный ЧПУ станок — это многофункциональное устройство, которое может решить огромное количество технических и креативных задач.

С помощью фрезеровки на пластике, дереве, металле можно изготавливать все, что угодно: от предметов интерьера до сувенирной продукции. Фрезерные ЧПУ применяются в машиностроении, в производстве ювелирных изделий и даже в стоматологии, когда нужно создать коронки и импланты.

Возможности фрезеровки практически безграничны и зависят только от идеи и мастерства изготовителя.

«Фреза»: работаем 24/7

Компания «Фреза» — это сообщество молодых, креативных в идеях и их исполнении специалистов.В 2017 году ребята решили вывести фрезеровку в Челябинске на качественно новый уровень. Сегодня станки в компании работают круглосуточно, семь дней в неделю.

Здесь изготавливают как тиражные изделия в много тысяч экземпляров, так и уникальный, штучный эксклюзив.

Чтобы не быть голословными, предлагаем посмотреть примеры работ, сделанных мастерами центра фрезеровки «Фреза».

Футляры для фотографий из хвойной фанеры хранят памятные моменты жизни

Два часа на станке, и подарочные изделия для военной школы готовы! 3D идеи можно реализовать практически из любого материала

Уникальные изделия для интерьера

Четкость линий завораживает

Кубки, призы и другие награды — подарки от центра «Фреза» всегда стоят на почетных местах!

Объемные фигуры называются «фигуриусы». А создаются они из плоских листов.

Креативный офис креативных идей

При первом посещении офиса команды «Фреза» возникает ассоциация с хорошим барбершопом, где каждый посетитель, помимо решения рабочих задач, может посидеть на диванчике с чашкой вкусного кофе и поговорить на отвлеченные темы.Уютная атмосфера и неформальное дружеское отношение к посетителям превращает новых заказчиков в друзей компании.

Например, человек приходит, чтобы вырезать полку для ванной комнаты, но вдруг обнаруживает, что ему могут предложить менажницу под орехи или объемные фигуриусы, которые можно собрать всей семьей.

Много новых и незнакомых слов? Заходите в офис к ребятам, они подскажут!

Они сказали: «Поехали!»

Накануне 60-летия полета первого человека в космос в стенах «Комсомольской правды» появилось изображение Юрия Гагарина. Этот арт-объект создал российский мастер граффити Тимур Абдуллаев совместно с компанией «Фреза».

Трафарет для рисунка создан из ПЭТ — популярного в быту пластика, из которого, например, делают бутылки. Технология изготовления является новой и уникальной для Челябинска.

Арт-объект сразу же стал популярным местом для селфи среди сотрудников и гостей «Комсомолки». Работу челябинских мастеров оценили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и известный художник Никас Сафронов.

Если есть креативные идеи, но не знаете, как их реализовать, обращайтесь в компанию «Фреза»!

Если хотите удивить друзей нестандартным оформлением интерьера,«Фреза» спешит на помощь!

Если нужно привлечь клиентов необычной вывеской и оставить на подкорке запоминающийся логотип, «Фреза» рядом!

Центр «Фреза»: от идеи до воплощения один срез!

г.Челябинск, ул. Производственная, 4А

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