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Фото: Олег ЗОЛОТО
Акция по культурному обогащению россиян проводится ежегодно и уже в 10-й раз. В этом году ее тема связана с освоением космоса и новыми технологиями. 60 лет назад Юрий Гагарин впервые полетел на ракете. А читателям предлагают увидеть неизведанное с помощью новых знаний. Другими словами, для них «Книга — путь к звездам». «Комсомольская правда» узнала про Библионочь в Челябинске 2021: где и когда взрослых и маленьких читателей отправят в космос.
Научно- просветительские встречи пройдут в Челябинске 23-24 апреля. Мы расскажем о 5-ти площадках, где связь с вселенной будет вполне досягаема. Организаторы уверены, что если очень захотеть, можно в космос улететь сразу в нескольких городских библиотеках.
Челябинская областная универсальная научная библиотека
В Областной челябинской научной библиотеке состоится встреча с писателем-фантастом Максом Глебовым. Фото: архив КП.
Вот где «Звезды сошлись». 23 апреля в 18 часов в Челябинской универсальной библиотеке можно будет встретиться с писателем-фантастом Максом Глебовым и совершить экскурсию в самые секретные места библиотеки. Участников также ждут:
— творческие мастер-классы;
— музыкальные концерты;
— конкурс костюмов;
— лекция про космическое законодательство.
Помимо официальной программы можно будет записать видеопослания близким и друзьям с других планет или сфотографироваться в тематических фотозонах. А еще собрать пазлы по космическим местам Челябинска, измерить рост в космонавтах и даже воплотить свою собственную планету из бумаги.
Все это и многое другое в Челябинской публичной библиотеке по адресу на Ленина, 60 с 18 до 21 часа.
Челябинская областная библиотека для слабовидящих и слепых
В библиотеке для слабовидящих будет работать несколько космических станций. Фото: сайт Централизованной библиотечной системы Челябинска.
Акция «библионочь-2021» в Челябинской областной библиотеке для слепых (ЧОСБСС) состоится 23 апреля с 16 до 21 часа.
Все посетители абсолютно бесплатно смогут увидеть научное шоу от музея занимательной науки «Экспериментус» и обсерваторию астрокомплекса ЮУрГГПУ.
Также в библиотеке будет работать сразу несколько космических станций:
— мастерская «Космос хендмейд»;
— центр космических путешествий;
— лаборатория биотехнологий;
— планетарий «Космос на ладони»;
— арт-ресайклинг «Космический мусор»;
— центр рельефной космографии и лаборатория интеллекта;
Самых эрудированных и смелых ждет квест.
Библиотека №10 «Радуга»
"Галактика хорошего настроения" ждет посетителей с 18 до 21 часа. Фото: сайт Централизованной библиотечной системы Челябинска.
Жителей Металлургического района приглашают 23 апреля 2021 года с 18 до 21 часа в «Галактику хорошего настроения».
Для всех желающих подготовили насыщенную программу:
— мастер-класс «Инопланетянин»;
— песочное шоу «Маленький принц»;
— командная игра-викторина «Космическая»;
— интерактивная программа «По просторам Вселенной»;
— музыкально-развлекательная программа «Меж звезд и галактик»;
— турнир по настольным играм «Поехали!»;
— анимационное шоу «Робот — трансформер»;
— запуск ракеты от кружка ракетостроения;
— фотозона.
Библионочь в Металлургическом районе будет проходить по адресу: ул. Мира, 102. Подробности можно узнать по тел.: 721-78-65.
Библиотека №14 им. Н.В. Гоголя
Библионочь по-гоголевски с 18 до 22 часов.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Тоже не станет закрывать свои двери в конце рабочего дня 23 апреля, а продлит его до 22 часов. Время культурного обогащения организаторы назвали библиосумерками. И дали им одноименное название «Астероид по имени «Гоголь».
В программе:
— книжная выставка «Гоголь в знаках Зодиака»;
— «Сорочинский перепляс» от студентов хореографического факультета Челябинского государственного института культуры;
— кинозал «GOGOL-cinema», демонстрация фильмов и мультфильмов по произведениям Н. В. Гоголя;
— «Всякая всячина»: пазлы, раскраски, дартс, народные игры, мастер-классы;
— квиз «Три, два, один… Поехали!»;
— настольные игры;
— мастер-класс по каллиграфии «Перепиши Гоголя»;
— мистические гадания в «Гиблом месте»;
— квест «Пропавшая грамота»;
— традиционные угощения в «Шинке».
Всех, кому интересно провести Библиосумерки по-гоголевски, будут ждать 23 апреля с 18 до 22 часов по адресу: ул. Воровского, 23 в. Телефон для справок: 260-46-83.
Центральная библиотека им. А.С. Пушкина
В основе Библионочи в библиотеке имени Пушкина будет лежать сюжет книги Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Фото: архив КП.
На следующий день, 24 апреля, но в то же самое время (с 18 до 22) читатели смогут совершить незабываемое путешествие по космическим вселенным разных авторов вместе с героями книги Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».
К организации юбилейной программы сотрудники библиотеки имени Пушкина привлекли разные творческие коллективы:
— песочная сказка «Маленький принц» от театра песочной живописи и теней «Скарабей»;
— спектакль «Кошки и атомный хор» от Молодежного театра;
— «Боевая школа МФ» по книге Орсона Скотта Карда «Игра Эндера»;
— интерактивная программа с участием кинологов и собак «Гав! и полетели»;
— турнир по дуэльной настольной игре «Звездные империи»;
— мини-обсерватория «Смотри в оба»;
— космическая мультимедийная выставка от Исторического парка «Россия — моя история»;
— квиз «Cosmostart»: Астрономический диктант;
— игра «Приметы космонавтов»;
— киновикторина «Солярисpictures представляет»;
— брейн-ринг «Что предсказали фантасты»;
— интерактивная игра «Мозговой штурм»;
— квесты «Космические рейнджеры» и «Путь к звездам»;
— мастер-класс «Поиски философского камня» от Культурного центра «Новый Акрополь»;
— энтомо-поэтический портал «Бабочки — посланницы Вселенной»;
— музыкальный астероид «Лира» — космический концерт;
— видео-квазар «Наука наносит ответный удар»;
— литературный «Ресторан на краю Вселенной» — застольно-настольные игры с викторинами в течение всей Библионочи;
— «Парадокс Фе рми»: галактический глоссарий;
— лавка «Magictricks»;
— торговая точка «Морфология существ»;
— «Послание во Вселенную»: конкурс на лучшее межзвездное послание о библиотеке для других цивилизаций;
— мультимедийная викторина от профессора Селезнева «Вселенная от А до Я»;
— презентация «Виртуальное путешествие Алисы по космическому Челябинску»;
— созвездие книжных выставок «Планетарный калейдоскоп «Их имена, как звезды», «Челябинцы — покорители космоса», «Солнце в интерьере галактики», «Там хорошо, где нас нет», «Грезы Константина Циолковского», «Звездные миры», «Поехали!», «Космо-комиксы».
Организаторы называют программу этого года по-настоящему фантастической. В ней смогут принять участие даже юные читатели — старше 6 лет.
Дети тоже не спят
Для юных книголюбов впервые будет организовано новое пространство.
Фото: Евгения ГУСЕВА
О юных читателях в этом году тоже позаботились. Детские библиотеки Челябинска приготовили для них межгалактическое путешествие «КнигоСтопом по галактикам».
Перенестись в космическое пространство, ощутить его дыхание, а также поучаствовать в научном квесте и сделать множество важных открытий можно будет в детской библиотеке №10 им. Л.А. Преображенской.
В межгалактическое путешествие уже началась регистрация участников.
Любознательных девчонок и мальчишек после предварительной записи будут ждать в Космопорте (по адресу Комсомольский проспект, 41) 23 апреля с 18 до 20 часов.
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К ЧИТАТЕЛЯМ
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