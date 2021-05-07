Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 8 мая 2021: новые жертвы заражения и доходы губернатора в год пандемии

В год пандемии доход Алексея Текслера упал на 5 млн. руб. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 101 новый случай коронавируса, в Минздраве называли даты и время работы пунктов вакцинации от COVID-19, а губернатор отчитался о доходах в год пандемии. Делимся с вами последними новостями о коронавирусе в Челябинской области на 8 мая 2021 г.

Оценка Роспотербнадзора

Инфографика: Коронавирус74.рф

— Ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как благополучная, — рассказал главный санитарный врач региона Анатолий Семенов. — По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ в настоящее время имеет смешанную «негриппозную» этиологию и обусловлена циркуляцией преимущественно вирусов парагриппа и аденовирусов.

Коронавирус в Челябинской области

В Челябинской области за сутки выявили 101 новый случай коронавируса. Но победивших болезнь больше. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В регионе за минувшие сутки зарегистрировали 101 новый случай заражения коронавирусом. Больше всего в Челябинске — 49, Магнитогорске — 12 и в Миассе — шесть.

По данным на 7 мая в области зарегистрированы уже 60 833 случая коронавируса. При этом, по данным областного Минздрава, число выздоровевших от коронавируса пациентов за минувшие сутки больше — 103 пациента.

Скончались 9 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались восемь пациентов. Причиной смерти одного человека стало сопутствующее заболевание.

Под присмотром врачей остаются 2 892 зараженных.

Пункты вакцинации

Продолжается в Челябинской области бесплатная вакцинация от COVID-19. Сделать прививку можно в торгово-развлекательных комплексах, некоторых МФЦ, стадионах и фуд-маркетах региона 8, 9 и 10 мая. Чтобы поход не прошел зря, заранее ознакомьтесь с расписанием работы мобильных прививочных пунктов и перечнем необходимых документов, чтобы данные о вас внесли в федеральный реестр.

Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Доходы губернатора и его замов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер указал в декларации о доходах за прошлый год сумму в 12 млн 502 тыс. 873 руб. В собственности у него и супруги есть квартиры в России и на Кипре.

При этом супруга главы региона Ирина Текслер заработала за год всего 219 рублей, а самый большой доход задекларировал замгубернатора Вадим Евдокимов — 25 млн. руб.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 8 мая 2021 года.

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