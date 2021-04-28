«Вламывались в клетку и поливали кетчупом»: хозяин искалеченного в Челябинской области медведя заявил, что выпустил его на волю

Медведя все еще ищут. Фото: Дарья Иллариошина

Поиски искалеченного медведя с притравочной станции, проданного, по одной из версий в Башкирию, продолжаются. Зоозащитники предлагают вознаграждение за информацию о его местонахождении: 100 тысяч рублей. А если его добровольно отдадут новые хозяева, волонтеры готовы заплатить им 130 тысяч. Однако владелец медведя Виктор Соловской заявил КП-Челябинск, что животное уже давно на свободе.

— Я его выпустил на волю, все, забудьте про медведя, — сказал Соловской.

ЖИВОТНЫХ НЕ СЖИГАЛ, А МЕДВЕДЯ ОТПУСТИЛ

По его словам, медведя он освободил в тот же день, когда к нему приехала зоозащитник Дарья Иллариошина. Девушка предложила выкупить животное, чтобы вылечить и определить в приют. Но владелец не согласился. Со слов Дарьи, клетку с косолапым погрузили во внедорожник с башкирскими номерами и увезли. Она считает, что зверя забрали охотники, они могли увезти его на другую притравочную станцию.

— Приехали люди повязать собаку, все, — опровергает эту информацию Виктор. — Я их попросил: «Ребята, давайте вывезем в лес, но не в деревне же выпускать, что смеяться-то». Загрузили медведя в клетке в прицеп, вывезли подальше, где он к человеку не выйдет и выпустили.

На вопрос, откуда у медведя раны на теле, кусали ли его собаки, Виктор Соловской ответил, что зверь находился в клетке и собаки не могли достать его там.

— Откуда взят факт притравки по медведю 30-40 собак в день? Станция не работает с 18 года. Медведь просто доживал свою жизнь, на площадке 1,4 га. Получал питание, ветобслуживание, неоднократно его состояние проверялось всевозможных контролирующих органов. О чем есть множество актов проверок. При активном содействии Министерства экологии Челябинской области было принято решение о демонтаже вольеров и перемещения медведя с этой территории. Т.к нахождение зверя на цепи без забора не допустимо по технике безопасности, было принято решение закрытия медведя во временную клетку, где он регулярно получал питание и ожидал отправки. В связи участившейся активностью зоотеррористов, несколько раз проникавших в вольер и пытавшихся отравить медведя, поливавших его кетчупом и снимавших при этом видео, было принято решение освободить медведя далеко от людей — в лес на волю. Таким образом, было выполнено решение суда. Так же в решении суда было четко прописано, какие животные находились на станции: медведь, кабан, барсук, — ответил Соловской.

— А можно ли медведя отпускать в лес, если он столько лет прожил с людьми, не приспособлен к жизни в дикой природе? — спрашиваем мы.

— У меня есть решение суда, вы спрашивайте с суда, не с меня. Можно, нужно, мне написали: «Освободить», все. И полиции я тоже показал решение суда, они развели руками, ну что, я выполнял решение суда, все.

Мужчина также заявил, что животных, которые жили у него, он не сжигал, а тоже выпустил в лес, когда от него потребовали освободить территорию.

— У нас была испытательная станция, не притравочная, на этой станции проходили республиканские соревнования. Самый большой вольер в Российской Федерации. Соревнования, которые общество охотников проводило у нас. И москвичи были, и все были. Как только закон вышел, мы закрыли станцию, в конце 17-го года. Медведь просто доживал. На тропу ходил, гулял. Его кормили каждый день, — говорит Соловской.

ПОДКЛЮЧИЛИСЬ МИНЭКОЛОГИИ И ПОЛИЦИЯ

Зоозащитники написали заявление в полицию, сейчас проводится проверка. Кроме того проверку инициировало минэкологии региона.

— По слова очевидцев, медведя 18 апреля предположительно увезли в республику Башкортостан. По данному факту министерство экологии готовит обращение в ГУ МВД России по Челябинской области. Данный вопрос находится на контроле Уральского межрегионального управления Роспотребнадзора. По некоторым данным, медведя могли отпустить на природу, но это неподтвержденная информация. Медведь разыскивается, ситуация на контроле у нескольких ведомств, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

Проверку проводит и ГУ МВД по Челябинской области. Если факты жестокого обращения с животными подтвердятся, то хозяину может грозить уголовная ответственность.

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