Читайте афишу, а то все проспите! Фото: Олег ЗОЛОТО

Акция по культурному обогащению россиян проводится ежегодно и уже в 10-й раз. В этом году ее тема связана с освоением космоса и новыми технологиями. 60 лет назад Юрий Гагарин впервые полетел на ракете. А читателям предлагают увидеть неизведанное с помощью новых знаний. Другими словами, для них «Книга — путь к звездам». «Комсомольская правда» узнала про Библионочь в Челябинске 2021: где и когда взрослых и маленьких читателей отправят в космос.

Научно- просветительские встречи пройдут в Челябинске 23-24 апреля. Мы расскажем о 5-ти площадках, где связь с вселенной будет вполне досягаема. Организаторы уверены, что если очень захотеть, можно в космос улететь сразу в нескольких городских библиотеках.

Челябинская областная универсальная научная библиотека

В Областной челябинской научной библиотеке состоится встреча с писателем-фантастом Максом Глебовым. Фото: архив КП.

Вот где «Звезды сошлись». 23 апреля в 18 часов в Челябинской универсальной библиотеке можно будет встретиться с писателем-фантастом Максом Глебовым и совершить экскурсию в самые секретные места библиотеки. Участников также ждут:

— творческие мастер-классы;

— музыкальные концерты;

— конкурс костюмов;

— лекция про космическое законодательство.

Помимо официальной программы можно будет записать видеопослания близким и друзьям с других планет или сфотографироваться в тематических фотозонах. А еще собрать пазлы по космическим местам Челябинска, измерить рост в космонавтах и даже воплотить свою собственную планету из бумаги.

Все это и многое другое в Челябинской публичной библиотеке по адресу на Ленина, 60 с 18 до 21 часа.

Челябинская областная библиотека для слабовидящих и слепых

В библиотеке для слабовидящих будет работать несколько космических станций. Фото: сайт Централизованной библиотечной системы Челябинска.

Акция «библионочь-2021» в Челябинской областной библиотеке для слепых (ЧОСБСС) состоится 23 апреля с 16 до 21 часа.

Все посетители абсолютно бесплатно смогут увидеть научное шоу от музея занимательной науки «Экспериментус» и обсерваторию астрокомплекса ЮУрГГПУ.

Также в библиотеке будет работать сразу несколько космических станций:

— мастерская «Космос хендмейд»;

— центр космических путешествий;

— лаборатория биотехнологий;

— планетарий «Космос на ладони»;

— арт-ресайклинг «Космический мусор»;

— центр рельефной космографии и лаборатория интеллекта;

Самых эрудированных и смелых ждет квест.

Библиотека №10 «Радуга»

"Галактика хорошего настроения" ждет посетителей с 18 до 21 часа. Фото: сайт Централизованной библиотечной системы Челябинска.

Жителей Металлургического района приглашают 23 апреля 2021 года с 18 до 21 часа в «Галактику хорошего настроения».

Для всех желающих подготовили насыщенную программу:

— мастер-класс «Инопланетянин»;

— песочное шоу «Маленький принц»;

— командная игра-викторина «Космическая»;

— интерактивная программа «По просторам Вселенной»;

— музыкально-развлекательная программа «Меж звезд и галактик»;

— турнир по настольным играм «Поехали!»;

— анимационное шоу «Робот — трансформер»;

— запуск ракеты от кружка ракетостроения;

— фотозона.

Библионочь в Металлургическом районе будет проходить по адресу: ул. Мира, 102. Подробности можно узнать по тел.: 721-78-65.

Библиотека №14 им. Н.В. Гоголя

Библионочь по-гоголевски с 18 до 22 часов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Тоже не станет закрывать свои двери в конце рабочего дня 23 апреля, а продлит его до 22 часов. Время культурного обогащения организаторы назвали библиосумерками. И дали им одноименное название «Астероид по имени «Гоголь».

В программе:

— книжная выставка «Гоголь в знаках Зодиака»;

— «Сорочинский перепляс» от студентов хореографического факультета Челябинского государственного института культуры;

— кинозал «GOGOL-cinema», демонстрация фильмов и мультфильмов по произведениям Н. В. Гоголя;

— «Всякая всячина»: пазлы, раскраски, дартс, народные игры, мастер-классы;

— квиз «Три, два, один… Поехали!»;

— настольные игры;

— мастер-класс по каллиграфии «Перепиши Гоголя»;

— мистические гадания в «Гиблом месте»;

— квест «Пропавшая грамота»;

— традиционные угощения в «Шинке».

Всех, кому интересно провести Библиосумерки по-гоголевски, будут ждать 23 апреля с 18 до 22 часов по адресу: ул. Воровского, 23 в. Телефон для справок: 260-46-83.

Центральная библиотека им. А.С. Пушкина

В основе Библионочи в библиотеке имени Пушкина будет лежать сюжет книги Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Фото: архив КП.

На следующий день, 24 апреля, но в то же самое время (с 18 до 22) читатели смогут совершить незабываемое путешествие по космическим вселенным разных авторов вместе с героями книги Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

К организации юбилейной программы сотрудники библиотеки имени Пушкина привлекли разные творческие коллективы:

— песочная сказка «Маленький принц» от театра песочной живописи и теней «Скарабей»;

— спектакль «Кошки и атомный хор» от Молодежного театра;

— «Боевая школа МФ» по книге Орсона Скотта Карда «Игра Эндера»;

— интерактивная программа с участием кинологов и собак «Гав! и полетели»;

— турнир по дуэльной настольной игре «Звездные империи»;

— мини-обсерватория «Смотри в оба»;

— космическая мультимедийная выставка от Исторического парка «Россия — моя история»;

— квиз «Cosmostart»: Астрономический диктант;

— игра «Приметы космонавтов»;

— киновикторина «Солярисpictures представляет»;

— брейн-ринг «Что предсказали фантасты»;

— интерактивная игра «Мозговой штурм»;

— квесты «Космические рейнджеры» и «Путь к звездам»;

— мастер-класс «Поиски философского камня» от Культурного центра «Новый Акрополь»;

— энтомо-поэтический портал «Бабочки — посланницы Вселенной»;

— музыкальный астероид «Лира» — космический концерт;

— видео-квазар «Наука наносит ответный удар»;

— литературный «Ресторан на краю Вселенной» — застольно-настольные игры с викторинами в течение всей Библионочи;

— «Парадокс Фе рми»: галактический глоссарий;

— лавка «Magictricks»;

— торговая точка «Морфология существ»;

— «Послание во Вселенную»: конкурс на лучшее межзвездное послание о библиотеке для других цивилизаций;

— мультимедийная викторина от профессора Селезнева «Вселенная от А до Я»;

— презентация «Виртуальное путешествие Алисы по космическому Челябинску»;

— созвездие книжных выставок «Планетарный калейдоскоп «Их имена, как звезды», «Челябинцы — покорители космоса», «Солнце в интерьере галактики», «Там хорошо, где нас нет», «Грезы Константина Циолковского», «Звездные миры», «Поехали!», «Космо-комиксы».

Организаторы называют программу этого года по-настоящему фантастической. В ней смогут принять участие даже юные читатели — старше 6 лет.

Дети тоже не спят

Для юных книголюбов впервые будет организовано новое пространство. Фото: Евгения ГУСЕВА

О юных читателях в этом году тоже позаботились. Детские библиотеки Челябинска приготовили для них межгалактическое путешествие «КнигоСтопом по галактикам».

Перенестись в космическое пространство, ощутить его дыхание, а также поучаствовать в научном квесте и сделать множество важных открытий можно будет в детской библиотеке №10 им. Л.А. Преображенской.

В межгалактическое путешествие уже началась регистрация участников.

Любознательных девчонок и мальчишек после предварительной записи будут ждать в Космопорте (по адресу Комсомольский проспект, 41) 23 апреля с 18 до 20 часов.

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К ЧИТАТЕЛЯМ

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