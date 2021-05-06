Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 7 мая 2021: застрявшие туристы в Гималаях и влияние выходных на пандемию

В Челябинской области снизилось число заболевших коронавирусом во время продления майских выходных Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заболеваемость коронавирусом на Южном Урале продолжает снижаться. В связи с этим региональные власти приняли не отменять основные празднования на 9 мая. Сейчас репетиция к этому мероприятию идет полным ходом. Делимся с вами последними новостями о коронавирусе в Челябинской области на 7 мая 2021 г.

Статистика: коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки зарегистрировали 103 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 60 732.

Скончались 7 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались шесть пациентов. Причиной смерти другого человека стали сопутствующие заболевания.

Больничные палаты при этом покинули 100 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 55 138 человек. Под присмотром врачей остаются 2 903 зараженных.

За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали более двух миллионов человек. За прошедшие сутки — 4 934 тест.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Судьба пятерых челябинских туристов, застрявших в Гималаях из-за пандемии коронавируса, остается неясной. Ведь вопрос с их возвращением на родину до сих пор не решен. Ситуация усугубилась, когда одному из туристов, Алексею Левину, стало плохо из-за падения кислорода в крови. Об этом он сам рассказал журналисту КП-Челябинск.

— У меня вчера на высоте 5 200 метров кислород в крови упал до 35%, и экстренно планировали эвакуировать вниз вертолетом, так как к утру был бы уже отек легких и неминуемая смерть. В итоге с гидом приняли решение самостоятельно спускать меня вниз на 4 000 метров, чтобы кислород хотя бы до 60-70% поднялся, — рассказал челябинец.

По словам Алексея Левина, у остальных челябинских туристов дела обстоят лучше. Они уже дошли до базового лагеря Эвереста и сегодня утром поднялись на вершину Кала-Патхар на высоте 5 643 метров.

Напомним, 6 мая Непал объявил о закрытии международного авиасообщения из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Как сообщил СМИ глава консульского отдела посольства РФ в Катманду Михаил Сковородников, в настоящее время в стране находится 486 россиян.

Челябинские туристы собираются спуститься в Катманду только 14 мая. Фото: Instagram.com/aleksey_levin/

Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой обсудил ситуацию по заболеваемости коронавирусной инфекции. Глава государства отметил, что решение о продлении майских выходных положительно сказалось на эпидемиологической ситуации.

— В целом, насколько я себе представляю, насколько я вижу в том числе из ваших докладов, решение оказалось оправданным, и у нас продолжается снижение заболеваемости, — подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, решение о длинных выходных президент РФ принял по просьбе главы Роспотребнадзора. Так, нерабочими днями в России объявлен период с 1 по 10 мая включительно.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 7 мая 2021 года.

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