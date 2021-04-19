Челябинские депутаты ЗСО раскрыли данные о своих доходах и имуществе

Первое место по доходу среди депутатов ЗСО традиционно занял Константин Струков Фото: Андрей АБРАМОВ

Челябинские депутаты Законодательного Собрания отчитались о своих доходах и имуществе 2020 году. Так, самым состоятельным народным избранником в регионе стал Константин Струков, являющийся совладельцем и президентом группы компаний «Южуралзолото». Его доход в прошлом году составил 8,6 млрд рублей. У него есть три земельных участка, жилой дом и три объекта незавершенного строительства. Отметим также, что Струков занимает 50 место в списке самых богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

Директор холдинга «Бовид» Михаил Видгоф в прошлом году показал доход в 89,1 млн рублей. Из имущества у него есть два земельных участка и квартира. Также депутат задекларировал гидроцикл Yamaha VX 700 и прицеп к легковому автомобилю.

Генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Павел Шиляев в 2020 году заработал 88,2 млн рублей. У него есть земельный участок и жилой дом. Также он владеет автомобилями Land Rover и Range Rover.

Генеральный директор компании «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко в прошлом году имел доход в 61,6 млн рублей. Он владеет тремя земельными участками, жилым домом и двумя квартирами. Из автомобилей у него есть Lexus RX 300.

Владелец завода «СпецАгрегат» Евгений Субачев задекларировал доход в 56, 3 млн рублей. У него есть квартира и гараж, а также задекларирован прицеп от автомобиля.

Директор компании «Ревентон» Алексей Денисенко в 2020 году заработал 24,7 млн рублей. Он владеет 12 земельными участками, двумя квартирами и 7 жилыми домами. Из транспорта у него есть 11 автомобилей и семь мотоциклов.

Главврач Областного онкоцентра Андрей Важенин показал доход в 20,7 млн рублей. У него в собственности находятся три земельных участка, квартира, два гаража, жилое строение и баня.

Зампредседателя комитета по строительной политике и ЖКХ Александр Мотовилов задекларировал доход в 17,2 млн рублей. У него в собственности находятся пять земельных участков, шесть нежилых помещений, квартира, дом и четыре нежилых здания. Также у него есть целый автопарк из отечественных и зарубежных автомобилей.

Спикер ЗСО Владимир Мякуш заработал в прошлом году 9,6 млн рублей. Из имущества у него задекларирован лишь гараж. А его жена имеет во владении два земельных участка, три квартиры и два дома.

Ректор ЮУрГУ Александр Шестаков в прошлом году заработал 7,5 млн рублей. Из имущества у него задекларирована квартира.

Подозреваемый во взятке директор компании «Дорстройгрупп» Арман Аракелян в 2020 году заработал 6, 3 млн рублей. Из имущества у него есть три квартиры, земельный участок и одно машино-место. Также народный избранник владеет автопарком спецтехники: шесть самосвалов и дорожный каток.

Вице-спикер ЗСО Олег Голиков в 2020 году заработал 3,9 млн рублей. У него в пользовании есть квартира.

Гендиректор телеканала ОТВ Олег Гербер в прошлом году задекларировал доход в 3,2 млн рублей. Из имущества у него есть три квартиры.

Директор по развитию фирмы «Рента» Елена Колесникова заработала 3 млн рублей. Народная избранница владеет двумя квартирами. Отметим, что она также является женой депутата Госдумы Олега Колесникова.

Представитель эсеров Ольга Мухометьярова показала доход в 989 тыс. рублей. В собственности у нее есть три квартиры.

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