Пандемия чемпионам не помеха: в Челябинске наградили лучших спортсменов 2020 года

Чемпионка мира Ольга Иванова наградила чемпионку России Анастасию Бакланову. Фото администрация Челябинска.

Чествование прошло в большом банкетном зале гостиницы «Малахит» в формате «Бала чемпионов». Артисты, танцоры, вокальные исполнители, детские танцевальные коллективы… Церемония награждения с элементами красочной концертной программы.

Награды лучшим из лучших вручали известные челябинские атлеты — чемпион Альтернативных Паралимпийских Игр по легкой атлетике (прыжки в длину, двукратный бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике, призер чемпионатов мира по армрестлингу Вадим Алешкин, многократный чемпион мира по гиревому спорту Иван Денисов, серебряный призер Паралимпийских игр 2014 года, трехкратный чемпион мира Марат Романов, первая российская чемпионка мира среди взрослых по тхэквондо Ольга Иванова…

Артисты в стилизованных бальных костюмах. Фото администрация Челябинска.

Шесть номинаций и шесть лучших спортсменов. Голосование за лучших из лучших проходило в онлайн-формате на сайте челябинского спортуправления и в социальных сетях.

В банкетном зале - "Бал чемпионов". Фото администрация Челябинска.

Руководитель спортуправления Максим Клещевников отметил, что такие награждения стали традицией и проводятся уже на протяжении двух десятков лет

— Это дополнительная возможность для горожан познакомиться со спортсменами и их достижениями. Для спортсменов — это признание и поддержка болельщиков, которые являются важной частью жизни чемпиона. Несмотря на сложность 2020 года, спортсмены смогли не только сохранить свою физическую форму, но и добиться значительных успехов, — сказал на открытии «Бала чемпионов» Максим Клещевников.

Максим Клещевников с прекрасными представительницами женского бокса. Фото администрация Челябинска.

После награждения в номинациях на сцену пригласили команду ветеранов спорта, которых также отметили за высокие результаты на чемпионате России по легкой атлетике (старше 35 лет).

Команда ветеранов спорта Челябинска. Фото администрация Челябинска.

По итогам голосования лучшими спортсменами Челябинска в 2020 году стали:

Номинации

«Преодоление» — теннисистка Алена Лопина (тренер — Константин Попов) — призер чемпионата и первенства Европы, чемпионка России по настольному теннису (спорт глухих).

Алена Лопина стала победительницей в номинации "Преодоление". Фото администрация Челябинска.

«Через тернии к звездам» — Дарья Щукина (тренер — Александр Житняк), мастер спорта международного класса по керлингу — в составе спортивной сборной команды России завоевала золото на чемпионате мира в Швейцарии.

«Единоборства» — Анастасия Бакланова (тренер — Сергей Филимонов), мастер спорта по тхэквондо — чемпионка России среди женщин.

«Зимние виды спорта» — Дмитрий Лобанов (тренеры Олег Давыдов и Александр Короболин) — победитель «Международного турнира Пяти Наций» в составе сборной команды России.

«Мы — Чемпионы» — Кирилл Михайлют (тренер — Эдвард Тулумбаджян) — член сборной России по пулевой стрельбе, двукратный победитель первенства Европы, победитель и призер первенств России.

Иван Денисов вручает награду Александру Ширяеву. Фото администрация Челябинска.

Александр Ширяев (тренер — Антон Беликов), самый молодой мастер спорта России по шашкам в Челябинской области (звание присвоено в 2020 году)

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