Южноуральский бизнес привлечет клиентов с помощью бесплатного сервиса для предпринимателей

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Цветочный магазин, спортивная секция, кофейня или студия красоты – владельцы небольших компаний особенно остро ощутили на себе последствия коронакризиса. Не все смогли пережить антиковидное время, но многие смогли выстроить успешную стратегию, расширились, увеличили количество клиентов, и теперь владельцы малого бизнеса готовы поделиться своим опытом с другими предпринимателями.

Один из бесплатных инструментов, который помогает предпринимателям рассказывать о своих проектах, а жителям городов — поддерживать любимые кофейни и магазины — виртуальная карта «Знаем лично», созданная МТС. Сервисом активно пользуются и в Челябинске: десятки точек уже внесены на карту нашего города.

Что это за карта такая?

Интерактивная карта предпринимателей появилась в минувшем пандемийном году как мера поддержки малого бизнеса. Она помогала предпринимателям бесплатно рассказать клиентам о своей компании, а потребителям – получить нужные товары и услуги в непосредственной близости от своего дома. Так пользователь мог узнать, что его любимая кофейня продолжает работать с соблюдением всех противокарантинных мер и доставкой своей продукции на дом с возможностью бесконтактной оплаты.

После ослабления ограничений и открытия заведений для посетителей интерактивная карта продолжила свою работу в помощь малому бизнесу страны.

Как работает карта?

После размещения информации о своем бизнесе на карте проекта «Знаем лично», предприниматель в специальной карточке компании может вкратце рассказать о предлагаемых товарах и услугах, указать адрес и ссылку на сайт.

Для удобства разные категории бизнеса получили свои виртуальные наклейки: так кофейни обозначены кружечкой кофе, спортивные секции и фитнес клубы – гантельками, салоны красоты – парикмахерскими ножницами и так далее. Все стикеры отмечены на карте с геопривязкой.

А еще у пользователей интерактивной карты, потребителей товаров и услуг, есть возможность проголосовать за любимое заведение, нажав на кнопку «Я здесь был», благодаря чему компания поднимается в списке самых посещаемых мест.

Это точно бесплатно?

Да! Потому что «Знаем лично» от МТС – это социальный проект, который помогает предпринимателям бесплатно продвинуть свой бизнес, а клиентам – поддержать любимые заведения, продолжая пользоваться их услугами. Через сайт интерактивной карты нельзя сделать покупку и совершить оплату. Пользователь только может перейти непосредственно на сайт компании или сделать заказ, позвонив в заведение по указанному на виртуальной карточке телефону.

Как это еще поможет моему бизнесу?

Команда проекта «Знаем лично» собирает истории предпринимателей и публикуются интервью в Instagram-аккаунтах, в которых владельцы бизнеса дополнительно рассказывают о своем опыте прохождения ограничений и делятся вдохновляющими рассказами. Пока такие аккаунты запущены в Москве и Краснодаре, но география проекта стремительно растет.

Размещение бесплатное, а зачем вообще это надо МТС?

— Мы хотим, чтобы истории наших предпринимателей были услышаны другими активными и предприимчивыми людьми города. Теми, кто может стать покупателями и клиентами у этих маленьких компаний, и теми, кто владеют бизнесом в том же городе и кому важно знать, что они не одни, — отвечают идейные вдохновители и организаторы проекта «Знаем лично».

Хочу попасть на карту. Как это сделать?

Чтобы привязать свой бизнес к интерактивной карте, достаточно заполнить форму заявки на сайте. После этого с вами свяжется команда проекта, чтобы уточнить детали заявки для прохождения модерации. Если все пройдет успешно, карточка о вашей компании со стикером будут размещены на карте челябинской карте «Знаем лично».

В проекте участвует не только Челябинск — «Знаем лично» есть в 37 других городах России. Если вы хотите поставить свой бизнес на карту города, которого нет в списке, нужного рассказать о себе — оставить заявку на сайте проекта. Как только пять компаний из этого города оставят заявки и пройдут модерацию, то город автоматически «включится» на сайте проекта.

Уже сейчас челябинцы могут поддержать локальный бизнес на карте МТС «Знаем лично». Чтобы помочь любимой компании побороться со всеми трудностями и поддержать малый бизнес в развитии, переходите на страничку «Знаем лично», выбирайте свой город и ставьте отметку «Я здесь был» у любимых и знакомых заведений.

Партнерский материал.