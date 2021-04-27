Жители Южного Урала сдали на утилизацию полцентнера старых гаджетов

С начала года жители Челябинской области сдали на утилизацию в салоны связи более 300 ранее используемых телефонов. Это позволило отправить на переработку почти 50 килограммов пластика, стекла, стали и лития. Такими данными поделились в МегаФоне, изучив программу trade-in.

Предпочтения южноуральцев. В этом году специалисты отмечают рост интереса населения к покупке новых гаджетов со скидкой именно за счет сдачи старых. Только за последние 30 дней жители Челябинской области принесли в салоны связи в два раза больше мобильных устройств, чем месяцем ранее, чтобы выгоднее приобрести современные смартфоны.

Южному Уралу совсем немного не хватило до тройки лидеров по активности участия населения в программе «смени старое на новое». Челябинцев обогнали абоненты Свердловской области, ХМАО-Югры и Пермского края, а наш регион занял четвертое место среди субъектов Большого Урала.

— Принцип «trade in» выполняет важные функции: во-первых, помогает привлечь внимание населения к проблеме электронного мусора. Правильно утилизировать устройства, ставшие ненужными. Во-вторых, выгодные условия на покупку новых гаджетов также стимулируют людей не хранить дома старые, а покупать более современные смартфоны с хорошей скидкой, — рассказал директор МегаФон Ритейл на Урале Алексей Быков.

Что приносят в салоны. Чаще всего сдают на утилизацию гаджеты Samsung. При этом взамен южноуральцы вновь выбирают прежнюю, полюбившуюся марку смартфона, но уже с более усовершенствованными характеристиками.

Что покупают. Как правило, при сдаче старого гаджета приобретают новый стоимостью от 10 000 рублей.НаSamsung приходится более 70% от общего объема продаж в Челябинской области, у Xiaomi и «яблочных» смартфонов — доля по 10%, а вот Honor держит позицию на третьем месте лишь с 5%.

Средний чек на покупку смартфона в trade-in в этом году вырос на 58% и составляет 17 000 рублей. При этом, каждый пятый мобильный телефон жители Южного Урала предпочитают оформить в рассрочку и лишь каждый двадцать пятый — в кредит.

Общероссийские тренды. За последний год в салонах МегаФона по всей стране в рамках программы trade-in приняли на 27% больше устройств. Доля продаж смартфонов по таким условиям от всех реализованных гаджетов в количественном и денежном выражении составляет более 20%.

Партнерский материал.