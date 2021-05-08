В Кургане завершились поиски четырехлетнего мальчика, пропавшего накануне вечером

Фото: vk.com / КУРГАН | КУРГАНСКИЕ.РУ

В Кургане завершились поиски четырехлетнего Макара, пропавшего вечером 7 мая. Как сообщили в пресс-службе полиции Курганской области, с ребенком все в порядке, сегодня утром его передали маме.

— Вчера вечером ребенок бродил по улице, его заметила жительница Кургана. Так как было уже поздно, она приютила его к себе, а утром сообщила в полицию. Никаких противоправных действий в отношении мальчика совершено не было, — уточнили в УМВД России по Курганской области.

Пропажа мальчика сильно напугала многих курганцев. Вчера вечером оперативно создали 30 поисковых групп, в числе которых были полицейские и волонтеры. Всю ночь они безуспешно обследовали территорию неподалеку от места его пропажи.

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