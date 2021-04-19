Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 20 апреля 2021: вакцинация иностранных студентов и репетиции к Параду Победы

Теперь на Южном Урале станут делать прививки от COVID-19 иностранным студентам Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Южном Урале уже снята большая часть ограничений по COVID-19. Однако говорить об отмене масочного режима еще рано. Делимся с вами последними новостями о коронавирусе в Челябинской области на 20 апреля 2021 г.

Статистика: коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки зарегистрировали 114 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 58 910.

Скончались 9 жителей региона. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него умерли 6 человек. Причиной смерти остальных пациентов стали в том числе и сопутствующие заболевания.

Больничные палаты при этом покинули 115 человек, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 53 204 человека. Под присмотром врачей остаются 3 146 зараженных.

За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали 1,963 миллиона человек. За прошедшие сутки — 5 456 теста.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Несмотря на пандемию, в центре Челябинска уже начались репетиции торжественного построения Парада Победы на 9 мая. Первая из них прошла вчера, 19 апреля, а следующая — состоится в пятницу, 23 апреля в 18:00.

— 22 апреля состоится тренировка торжественного построения военных на площади Революции, — рассказал на аппаратном совещании замглавы по социальному развитию Сергей Авдеев.

Единственная репетиция с участием военной техники состоится 6 мая.

До Дня победы остается чуть меньше месяца. «Комсомольская правда» узнала, как пройдет 9 Мая в Челябинске 2021, будет ли Парад Победы и что включено в афишу.

День Победы в Челябинске 2021 отметят парадом и концертами Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На прошлых выходных состоялась пятая по счету вакцинация от коронавируса в торговых центрах. Минздрав Челябинской области рассказал, сколько желающих привиться посетили ТРК в прошедшие дни.

— 1423 человек провакцинировали от коронавирусной инфекции 17 и 18 апреля в торгово-развлекательных комплексах Челябинской области. Медицинские бригады отмечают активность жителей и положительные отзывы о вакцинации, а также организации работы прививочных пунктов в ТРК, — сообщили в ведомстве.

В Челябинской области станут прививать иностранных студентов от коронавируса. Ранее для них только делали ПЦР-тестирование. Губернатор региона Алексей Текслер поручил исправить эту ситуацию.

— Поручаю министерству здравоохранения Челябинской области рассмотреть возможность не только проводить анализ ПЦР, но и вакцинацию иностранных студентов. Сейчас только российским гражданам предусмотрена вакцина, отработайте с минздравом РФ формат: большое количество иностранных студентов к нам возвращается.

Как подчеркнул губернатор, важно обеспечить все меры предосторожности.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 20 апреля 2021 года.

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