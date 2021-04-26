Будут ли учиться школьники с 1 по 10 мая в Челябинской области

Больше всех внеплановым каникулам рады дети Фото: Олег УКЛАДОВ

Внеплановые каникулы с 1 по 10 мая порадовали большинство детей, но добавили головной боли родителям и учителям.

Как сообщила пресс-секретарь Министерства образования Челябинской области Светлана Платонова, 1-10 мая уроков не будет. При этом будут проводиться культурные и спортивные мероприятия, а также подготовка ко Дню Победы.

Сейчас решается вопрос по дополнительному дню для итогового сочинения у 11-классников, который был поставлен на 5 мая. Он нужен для тех, кто получил «незачет» или не смогу написать в основной срок по уважительной причине.

— Таких у нас единицы, — уточнили в Минобре.

Детские сады будут работать с 4 по 7 мая. 1-3 и 8-10 мая, как и планировалось изначально, — нерабочие.

— Сейчас учреждения собирают информацию о наполняемости групп, опрашивают родителей. Руководство проанализирует и выведет персонал, который необходим, — уточнила Светлана Платонова.

Ранее мы узнали, что думают челябинцы о майских каникулах. Мнение воспитателя и директора школы — по ссылке.

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Губернатор Алексей Текслер распорядился организовать досуг для детей:

— Мы договорились о том, что в эти дни будет организовано бесплатное посещение музеев на территории Челябинской области. Прошу обеспечить также культурную программу в театрах, в различных учреждениях культуры, сделать эти посещения либо бесплатными, либо с существенными скидками.

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