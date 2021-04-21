В микрорайоне «Белый Хутор» появится кедровая «Аллея Славы»

На Южном Урале высадят 15 тысяч кедров. Фото: vk.com/alleislavy

Уже сегодня сотрудники «КП-Челябинск» совместно с представителями ЮУ КЖСИ посадят 15 кедров на территории садика 51 в микрорайоне «Белый хутор».

Новые деревья — не просто украшение пространства: их посадка станет частью акции «Аллеи Славы» Челябинской области в рамках движения «Полки Победы», посвященной годовщине победы в Великой Отечественной Войне.

Каждое посаженное дерево будет хранить память о героях-победителях в Великой Отечественной войне. Фото: vk.com/alleislavy

— Было бы очень здорово, если бы каждый житель нашей большой страны посадил своему предку, погибшему на войне или прошедшему ее до конца, именное дерево кедр в своем регионе проживания, — говорят организаторы акции.

В Челябинской области кедры посадят в 15 городах: Челябинске, Златоусте, Миассе, Чебаркуле, Сатке, Аше, Усть-Катаве, Кусе, Снежинске, Верхнеуральске, Пласте, Нязепетровске, Каслях, Кыштыме и Верхнем Уфалее.

В общей сложности на территориях образовательных учреждений, парков, аллей и мемориалов региона появятся 15 000 саженцев.

Все части кедрового дерева можно использовать для оздоровления и даже лечения. Фото: vk.com/alleislavy

Почему именно кедр, а не сосны или другие деревья? Организаторы акции ответили на этот вопрос:

— Дело в том, что данные виды деревьев обладают в первую очередь целебным и защитным действием для человека. Научно доказано, что фитонциды, вырабатываемые кедровыми соснами убивают все возможные вирусы и болезнетворные бактерии в воздухе, где произрастают. Но целебен и полезен не только воздух вокруг кедра, через 20-30 лет посаженные сейчас деревья начнут плодоносить и давать нам с вами вкуснейшие кедровые орешки, а это ведь ценнейший продукт питания.

Основатель и директор Зеленоградского кедрового питомника Иван Санжаров не только безвозмездно передал растения на Южный Урал, но рассказал нюансы по выращиванию кедров и уходу за ними. Фото: vk.com/alleislavy

Саженцы кедров безвозмездно предоставил проект «Кедры России» из Зеленоградского питомника Калининградской области, спонсором которого является блогер-натуропат Екатерина Чи.

21 апреля кедры прибыли в Челябинскую Епархию, где отец Тихон (Киреев) освятил саженцы. Фото: vk.com/alleislavy

Акцию поддерживают Челябинская региональная общественная организация содействия в социальной защите ветеранам правоохранительных органов «Рысь-Челябинск», Челябинское отделение Русского Географического общества, Союз ветеранов спецназа ГРУ, Росгвардия, Следственный Комитет, Златоустовская и Челябинская Епархии и Сбербанк России.

Маленькие «кедрята» завернуты как младенцы. Уже сегодня они начнут свою новую жизнь в городах Южного Урала. Фото: vk.com/alleislavy

Принять участие в акции «Аллеи Славы» может каждый желающий. Подробная информация — в официальной группе во ВКонтакте.