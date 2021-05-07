Где сделать прививку от коронавируса в 8, 9 и 10 мая в Челябинской области

Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Стал известен график работы пунктов вакцинации от коронавируса на майские праздники. Бесплатно прививку можно будет сделать в торгово-развлекательных комплексах, некоторых МФЦ, стадионах и фуд-маркетах региона 8, 9 и 10 мая.

— Желающие провакцинироваться на месте заполнят анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр, — рассказали в пресс-службе регионального минздрава. — При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза.

Людей просят не забывать о мерах профилактики — масочном режиме и социальной дистанции.

Челябинск

8 мая

Торговый город «Алмаз», около «Леруа Мерлен» с 10:00 до 15:00.

ТРК «Космос» с 12:00 до 16:00.

ТРК «Родник» с 10:00 до 16:00.

ТРК «Куба» с 10:00 до 13:00.

ТК «КС» с 11:00 до 16:00.

МФЦ (ул. Труда, 164) с 10:00 до 13:00.

Фуд-маркет «Белый рынок» с 12:00 до 18:00.

9 мая

ТРК «Родник» с 10:00 до 16:00.

10 мая

Торговый город «Алмаз» (2 этаж) с 10:00 до 16:00.

Торговый город «Алмаз» (около «Леруа Мерлен») с 10:00 до 15:00.

Магнитогорск

8 мая

С 11:00 до 15:00:

ТРК «Jazz Mолл» (1 этаж);

ТРК «Континент» (3 этаж);

ТРК «Гостиный двор» (2 этаж);

ТРК «Семейный парк» (1 этаж);

Торговая галерея «Весна» (1 этаж);

10 мая

С 11:00 до 15:00:

ТРК «Jazz Mолл» (1 этаж);

ТРК «Континент» (3 этаж);

ТРК «Гостиный двор» (2 этаж);

ТРК «Семейный парк» (1 этаж);

Копейск

8 и 10 мая

ТРК «Слава» с 10:00 до 14:00.

Миасс

8 мая

ТРК «Малахит» с 11:00 до 15:00.

10 мая

ТРК «Слон» с 12:00 до 16:00.

Златоуст

8 мая

ТРК «Тарелка» с 11:00 до 14:00.

Коркино

8 мая

Стадион «Горняк» с 10:00 до 14:00.

Бреды

10 мая

Магазин «Магнит» (ул. Торговая, 1) с 10:00 до 15:00.

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