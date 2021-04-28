Праздничные фейерверки 1 и 9 мая в Челябинске пройдут на разных площадках

Челябинцы увидят салюты в честь «Города трудовой доблести» и 76-й годовщины Победы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мэрия Челябинска объявила о праздничных фейерверках 1 и 9 мая. Стало известно, что 1 мая салют прогремит в районе «Торгового центра» на набережной реки Миасс. Старт залпов назначен на 21:00, фейерверк приурочили к присвоению Челябинску звания «Город трудовой доблести».

9 мая локация изменится, в 22:00 горожане будут наблюдать салют в районе органного зала «Родина». Этот фейерверк станет ознаменованием 76-й годовщины Победы. Локацию перенесли в связи с тем, что возле «Торгового центра» будет концерт, на котором выступит группа «Любэ».

Напомним, на время салюта 9 мая в центре Челябинска перекроют дороги. Где именно запретят движение автомобилей, читайте в нашем материале.

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