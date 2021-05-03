Мусор на вес золота: что в Челябинске оставляют после себя нерадивые туристы

Волонтеры неравнодушные люди делают город чище. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области в разгаре сезон субботников. На уборку выходят не только сотрудники управляющих компаний, но и предприятий, чиновники и многочисленные волонтеры. Почему одни мусорят, а другие убирают, как отходы становятся на вес золота и что изменит раздельный сбор отходов? Об этом шла речь на пресс-конференции в редакции «Комсомольской правды».

Все началось со Всероссийского субботника, который был объявлен 24 апреля. Тогда «Комсомольская правда-Челябинск» вместо разглагольствований о чистоте в городе просто взялась за грабли. К акции присоединились такие же неравнодушные друзья-партнеры - «Втор-Ком», АО «Трубодеталь» и фонд Сергей Пронина «Патриот». Во время уборки на улице Калинина мы поняли, что стоит еще раз поднять тему важности наведения порядка и бережного отношения к окружающей среде.

В пресс-центре обсудили тему важности бережного отношения к природе и ход мусорной реформы. Фото: Кирилл САДЫКОВ

ТОННА МАНГАЛОВ И БОЛЬШАЯ УБОРКА

Министерство экологии Челябинской области занимается уборкой на берегах водоемов. Субботники начинаются рано — в январе, сразу после крещенских купаний. Другие регионы тоже последовали такому примеру и начали уборку еще зимой.

— Мы почистили 28 территорий, выходили на Шершнях, Смолино, Голубой карьер, Первое озеро. В прошлом году масштабно чистили Чебаркуль, Еловое, Кисегач, в этом году — Тургояк, — комментирует начальник управления экологического просвещения Министерства экологии Челябинской области Марина Дымова. — Порядок наведен уже на 200 км береговых линий. Поразило то, что на тех же точках, на которых волонтеры убирались в прошлом году, мусора меньше не стало. Мне очень хочется призвать жителей: мы богаты природой и волонтерское движение — это прекрасно, но оно призвано поддерживать чистоту, а не убирать за теми, у кого не хватает сознания. Каждая бумажка, пластиковая бутылка убивает природу. Только в прошлом году мы вывезли 310 тонн мусора, который бы никогда не разложился в земле. Только на Тургояке волонтеры собрали около тонны брошенных мангалов.

Марина Дымова. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По словам Марины Дымовой, желающих помогать наводить порядок в Челябинской области много. Волонтерами становятся от детсадовцев до пенсионеров. Но и работы у них меньше не становится.

14 мая всех горожан приглашают принять участие в акции «Генуборка» под лозунгом «Сохраним бор вместе».

— 14 мая в 14.00 начнется большой субботник, будет пять точек захода в Челябинский городской бор — станция водная, тропа пенсионеров, Изумрудный карьер, территория за Медгородком и урочище Монахи. Всем выдадут инвентарь, расскажут о правилась раздельного сбора мусора и поведения в лесу, потому что в этот период начинается гнездование птиц и важно соблюдать тишину, — добавляет Марина Дымова.

НЕ МОГУТ ПО-ДРУГОМУ

Сотрудники компании «Трубодеталь» выходят на субботники ежегодно. Они наводят порядок не только на своей территории, но и в местах отдыха южноуральцев.

— У нас есть совет молодых металлургов и много волонтеров. Пять лет назад ОМК-партнерство объявило конкурс, я подала заявку с проектом уборки на Аркаиме, потому что там много паломников и оставляется мусор. Мой грант поддержали. С тех пор мы начали ездить по всей области, — рассказывает председатель Совета молодых металлургов АО «Трубодеталь» Надежда Иванова. — В прошлом году были на реке Ай. Сплавлялись на плотах, останавливались, убирали мусор прямо вдоль береговой линии, довозили до стоянки и договаривались о вывозе мешков. Убрали очень много, наши даже целый холодильник. Проводили и акции — предлагали выкладывать фото до уборки и после, потом награждали этих людей.

Надежда Иванова. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Наведение порядка вокруг себя стало частью патриотического воспитания и для фонда «Патриот», которые предоставил для нашей акции инвентарь и пригласил своих волонтеров.

— Сначала мы занимались открытием мемориалов, потом поняли, что их еще нужно постоянно поддерживать в чистоте. К этому делу привлекали школьников, молодежь. Теперь акцию расширили до наведения порядка на улицах, потому что патриотическое и экологическое воспитание должны идти вместе, — добавляет помощник общественного деятеля Сергея Пронина Руслан Абдуллин.

Руслан Абдуллин. Фото: Кирилл САДЫКОВ

ЦЕННЫЙ ЗА МУСОР

В компании «Втор-Ком» знают цену каждой выброшенной бумажке. В буквальном смысле. Предприятие занимается сбором и переработкой вторсырья. Но оказалось, что обилии мусора собрать необходимый материал сложно.

— Раньше все вывозилось на полигон, но когда мы углубились в состав отходов, оказалось, что все это перерабатываемые материалы, полезные компоненты, — говорит директор производственного-заготовительного предприятия «Втор-Ком» Дина Грибанова. — Пластик, стекло, пленку, бумагу можно переработать ни один раз и получать полезный для человека продукт. У той же макулатуры жизненный цикл до семь переработок. Так, блокнот может превратиться в бумажные полотенца, а пластиковая бутылка стать частью подложки под линолеум, пойти в дорожное полотно, которое станет более износостойким за счет композитных материалов. Из полимерных отходов делают альтернативное топливо, которое не наносит такого вреда окружающей среде, а зола идет в цемент. Это очень прогрессивная технология, которая набирает обороты во всем мире. Сейчас даже иловые осадки научились перерабатывать в топливо, а для нашего МУП ПОВВ они по-прежнему остаются большой проблемой, в том числе дают и неприятный запах.

Дина Грибанова. Фото: Кирилл САДЫКОВ

РАЗДЕЛЯЙ И ПОМОГАЙ ПРИРОДЕ

По словам Дины Грибановой, сейчас идет борьба за мусор, потому что найти хорошее вторсырье довольно проблематично. Все, что попало на полигон в общем контейнере, становится для переработчиков непригодным.

— Наша цель — привести обращение с отходами к замкнутому циклу, потому что если разложить твердых отходы по компонентам, то окажется, что в них нет ничего что можно захоронить, все можно переработать. Главное — научиться правильно складывать, — уверяет Дина Грибанова.

Директор «Втор-Кома» объясняет, что важно создать систему обращения с отходами:

— Сначала нужно приспособить площадки для раздельного сбора мусора, настроить логистику, чтобы разделенные отходы не попали в общий бал, создать в черте города сортировочные станции. Это не так страшно, как представляется сначала. В Мюнхене меня поразило. Что такие станции есть в жилых кварталах без каких-либо санитарно-защитных зон. Просто обычный сбор бумаги, которая не соприкасалась с органикой, не дает запаха. Когда вторсырье будет разведено внутри города, то несортированного мусора по идее даже не должно оставаться. На полигон будет нечего вывозить. Тогда уже можно будет говорить об уменьшении тарифа, который мы все платим, — объясняет Дина Грибанова.

Участники пресс-конференции рассказали, что сами давно уже сортируют мусор.

— Я четвертый год сортирую. Да, было не просто вместо одного ведра завести три, но к этому нужно приучаться, — говорит Марина Дымова.

— Мы тоже сортируем. У меня даже ребенок знает, что бутылку нужно выбрасывать в один пакет, а крышечку в другой, — добавляет Надежда Иванова.

— А я просто убрала ведра. Это заставило меня думать, как сортировать, например, пакетик из-под сырого мяса. Пришлось стирать, сушить и только потом выбрасывать его к целлофановым отходам. Я даже перестала покупать продукцию некоторых производителей, потому что их упаковку сложно рассортировать, — делится своим опытом Дина Грибанова.

Участники пресс-конференции сами давно сортирую мусор. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Участники пресс-конференции отметили, что пока по приучению к раздельному сбору мусора южноуральцы находятся на цокольном этаже, но подвижки уже есть.

— Если в Европе мусорные реформы длились десятилетиями, они продвигались методом проб и ошибок. Например, сначала строили мусоросжигательные заводы, потом приходило понимание что это еще больший вред. У нас сегодня есть хорошие примеры, которые просто можно воплощать в жизнь без набивания собственных шишек, — убеждена Дина Грибанова.

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