Где сделать прививку от коронавируса в 8, 9 и 10 мая в Челябинской области

Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Стал известен график работы пунктов вакцинации от коронавируса на майские праздники. Бесплатно прививку можно будет сделать в торгово-развлекательных комплексах, некоторых МФЦ, стадионах и фуд-маркетах региона 8, 9 и 10 мая.
— Желающие провакцинироваться на месте заполнят анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр, — рассказали в пресс-службе регионального минздрава. — При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза.
Людей просят не забывать о мерах профилактики — масочном режиме и социальной дистанции.
Челябинск
8 мая
Торговый город «Алмаз», около «Леруа Мерлен» с 10:00 до 15:00.
ТРК «Космос» с 12:00 до 16:00.
ТРК «Родник» с 10:00 до 16:00.
ТРК «Куба» с 10:00 до 13:00.
ТК «КС» с 11:00 до 16:00.
МФЦ (ул. Труда, 164) с 10:00 до 13:00.
Фуд-маркет «Белый рынок» с 12:00 до 18:00.
9 мая
ТРК «Родник» с 10:00 до 16:00.
10 мая
Торговый город «Алмаз» (2 этаж) с 10:00 до 16:00.
Торговый город «Алмаз» (около «Леруа Мерлен») с 10:00 до 15:00.
Магнитогорск
8 мая
С 11:00 до 15:00:
ТРК «Jazz Mолл» (1 этаж);
ТРК «Континент» (3 этаж);
ТРК «Гостиный двор» (2 этаж);
ТРК «Семейный парк» (1 этаж);
Торговая галерея «Весна» (1 этаж);
10 мая
С 11:00 до 15:00:
ТРК «Jazz Mолл» (1 этаж);
ТРК «Континент» (3 этаж);
ТРК «Гостиный двор» (2 этаж);
ТРК «Семейный парк» (1 этаж);
Копейск
8 и 10 мая
ТРК «Слава» с 10:00 до 14:00.
Миасс
8 мая
ТРК «Малахит» с 11:00 до 15:00.
10 мая
ТРК «Слон» с 12:00 до 16:00.
Златоуст
8 мая
ТРК «Тарелка» с 11:00 до 14:00.
Коркино
8 мая
Стадион «Горняк» с 10:00 до 14:00.
Бреды
10 мая
Магазин «Магнит» (ул. Торговая, 1) с 10:00 до 15:00.
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