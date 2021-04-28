Стали сильнее: бизнесмены Челябинска рассказали, что помогает выстоять в кризис и добиться успеха

Представители малого бизнеса поделились рецептами успеха, которые помогают им расти и завоевывать уважение клиентов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Малый бизнес делает жизнь каждого челябинца комфортнее – забежать за продуктами в небольшой магазинчик в доме, купить цветы за углом, отдать ребенка в игровую комнату, починить колеса, приобрести что-то необходимое в интернете. Вот только после пандемии все чаще стали встречаться объявления об аренде помещений:по данным управления налоговой службы, за 2020 год в Челябинской области закрылись около семи тысяч компаний малого и среднего бизнеса. Но те, кто выжил, с удвоенной энергией взялись за развитие – ведь им теперь ничего не страшно.

Более того, многих предпринимателей этот непростой период заставил по-новому взглянуть на свое дело и вдохновил на уникальные идеи. Этот опыт наверняка пригодится тем, кто только начинает покорять мир бизнеса, ведь на месте ушедших с рынка компаний, предприятий и сервисов уже открываются новые.

Представители малого бизнеса и эксперты поделились с нами секретами успеха и дали советы начинающим предпринимателям.

Руководитель салона красоты Салон красоты «La Poetique» в Челябинске Полина Мусаева: «Когда людям тяжело, будьте гибкими в бюджетной политике»

– В связи с пандемией прошедший год для нас был очень сложным, полностью закрывали салон, чувствовался спад клиентов. Но в таких ситуациях самое главное – держаться на плаву, поддерживать коллектив, подстраиваться под клиента.

Что значит подстраиваться? Быть гибкими в бюджетной политике, ведь людям тоже пришлось сложно. Мы старались устраивать акции, лотереи.

Салон Полины Мусаевой работает седьмой год. Фото: vk.com/la_poetique.

В нашем деле жесткая конкуренция. Мы привлекаем своими сильными сторонами – профессиональным коллективом и тем, что всегда идем в ногу со временем. Теперь качество работы – это наше преимущество.

Еще один важный момент – работа на привлечение новых клиентов. Сегодня сарафанного радио недостаточно, поэтому активно развиваем соцсети – ВКонтакте, Инстаграм. Стараемся делать наши странички интереснее и полезнее, чем у других, размещаем фото своих работ, а подписчики пишут отзывы – и это вызывает доверие у тех, кто только знакомится с нами.

Руководитель сервиса для предпринимателей Яндекс.Бизнес Юрий Устинов: «Поймите, нужен ли вам сайт»

– Считается, что компания без сайта выглядит несерьезно и теряет потенциальных клиентов. Это неправда – многие предприниматели могут легко без него обойтись.

Когда страничка в интернете будет лишней? Например, если ваш ассортимент постоянно меняется – сайт придется слишком часто дорабатывать. Или если большая часть ваших посетителей – соседи по району, сайт вряд ли поможет вам раскрутиться. Яркая наружная реклама, сотрудничество с местными заведениями и сарафанное радио расскажут гораздо больше.

Еще вариант: ваши основные продажи идут через Инстаграм или ВКонтакте. Тогда тоже вместо сайта лучше вложиться в рекламу в социальных сетях.

В общем, если вы не можете объяснить четко, зачем вам нужен сайт, значит, он вам сейчас не нужен.

Дмитрий Батраков, генеральный директор интернет-агентства Dextra: «Вести бизнес на основе внутренних ощущений чревато потерей времени и денег»

– Наша компания на рынке уже 19 лет. Основным каналом привлечения клиентов в агентстве (общепризнанный факт) является сарафанное радио, а также развитие и демонстрация экспертности. Прямая реклама именно для нас работает не совсем эффективно, так как этот канал сильно перегрет, цена заявки высока, а те, кто выбирает по рекламе, часто выбирают строго по цене.

Успешному бизнесу нужна аналитика! - уверен Дмитрий Батраков. Фото: Дмитрий Батраков/vk.com.

Строить новый бизнес нужно, строго представляя метрики и показатели. Многие до сих пор стараются вести бизнес, особенно малый, на основе внутренних ощущений. Это чревато серьезными провалами и потерей времени и больших денег. Мы свои маркетинговые компании выстраиваем по тем каналам, которые показывают максимальную эффективность. А чтобы их оценить, нужна сквозная аналитика, оценка.

Руководитель сервиса для предпринимателей Яндекс.Бизнес Юрий Устинов: «Контролируйте расходы на рекламу»

– Она – двигатель торговли. И чем больше охват, тем больше потенциальных клиентов придет к вам в магазин или воспользуется вашими услугами, неважно, предоставляете ли вы их в солидном офисе или только в режиме онлайн.

В первую очередь мы говорим об интернет-рекламе. Важно, чтобы она размещалась не на одной площадке, а одновременно на нескольких. Например, у Яндекса это Карты, Услуги, Дзен и Рекламная сеть из более чем 40 000 сайтов. Но самостоятельно настроить рекламу – создать объявление, проследить за его эффективностью, вовремя внести правки – сможет не каждый. Обращаться же к специалистам может быть невыгодно, если бизнес только развивается.

Юрий Устинов советует доверить рекламную рутину современным алгоритмам. Фотография предоставлена героем публикации.

Альтернативой может стать рекламная подписка, которая переведет процесс в автоматический режим. С ее помощью настроить рекламную кампанию можно одной кнопкой. Достаточно задать бюджет, указать информацию об акции, товаре или услуге и приложить фотографии. Остальное алгоритмы Яндекса настроят сами: создадут объявления, разместят их и распределят бюджет так, чтобы реклама приводила больше клиентов. Если нужно, вы сможете посмотреть подробный и наглядный результат рекламной кампании: клики по объявлениям, статистику звонков, сколько человек строили маршрут на картах, чтобы добраться до организации.

Челябинский предприниматель Оганнес Оганнисян, прославившийся на всю Россию акцией раздачи бесплатной шаурмы школьникам за пятерки: «Все, что делается, должно быть от души»

– Именно эта акция спасла наше дело. Начали приходить дети: отличники получали шаурму бесплатно, другие покупали. Затем нашими постоянными клиентами стали родители. После того как о нас рассказали журналисты, начался вал посетителей. Приезжают со всего города.

Доброта Оганнеса Оганнисяна прославила его кафе на весь город. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мы находимся в отдаленном районе, здесь мало домов, и даже местные жители не знали, что есть такое кафе, где можно заказать вкусные шашлыки или шаурму, взять с собой или посидеть здесь в приятной обстановке.

Соцсети у нас есть, я сам их веду. Специально этому не учился, все-таки XXI век, и поставить картинки или написать пост я и сам могу. У нас нет такого большого финансового оборота, чтобы нанимать специалистов по ведению соцсетей, поэтому обходимся своими силами.

Мы проводим много акций, но именно акция «Шаурма за пятерки» принесла нам популярность. Почему? Да просто потому, что в ней не было хитрых сплетений по заманиванию клиентов, мы хотели просто поддержать школьников, мотивировать их на хорошую учебу. Все, что мы делали, делали от души. И это нашло отклик в сердцах людей, поэтому мы получили поток посетителей, поддержку, отзывы. Да, деньги дают возможность жить, как хотим, поддерживать семью, но цель в бизнесе должна быть иная – развитие, интерес. Жизнь так устроена, что нужно не только получать, но и отдавать. Тогда все добро возвращается бумерангом.

Мы уже открыли вторую точку, у меня появились партнеры – хорошие люди, с которыми приятно работать.

Руководитель сервиса для предпринимателей Яндекс.Бизнес Юрий Устинов: «Цените постоянных клиентов»

– Работать с постоянными клиентами часто бывает дешевле, чем находить новых. Это особенно важно, если количество потенциальных покупателей ограничено: например, к вам ходят только жители вашего района.

Удержать и мотивировать клиентов помогают программы лояльности – но многие из них не подходят для малого бизнеса, потому что их сложно настроить. Например, чтобы создать бонусную систему с баллами и кешбэком, придется потратиться на подходящую платформу и привлечь специалиста.

Из программ, которые подходят для малого бизнеса, можно отметить дисконтные карты – их просто и недорого запустить, но есть минус: скидку вы сделаете из своей прибыли. Кроме того, удачной будет акция «Приведи друга». Клиент получит скидку или подарок за то, что его друг купил ваш товар или услугу. Но в таком случае вам надо продумать, как защититься от обмана, ведь клиент может привести одного и того же друга несколько раз.