В этом году Пасху отметили масштабно. Фото: Челябинская епархия

В Челябинской области власти решили не отказываться от проведения массовых мероприятий, несмотря на пандемию коронавируса. В этом году провели все праздники, которые в 2020 году были отменены или проходили в узком кругу. Так, 2 мая, спортивный летний сезон открыла масштабная легкоатлетическая эстафета, новый митрополит провел пасхальную службу с раздачей Благодатного огня, а возле арены «Трактор» организовали яркую пасхальную ярмарку. Делимся последними новостями о коронавирусе в Челябинской области 3 мая 2021.

Начнем со статистики заболеваемости, потому что именно от нее зависело разрешение массовых мероприятий. По данным Минздрава Челябинской области, на ранее утро 3 мая число заразившихся стало на 106 человек больше.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили у 60 318 южноуральцев. Выздоровевших на сегодня 54 731.

За сутки умерли 8 человек, у шестерых из них был диагностирован только коронавирус.

Инфографика: коронавирус74.рф

В прошлом году массовое заражение произошло после пасхального богослужения. Верующих просили не приходить в храмы, тем не менее на службе коронавирусом заразились священнослужители и прихожане. В этом году Пасху встретили практически без ограничений. Более того, из Иерусалима на Южный Урал привезли Благодатный огонь и раздавали его всем желающим.

Это было первое пасхальное богослужения недавно назначенного митрополита Алексия.

— Я переживал, переезжая сюда, на Южный Урал, в Челябинскую епархию, — поделился владыка Алексий. — И вот мы с вами вместе совершаем первую Пасху Господню. Мне хотелось бы от всей души поблагодарить вас всех за ту любовь, за то внимание, за то радушие, с которым мы меня встретили здесь, на земле Южного Урала. От всего сердца благодарю наших священников, со стороны которых я чувствую всемерную поддержку.

Свято-Симеоновский храм посетил и губернатор Алексей Текслер со своей супругой. А днем глава региона выложил фото крашенных яиц — символов Пасхи.

Губернатор с супругой побывали в Свято-Симеоновском соборе. Фото: Челябинская епархия

Алексей Текслер выложил пасхальное фото с сыном. Фото: Алексей Текслер/Instagram.com

Возле ледовой арены «Трактор» устроили пасхальную ярмарку с концертом, мастер-классами и продажей куличей. Правда, цены там оказались кусачими, зато занятия бесплатными. Фотограф «Комсомольской правды-Челябинск» Кирилл Садыков прогулялся по рядам.

Стильные куличики. Фото: Кирилл САДЫКОВ

На пасхальной выставке провели мастер-класс по разукрашиванию яиц. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Самой зрелищной, несмотря на дождь, стала 88-я легкоатлетическая эстафета, велогонка и гонка на лыжероллерах. В главном третьем забеге победу одержала команда УралГУФКа, выиграв у ЮУрГУ одну секунду. Бронзу завоевала команда «ДСТ-Урал». В первом самом массовом забеге «золото» у команды «Динамо», во втором смешанном лучшими стали спортсмены из школы-интерната спортивного профиля №1. Фоторепортаж смотрите по ссылке.

Бегом от ковида. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Маски все-таки были, но не у всех. Фото: Кирилл САДЫКОВ

3 мая продолжится вакцинация от коронавируса в ТРК. В Челябинске она пройдет в «Алмазе» с 10:00 до 16:00, в «Кубе» с 10:00 до 13:00, в «КС» с 11:00 до 16:00. Полный список смотрите по ссылке.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 3 мая 2021.

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