«Проблема в людях»: в Башкирии стая собак загрызла четырехлетнего ребенка

Необходимы профилактика, разъяснения и формирование этикета владельца животных. Фото: челябинское отделение партии «Родина»

В минувшую субботу, 17 апреля, в деревне Сафарово Башкирии стая собак напала на четырехлетнего ребенка, который в это время катался на велосипеде. От полученных травм мальчик скончался на месте. Следственный комитет РФ выясняет подробности трагедии. Очевидцы сообщают, что стая не является бродячей, а собаки имеют хозяев и были на «самовыгуле» в момент нападения.

Руководитель челябинской «Родины» Сергей Смышляев считает, что проблема не в собаках:

— На днях в Башкирии стая собак загрызла 4-летнего мальчика. Ребенок катался на велосипеде, но был без присмотра — и вот, печальный итог. Однако, единственное, что из этой истории подчерпнули мои коллеги и СМИ — это то, что «инициатива по стерилизации собак, принятая в прошлом году, провалилась». Серьезно, для них это «очевидные причины и следствия». Позже оказалось, что у животных-убийц есть хозяева. И вновь проблема оказалась в людях, которые не уследили за своими собаками. Животные редко агрессивны с рождения, дело в воспитании и отношении к ним, — комментирует Сергей Смышляев.

Сергей Смышляев в приюте для животных. Фото: челябинское отделение партии «Родина»

Политик считает принятый закон о стерилизации бездомных животных «гуманным, позволяющим снизить количество насилия, применяемого к животным».

— Но этого все еще недостаточно для того, чтобы хозяева перестали халатно относиться к тем, кого приютили. Да и что говорить о законах, если даже принятые из них, исполняются, дай бог, на половину. Например, недавно местные СМИ отрапортовали, что в Челябинской области появился первый государственный приют для животных. Спустя почти полтора года с момента вступления в силу отдельных положений закона об ответственном обращении с животными.

Недавно в Челябинской области появился первый государственный приют. Фото: челябинское отделение партии «Родина»

Здесь нужно работать не со следствием, а с причинами. И она — не в собаках. Необходимы профилактика, разъяснения и формирование этикета владельца животных. Нужно воспитывать серьезное отношение людей к питомцам.

Собака — это не игрушка, а ответственность. Пока человек не поймет, что мы у них — это все, что есть, тысячи животных продолжат попадать на улицы. И завтра чей-то ребенок может стать жертвой бездомной стаи. Соболезную родителям погибшего, — подытожил Сергей Смышляев.

Партнерский материал.